Chiếc laptop giá 100 triệu dành cho CEO có gì đặc biệt?

Không phải laptop văn phòng, mà là "flagship của ngành"

100 triệu đồng là mức giá ASUS công bố cho phiên bản cao cấp nhất của ExpertBook Ultra, một trong những mẫu laptop doanh nghiệp đắt nhất trên thị trường hiện nay. Với Intel Core Ultra X7, RAM 64GB, SSD PCIe Gen 5 2TB và màn hình Tandem OLED, sản phẩm được định vị ở phân khúc cao cấp nhất của dòng ExpertBook.

Hậu tố "Ultra" vốn thường được dùng cho những thiết bị hội tụ công nghệ hàng đầu, và ASUS cũng áp dụng cách định vị này cho ExpertBook Ultra. Sản phẩm hướng đến lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý cấp cao và những người thường xuyên di chuyển, nhóm khách hàng coi trọng độ bền, tính di động, bảo mật và trải nghiệm sử dụng không kém hiệu năng.

Chưa tới 1kg nhưng vẫn giữ lại mọi thứ người dùng cần

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên ExpertBook Ultra là thiết kế mỏng 10,9 mm và trọng lượng chỉ từ 990 gram. Con số này đưa sản phẩm vào nhóm laptop 14 inch siêu di động hiện nay.

Tuy nhiên, ASUS không đạt được điều đó bằng cách cắt giảm các thành phần quan trọng. Máy vẫn được trang bị pin 70Wh, đầy đủ cổng HDMI, USB-A, Thunderbolt 4, hệ thống âm thanh sáu loa, bàn phím hành trình sâu 1,5mm cùng touchpad phản hồi xúc giác. Đây đều là những yếu tố thường bị lược bỏ hoặc thu hẹp trên nhiều mẫu laptop siêu mỏng nhẹ để tiết kiệm không gian và trọng lượng.

Để làm được điều đó, ASUS sử dụng hợp kim magie AZ31B thường xuất hiện trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và xe đua. Bề mặt máy được phủ lớp Super Nano Ceramic đạt độ cứng 9H, giúp tăng khả năng chống trầy xước và hạn chế bám dấu vân tay. Máy cũng đáp ứng tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H và được thiết kế để chịu áp lực lên tới 100kg trên khung máy và màn hình.

Màn hình với công nghệ hiếm thấy trên các mẫu laptop khác

Nếu phải chọn một linh kiện thể hiện rõ nhất khoản đầu tư của ASUS trên ExpertBook Ultra, màn hình có lẽ là câu trả lời. Sản phẩm sử dụng màn hình cảm ứng 14 inch độ phân giải 3K với công nghệ Tandem OLED, sử dụng hai lớp phát sáng thay vì một lớp như OLED truyền thống.

Cấu trúc này cho độ sáng cao hơn, tuổi thọ dài hơn và tiêu thụ điện năng thấp hơn. Theo ASUS, màn hình có thể đạt độ sáng HDR lên tới 1.400 nit, hỗ trợ 100% DCI-P3 cùng tần số quét 120Hz.

ASUS cũng trang bị lớp kính Gorilla Glass Matte chống lóa, giúp giảm phản chiếu ánh sáng nhưng vẫn duy trì độ sắc nét và độ tương phản tốt hơn nhiều giải pháp chống chói truyền thống. Đây là lợi thế dễ nhận thấy khi làm việc trong môi trường nhiều ánh sáng như gần cửa sổ, phòng họp hoặc trên máy bay.

Khi laptop doanh nghiệp có hiệu năng tiệm cận máy gaming

Trong nhiều năm, laptop doanh nghiệp thường bị gắn với hình ảnh ổn định nhưng không quá mạnh về hiệu năng. ExpertBook Ultra dường như muốn thay đổi định kiến đó.

Máy được trang bị nền tảng Intel Core Ultra Series 3 mới nhất với NPU đạt 50 TOPS. Ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn Copilot+ PC, nền tảng này còn hỗ trợ các tính năng AI như tóm tắt cuộc họp, dịch thuật thời gian thực và ghi chú thông minh thông qua ASUS AI ExpertMeet.

Đặc biệt, các phiên bản cao cấp sử dụng đồ họa tích hợp Intel Arc B390 mà ASUS cho biết có hiệu năng tiệm cận GeForce RTX 4050. Nhờ đó, ExpertBook Ultra không chỉ phù hợp với doanh nhân mà còn đáp ứng tốt nhu cầu chỉnh sửa ảnh, dựng video và sáng tạo nội dung khi kết hợp cùng màn hình Tandem OLED.

Để duy trì hiệu năng trong thân máy chỉ hơn 1cm, ASUS phát triển hệ thống tản nhiệt ExpertCool Pro với hai quạt làm mát, các lá tản nhiệt siêu mỏng và cơ chế luồng khí kép. Công suất xử lý của CPU có thể duy trì ở mức lên tới 50W, trong khi độ ồn ở các chế độ làm việc thông thường vẫn được kiểm soát ở mức thấp.

Điều này giúp ExpertBook Ultra không chỉ phục vụ các tác vụ văn phòng thông thường mà còn có thể xử lý các công việc nặng hơn như phân tích dữ liệu, chỉnh sửa hình ảnh, dựng nội dung hoặc chạy các tác vụ AI ngay trên thiết bị.

Giá trị lớn nhất nằm ở những thứ không nhìn thấy

Với các doanh nghiệp lớn hay những người thường xuyên làm việc với dữ liệu quan trọng, giá trị của một chiếc laptop không chỉ nằm ở bộ xử lý hay dung lượng RAM mà còn ở khả năng bảo vệ dữ liệu, độ ổn định và dịch vụ hỗ trợ lâu dài.

ExpertBook Ultra được trang bị hệ thống bảo mật ExpertGuardian với các tiêu chuẩn như NIST SP 800-193, TPM 2.0, Dual BIOS tự phục hồi, cảm biến vân tay và nhận diện khuôn mặt. Đáng chú ý, máy còn có khả năng phát hiện khi thân máy bị mở trái phép - một tính năng hiếm thấy trên các mẫu laptop tiêu dùng. ASUS cũng cung cấp các dịch vụ hậu mãi cấp doanh nghiệp như bảo hành tận nơi, bảo hành toàn cầu và các gói hỗ trợ mở rộng.

Đây là những yếu tố khó thể hiện trên bảng thông số nhưng lại đóng vai trò quan trọng với nhóm khách hàng mục tiêu của ExpertBook Ultra. Vì vậy, mức giá 100 triệu đồng không chỉ phản ánh cấu hình phần cứng mà còn là tổng hòa của thiết kế, hiệu năng, bảo mật và dịch vụ được xây dựng cho môi trường doanh nghiệp cao cấp.