Soi thông tin về căn hộ Mai Phương Thuý tặng em gái: Sky villa rộng khoảng 400m², đặc quyền người giàu, giá nhà biến động mạnh chỉ sau 2 năm?

Mới đây, thông tin Hoa hậu Mai Phương Thúy tặng em gái một căn hộ hạng sang đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ với độ giàu có của nàng hậu cũng như “xin vía” vì chị gái vừa nhiều tiền, vừa chịu chơi.

Được biết, căn hộ mà nàng hậu mua nằm trong khu phức hợp văn phòng, trung tâm thương mại và chung cư cao cấp Vinhomes Metropolis. Căn chung cư tọa lạc ở khu vực phường Ngọc Hà (quận Ba Đình cũ), vị trí đắc địa bậc nhất tại trung tâm Hà Nội.

Căn hộ có diện tích khoảng gần 400m2, thuộc hạng sky villa nằm trên tầng 44 - 45 của tòa nhà. Theo thông tin trên website của dự án, chỉ có 11 căn hộ thuộc hạng sky villa với tầm view đắt tiền, căn hộ sẽ có thang máy và sảnh riêng.

Mai Phương Thúy check-in tầm view nhìn từ căn hộ mới mua tặng em gái

Trên một số trang môi giới bất động sản, căn hộ này từng được rao bán với mức giá khoảng 105 tỷ đồng. Trước đó vào năm 2024, căn hộ này cũng từng xuất hiện trên MXH với mức giá được chào bán khoảng 80 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Mai Phương Thúy cho biết do chủ nhà tăng giá, cô mua với chi phí đắt hơn khoảng 40%. Tổng giá trị căn nhà vào khoảng 120 tỷ đồng nhưng đúng với ý thích và nhu cầu sử dụng của gia đình. Hiện trạng căn nhà vẫn là nhà thô, thời gian tới sẽ bắt đầu thi công và thiết kế nội thất. Em gái Mai Phương Thúy dự định sẽ hoàn thiện căn nhà với ngân sách khoảng 20 tỷ đồng.

Căn hộ thông tầng từng được một số bên môi giới bẩt động sản rao bán khoảng 105 tỷ đồng. Mức rao bán căn hộ này ở năm 2024 là khoảng 80 tỷ đồng.

Trước khi chuyển sang nơi ở mới, Mai Ngọc Phượng - em gái nàng hậu và gia đình sống tại một căn hộ rộng khoảng 120m2 thuộc phường Hai Bà Trưng. Cuộc sống của em gái Mai Phương Thúy cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mai Ngọc Phượng sinh năm 1993 và từng theo học tại Đại học British Columbia (Canada). Năm 2021, cô kết hôn với doanh nhân Trương Tiến Duy và hiện là mẹ của hai bé trai đáng yêu. Dù có nhiều cơ hội bước chân vào showbiz, Ngọc Phượng lại chọn con đường riêng khi tập trung phát triển kinh doanh và chăm lo cho tổ ấm. Cô hiện kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, đồng thời đảm nhận vai trò người mẹ toàn thời gian.

Trái với chị gái, Ngọc Phượng có lối sống kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, cô đều thu hút sự chú ý nhờ phong thái thanh lịch cùng chiều cao 1m78 nổi bật. Hoa hậu Mai Phương Thúy từng nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về em gái, khen cô vừa xinh đẹp, giỏi giang lại khéo léo vun vén gia đình.

Mai Phương Thúy và em gái - Mai Ngọc Phượng (áo hồng)

Sau khi lập gia đình, em gái Hoa hậu Mai Phương Thúy ngày càng toát lên vẻ sang trọng và phong thái của một quý cô thượng lưu. Cô có cuộc sống xa hoa, được chồng doanh nhân hết mực yêu chiều. Trên trang cá nhân, Mai Ngọc Phượng nhiều lần khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện bên những chiếc siêu xe đắt tiền, khoác lên mình váy áo và phụ kiện đến từ các thương hiệu thời trang danh tiếng thế giới.

Trên mạng xã hội, hai chị em Mai Phương Thúy - Mai Ngọc Phượng vẫn thường xuyên tương tác vui vẻ. Cựu Hoa hậu không ngần ngại dành lời khen cho nhan sắc của em gái, thậm chí thừa nhận Ngọc Phượng xinh đẹp hơn mình. Với Mai Phương Thúy, mẹ và em gái luôn là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Ngoài ra, Mai Phương Thúy cũng thường tặng em gái những món quà đắt tiền, xa xỉ. Trước căn hộ này, vào năm 2025, Mai Phương Thúy cũng từng tặng em gái một chiếc xe Mercedes trị giá gần 8 tỷ đồng. Chính vì vậy, cặp chị em này khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ về tình cảm thân thiết lẫn độ giàu có.

Em gái Mai Phương Thúy sở hữu nhan sắc xinh đẹp, có cuộc sống giàu có, hôn nhân viên mãn

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