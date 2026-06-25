Nữ ca sĩ đình đám ly hôn sau 6 tháng sinh con cho chủ tịch: “Tôi không chịu nổi việc bị phản bội”

Cuộc hôn nhân không êm đẹp của nữ ca sĩ đình đám xứ Hàn - Ben đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Cô kết hôn với Lee Wook - chủ tịch W Foundation hồi năm 2021. Nhưng tới cuối năm 2023, nữ ca sĩ gây sốc khi bất ngờ tuyên bố ly dị chỉ sau 6 tháng sinh con đầu lòng cho chủ tịch Lee.

Tới nay, khi làm khách mời trên talk show Knowing Sister-in-Law, Ben mới chính thức lên tiếng về nguyên nhân khiến cô vội vã đâm đơn ly hôn sau khi lâm bồn. Thì ra lỗi nằm ở đàng trai và nữ ca sĩ 9X đã phải chịu nhiều tổn thương trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Trước ống kính, Ben xót xa bày tỏ: “Tôi cảm thấy mình đã phải chịu đựng mối quan hệ đó suốt nhiều năm trời. Nhưng sự thật thì cảm giác bị phản bội quá ghê gớm, khiến tôi cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa”.

Cô cho biết thêm mình từng thử nhiều cách để cứu vãn cuộc hôn nhân, bao gồm cả việc cố nhẫn nhịn và ra vẻ tức giận. Rồi sau đó, Ben bất ngờ phát hiện mang trong mình đứa con của chủ tịch Lee Wook. “ Khi đứa trẻ xuất hiện, tôi đã thầm nghĩ ‘Chắc đứa bé đến để cứu vớt mình đây mà’. Khi ấy tôi đã nghĩ mình có thể sẽ hạnh phúc dù có xảy ra chuyện gì” , nữ ca sĩ nhớ lại khoảng thời gian được thông báo đang mang thai con đầu lòng.

Thế nhưng, 1 biến cố đã xảy đến ngay trong khoảng thời gian đang mang thai khiến Ben đánh mất niềm tin vào cuộc hôn nhân và quyết định ly dị. Người đẹp sinh năm 1991 bức xúc: “Khi tôi đang mang thai, 1 sự cố khác lại xảy ra. Cảm giác bị phản bội thật sự là quá khó để vượt qua”.

Ben vừa chính thức lên tiếng về lý do khiến cô ly hôn chồng chủ tịch. Ảnh: Naver

Trên thực tế, Ben từng rất đau khổ ở thời điểm nói lời chia tay vì trong lòng cô khi đó vẫn còn yêu chủ tịch Lee. Cô trải lòng: “Khi yêu ai đó, tôi dành cho họ tất cả. Nhưng có rất nhiều điều đã làm tổn thương nghiêm trọng tới niềm tin giữa chúng tôi. Dù có như vậy thì tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều. Việc chia tay thực sự vô cùng đau đớn”.

Tuy nhiên, Ben nhấn mạnh rằng chỉ tình yêu của cô thôi thì vẫn chưa đủ để duy trì 1 cuộc hôn nhân bền vững. Cuối cùng, người đẹp sinh năm 1991 vẫn quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân với chủ tịch. “Tôi vẫn tin mình đã đưa ra quyết định ly hôn đúng đắn. Tôi phải sống thật hạnh phúc và tràn đầy sức sống thì con tôi mới có thể sống tốt được” , nữ ca sĩ tới nay vẫn hoàn toàn tin rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Ben tiết lộ, phía gia đình đã phản đối gay gắt việc cô muốn ly hôn chủ tịch Lee, nhưng sau tất cả nữ ngôi sao vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Hậu ly hôn, nữ ca sĩ cũng từng lo sợ sự phán xét từ công chúng ở thời điểm trở lại showbiz với tư cách 1 người mẹ đơn thân.

Thế nhưng, tới nay cô đã lấy lại được sự tự tin và không ngần ngại chia sẻ về câu chuyện ly hôn sau bao sóng gió cuộc đời. Trong buổi ghi hình mới đây, nữ ca sĩ đã gửi gắm thông điệp tích cực sau khi mạnh mẽ đứng dậy từ cuộc hôn nhân đổ vỡ: “Tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên, sự ủng hộ từ những bà mẹ đơn thân khác. Tôi thấy nhẹ lòng sau khi nhận ra những chia sẻ của mình đã tiếp thêm sức mạnh cho nhiều người. Hy vọng tất cả những ai sau khi đã ly hôn cũng đều sẽ sống tốt với tinh thần tích cực và không cần phải sống với tâm thế của 1 tội nhân”.

Những chia sẻ của Ben đã khiến cộng đồng mạng xôn xao, dậy sóng. Ảnh: Naver

Còn nhớ Ben chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân với chủ tịch Lee Wook hồi cuối năm 2023, nhưng phải tới đầu năm 2024, cô mới công khai tin tức với truyền thông và công chúng.

Ben tuyên bố hẹn hò với giám đốc Lee Wook hồi tháng 9/2019. Đến tháng 8/2020, họ thông báo kết hôn trong sự chúc mừng của người hâm mộ. Hôn lễ của Ben - Lee Wook được dời sang tháng 6/2021 vì lý do dịch bệnh COVID-19. Cặp đôi vỡ òa chào đón con gái đầu lòng trong năm 2023 và sau đó đúng 6 tháng, cô đã quyết định ly dị chồng chủ tịch vì không chịu nổi cuộc hôn nhân hiện tại.

Ben tên thật là Lee Eun Young, chính thức ra mắt làng giải trí xứ kim chi với tư cách thành viên ban nhạc Bebe Mignon vào năm 2010. Tới năm 2011, cô rời nhóm để tập trung phát triển sự nghiệp solo. Nhưng phải 7 năm sau, sự nghiệp của nữ ca sĩ mới bùng nổ với bản hit 180 Degree. Kể từ đó tới nay, Ben tiếp tục gặt hái nhiều thành công với những bài hát “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc như Thank You For Goodbye, Can You Hear Me... Nhờ danh tiếng cùng chất giọng thu hút, nữ ca sĩ được mời thể hiện nhiều bản OST ở các bộ phim nổi tiếng gồm Hotel Del Luna, Mr. Sunshine...

Cuộc hôn nhân của Ben và chủ tịch Lee Wook đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Nate