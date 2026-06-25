Mỹ nam hồi trẻ nhìn già, nhưng càng già lại càng trẻ: Visual khó tin tuổi 45, đố ai ngắm mà không mê đấy

Gần đây, Hàn Đống đã nhận được những lời khen ngợi khi xuất hiện trong phim Hồ Sơ Nam Bộ. Anh vào vai Trương Khải Sơn, một quân nhân uy quyền, mạnh mẽ. Dù chỉ là một vai nhỏ, thế nhưng những phân cảnh nam diễn viên xuất hiện vẫn khiến khán giả thích thú. Có những khán giả nhận xét rằng hồi còn trẻ, visual của nam tài tử trông khá "trưởng thành" so với tuổi thật. Tuy nhiên giờ đây khi đã ngoài tứ tuần, trông anh lại trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều.

Hàn Đống gây ấn tượng với vai Trương Khải Sơn trong phim Hồ Sơ Nam Bộ.

Anh được khen phong độ, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

Không chỉ là câu chuyện nhan sắc, người hâm mộ còn dành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của Hàn Đống. Nhìn cái cách ngôi sao 45 tuổi khắc họa nhân vật Trương Khải Sơn, người xem mới thấy thế nào là bản lĩnh của một diễn viên thực lực. Thậm chí trong phân cảnh Trương Khai Sơn chiến đấu trong xe với Trương Hải Kỳ (Khương Bội Dao), Hàn Đống cũng có thể tạo được chemistry, khiến cho cư dân mạng còn nói rằng trông họ rất đẹp đôi.

Diễn xuất của Hàn Đống không khiến khán giả phải thất vọng.

Anh tạo chemistry với Khương Bội Dao ngay cả trong phân cảnh hành động.

Bình luận của netizen về màn thể hiện của Hàn Đống trong Hồ Sơ Nam Bộ:

- Đẹp quá, 100 điểm. Diễn xuất tốt nữa.

- Hổm ổng lên live kêu không có phim diễn á, diễn tốt đến thế mà.

- Hồi trẻ thì nhìn già, già thì lại nhìn trẻ, càng ngày càng phong độ.

- Khách mời mà cỡ này đó. Dàn cast toàn đỉnh không.

- Hàn Đống trẻ lâu thật sự, ổng với chú Nghiêm Khoan đúng là nhan sắc quá đỉnh.

- Ê tui biết là không nên nhưng thấy 2 người này đẹp đôi, haha.

Nói thêm về Hàn Đống, anh là cái tên quen thuộc với các khán giả yêu phim Hoa ngữ. Nam diễn viên gia nhập làng giải trí từ năm 2005, đến nay đã có thâm niên hoạt động hơn 2 thập kỷ. Anh từng có những vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm nổi tiếng, một số cái tên mà chúng ta có thể kể đến như Nhị Lang Thần trong Phong Thần Bảng (2 phần Phượng Minh Kỳ Sơn và Võ Vương Phạt Trụ), Cửu Văn Long Sử Tiến trong Tân Thủy Hử, Cửu hoàng tử Dận Đường trong Bộ Bộ Kinh Tâm, Điền Bá Quang trong Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lý Cảm trong Đại Mạc Dao, Vi Tiểu Bảo trong Tân Lộc Đỉnh Ký, Nghiêm Thế Phiên trong Cẩm Y Chi Hạ...

Đến nay, dù danh tiếng không còn được như xưa nhưng Hàn Đống vẫn được đánh giá là một gương mặt rất đáng xem, cứ xuất hiện là lại mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc diễn xuất. Hy vọng trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục mang đến thêm nhiều vai diễn chất lượng nữa cho công chúng.