Vòng vàng hay vòng ngọc "xịn" hơn? Đọc xong là chốt được ngay, khỏi phân vân nữa

Mấy năm gần đây, cả vàng lẫn ngọc đều âm thầm "lên đời" nhờ công nghệ, khiến hội mê trang sức càng thêm đau đầu. Trước kia chọn một trong hai chỉ là chuyện sở thích, giờ thì mỗi bên đều có chiêu riêng để "đốn tim" người mua. Cùng ngồi xuống mổ xẻ một lượt cho rõ ngọn ngành nhé.

Vàng bây giờ khác xưa nhiều lắm

Ai từng đeo vòng vàng ta hẳn còn nhớ nỗi ám ảnh kinh điển: sợ nhất là móp méo. Xách hai túi đồ đi chợ về, ngó xuống thấy cái vòng tròn xinh đã biến thành hình bầu dục lúc nào không hay. Vàng càng cao tuổi càng mềm, đẹp thì đẹp thật nhưng đụng nhẹ là "tổn thương".

Thế rồi dòng vàng công nghệ 3D (hay còn gọi là vàng cứng 3D) xuất hiện và thay đổi cuộc chơi. Vẫn là vàng 24K nhưng độ cứng được nâng lên đáng kể, trọng lượng lại nhẹ đi rất nhiều. Một món chỉ vài gram mà nhìn vào cứ ngỡ to bản, đầy đặn như đeo cả chỉ vàng. Vung tay một cái là ánh vàng loé lên đầy tự tin, mà không còn nơm nớp lo cong vênh nữa. Mới đây thị trường còn rộ lên loại vàng siêu mỏng, mỏng như một lá vàng dát trong không khí nhưng vẫn cứng cáp ra trò.

Điểm cộng to đùng của vàng là tính giữ giá. Nhiều tiệm hiện nay nhận đổi vàng cũ lấy mẫu mới: vòng cũ cứ cân lên, trừ thẳng vào tiền công, đeo chán mẫu này lại đổi mẫu khác. Nghe như một cuốn sổ tiết kiệm đeo tòn ten trên tay vậy đó, vừa làm đẹp, vừa cất của một thể.

Ngọc cũng "bắt trend" không kém

Ngày xưa, mua ngọc gần như là cuộc chơi của con mắt và lòng tin. Người sành thì nhìn nước, soi đèn, sờ tay; người không rành thì… nhắm mắt phó mặc cho duyên. Giờ thì khác, ngọc cũng có "căn cước" hẳn hoi.

Một viên ngọc tử tế bây giờ thường đi kèm giấy kiểm định, ghi rõ nguồn gốc, loại ngọc, đến từ vùng mỏ nào. Ngọc Tân Cương, ngọc Nga, ngọc vùng cực Canada… đều có thể truy xuất minh bạch. Thậm chí ở nhiều nơi trên thế giới, ngọc còn được bán kèm cả bảo hiểm, lỡ va vỡ thì được đền, hoặc bù chênh nếu rớt giá. Viên đá lạnh lùng ngày nào lần đầu tiên có hai chữ "hậu mãi", nghe vừa lạ vừa yên tâm.

Vàng và ngọc: hai cá tính, hai thái độ sống

Xét về "tính cách", vàng và ngọc mỗi bên hát một bài. Vàng là biểu tượng của giàu sang, phú quý, rạng rỡ không cần giấu. Những chiếc vòng vàng chạm rồng phượng kiểu cổ vẫn được các bà các mẹ nâng niu, cất kỹ đáy tủ để dành truyền đời, làm của hồi môn. Còn giới trẻ thì chuộng kiểu nhỏ gọn, một chiếc vòng vàng thanh mảnh phối với áo nỉ, áo phông cũng cực ăn ý.

Ngọc lại theo trường phái khác. Người xưa có câu "người quân tử ví đức mình với ngọc" kín đáo, điềm tĩnh, có phong cốt. Các nhà thiết kế ngày nay còn khéo léo mài ngọc thành lát mỏng, bọc viền vàng hồng bên ngoài, đeo đi họp, đi làm vẫn trẻ trung chứ chẳng hề già dặn. Một bên khoe sự sung túc, một bên ngầm khoe khí chất, nhưng đến cuối cùng cả hai đều trở thành món phụ kiện mix đồ cực đỉnh.

Mua sao cho hợp? Tắt filter đi đã

Trước khi xuống tiền, hãy tạm gác mấy clip lung linh trên mạng sang một bên mà soi vào đời sống thật của mình.

Nếu bạn là tín đồ phòng gym, ngày nào cũng nâng tạ, va chạm liên tục thì né mấy loại ngọc trong veo dễ nứt ra, đụng mạnh một cái là xót cả buổi. Còn dân văn phòng gõ phím cả ngày thì vàng 3D là chân ái, móng tay cào cũng khó để lại vết.

Về màu da, nàng da ấm, da ngăm đeo vàng sẽ lên tông, trông khoẻ khoắn rạng rỡ. Nàng da trắng lạnh lại hợp với sắc ngọc xanh nước, cứ như có thêm một lớp filter dịu nhẹ phủ lên cổ tay.

Còn ngân sách thì sao? Một mẹo dễ thở: gói gọn trong khoảng 20% thu nhập một tháng là vừa đẹp chứ nhà còn đang trả góp, đừng để món trang sức "ngốn" hết niềm vui. Chuyện bảo dưỡng cũng đáng cân nhắc: ngọc thỉnh thoảng nên mang ra tiệm "spa" lau dưỡng cho đúng cách, còn vàng thì chỉ cần bàn chải chấm chút kem đánh răng chà nhẹ là sáng bóng. Hội lười nghe tới đây chắc đã biết nghiêng về bên nào rồi.

Mà nói đi nói lại, cách chơi thông minh nhất có khi chẳng phải chọn một bỏ một, mà là… ôm trọn cả hai. Tay trái một chiếc vòng vàng 3D nhỏ xinh, tay phải một chiếc vòng ngọc bình an. Cộng lại vẫn trong tầm với, mà có đủ cả sự phô trương của vàng lẫn nét dịu dàng của ngọc.

Dưới ánh đèn, vàng lấp lánh chạm vào ngọc xanh biếc, đẹp một cách rất riêng như thể hàn hai thái độ sống lên cùng một cổ tay: một bên hướng về tiền, một bên hướng về phía trước. Suy cho cùng, trang sức đẹp nhất là khi nó kể đúng câu chuyện của người đeo.