Thêm Á hậu Việt lên tiếng nghi vấn giả mạo thư tài trợ 50% học phí học Thạc sĩ ở trường Harvard

Giữa ồn ào của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc liên quan đến thư trúng tuyển Đại học Columbia, mạng xã hội tiếp tục xôn xao với câu chuyện học tập của Á hậu Lê Phương Thảo. Mọi chuyện bắt đầu từ bài đăng ngày 24/6 của Lê Phương Thảo với dòng chia sẻ: "Mình vừa được Harvard hỗ trợ khoảng 50% học phí cho học kỳ tới". Cô đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi được theo học tại Harvard Extension School, khẳng định bản thân tự kiếm tiền để chi trả việc học và coi đây là thành quả của nhiều năm nỗ lực.

Trong bài viết, Lê Phương Thảo cũng chủ động đề cập đến những tranh luận xoay quanh Harvard Extension School. Cô thừa nhận chương trình mình theo học khác với Harvard College - nơi có tỷ lệ tuyển sinh khoảng 3%. Tuy nhiên, theo người đẹp, việc "dễ hơn" không đồng nghĩa với dễ, bởi cô vẫn phải đánh đổi rất nhiều thời gian, công sức và tài chính để theo đuổi việc học. Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết của Lê Phương Thảo lập tức lan truyền trên mạng xã hội. Không lâu sau đó, cư dân mạng bắt đầu soi kỹ ảnh chụp màn hình cổng thông tin của Harvard Extension School mà cô đăng tải.

Theo nội dung hiển thị trong ảnh, hệ thống ghi nhận Lê Phương Thảo đăng ký học ở cả học kỳ Thu 2026 và Xuân 2027 với trạng thái "less than half time", tức học dưới một nửa khối lượng tín chỉ tiêu chuẩn của sinh viên học toàn thời gian. Tổng chi phí dự kiến cho hai học kỳ được hiển thị là 7.160 USD. Trong khi đó, khoản hỗ trợ từ Harvard Extension School Grant là 1.800 USD mỗi học kỳ, tương đương 3.600 USD, tức xấp xỉ 50% tổng học phí.

Thư thông báo được tài trợ học phí gây xôn xao của Phương Thảo

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý nhất lại nằm ở một chi tiết rất nhỏ. Trong câu thông báo: "If you completed the Fall/Spring Application for Institutioanl Aid..." thì từ "Institutional" lại xuất hiện dưới dạng sai chính tả là "Institutioanl". Lỗi chính tả này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận bởi nhiều người cho rằng khó có khả năng một hệ thống của Harvard Extension School lại mắc lỗi đánh máy cơ bản như vậy.

Không dừng lại ở đó, cách diễn đạt của Lê Phương Thảo cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Dù khoản hỗ trợ được cấp bởi Harvard Extension School Grant, người đẹp lại sử dụng tiêu đề "Harvard hỗ trợ khoảng 50% học phí". Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cách đặt hai thông tin cạnh nhau có thể khiến nhiều người đọc không hiểu rõ Harvard College và Harvard Extension School là hai đơn vị đào tạo với đối tượng tuyển sinh và cơ chế hoạt động hoàn toàn khác nhau.

Phương Thảo từng gây chú ý khi thông báo học Thạc sĩ ở Mỹ

Lê Phương Thảo chính thức lên tiếng

Trước những tranh luận ngày càng lớn, Lê Phương Thảo đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để phản hồi. Người đẹp cho biết điều khiến cô buồn nhất không phải những ý kiến trái chiều, mà là việc thư tài trợ học bổng của cô được diễn đạt là "được cho là chụp từ trang web của trường" khi đưa tin về bức ảnh. Theo Lê Phương Thảo, cách diễn đạt này rất dễ khiến công chúng hiểu rằng hình ảnh cô đăng tải không xác thực hoặc đã bị làm giả.

Để chứng minh nguồn gốc của tài liệu, người đẹp đã công khai video quay trực tiếp quá trình đăng nhập vào portal (cổng thông tin sinh viên) của Harvard Extension School, cho phép mọi người theo dõi toàn bộ quá trình truy cập và kiểm chứng thông tin.

Một trong những nội dung được Lê Phương Thảo nhấn mạnh nhất trong bài phản hồi là việc cô chưa từng đánh đồng Harvard Extension School với Harvard College. Theo Á hậu, ngay từ bài đăng đầu tiên cô đã ghi rõ mình đang theo học Harvard Extension School, không phải Harvard College. Cô cũng khẳng định chưa bao giờ tự nhận mình là sinh viên Harvard College hay dùng tỷ lệ tuyển sinh 3% của Harvard College để đánh bóng thành tích cá nhân. Lê Phương Thảo cho rằng việc cô nhắc đến Harvard College chỉ nhằm giải thích sự khác biệt giữa hai chương trình đào tạo.

Phương Thảo phủ nhận nghi vấn giả mạo thư tài trợ 50% học phí

Á hậu Lê Phương Thảo từng gây tranh cãi khi đăng video trúng tuyển

Hồi tháng 3/2025, trên trang cá nhân, Á hậu Phương Thảo đăng clip check in khắp các ngóc ngách bên trong Harvard, thẻ sinh viên và chia sẻ: "Em đã nhận thư chấp thuận chính thức trở thành sinh viên Thạc Sĩ tại Trường Đại Học Harvard tập trung vào Chính Phủ, nghiên cứu Chính Trị". Không chỉ thế, Lê Phương Thảo còn viết một tâm thư dài để đánh dấu cột móc này: "Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại trường học, cho đến ngày em đặt chân đến Harvard. Một giấc mơ trở thành hiện thực. Cảm ơn Harvard vì đã chấp nhận những điều không hoàn mỹ ở em và cho em cơ hội đến với nơi tốt đẹp nhất thế giới, trở thành một phần của nơi đây.

Em không sở hữu trí thông minh vượt trội, mà tất cả chỉ nhờ tính chăm chỉ, ý chí kiên định cùng sự ủng hộ của những người yêu thương. Đây là niềm hạnh phúc, vượt xa ngoài sức tưởng tượng nên em đã dành nhiều thời gian để bình tĩnh lại cảm xúc. Em mất ngủ vào đêm em nhận được thư trúng tuyển. Phương Thảo khi còn nhỏ chưa từng dám mơ điều này. Em quá bối rối khi một cánh cửa đẹp đẽ đã mở ra cho mình bước vào. Em biết ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng em".

Phương Thảo đang theo học Harvard Extension School - là một trong 12 trường cấp bằng của Đại học Harvard

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, netizen soi ra được profile của Lê Phương Thảo được đăng trên trang web của Harvard Extension School - là một trong 12 trường cấp bằng của Đại học Harvard, được thành lập vào năm 1910 nhằm cung cấp cơ hội giáo dục cho những người học bán thời gian, online và dành cho người đang đi làm. Việc đăng ký các khóa học tại Harvard Extension School khá linh hoạt và không yêu cầu quy trình tuyển sinh phức tạp, nhưng để đạt được bằng cấp chính thức, sinh viên cần đáp ứng các tiêu chí học thuật nghiêm ngặt và hoàn thành các yêu cầu cụ thể của chương trình.

Một số cư dân mạng còn cho biết để vào học Harvard Extension School chỉ cần có visa và tài chính tốt chứ không cần trải qua những khóa thi hoặc đòi hỏi bằng cấp như Đại học Harvard. Sinh viên tốt nghiệp từ HES trở thành thành viên của Hiệp hội Cựu sinh viên Harvard và có quyền truy cập vào các tài nguyên của Harvard, bao gồm thư viện, cơ sở vật chất và bảo tàng.

Sau đó, Phương Thảo lên tiếng: "Chương trình thạc sĩ tại Harvard mà Phương Thảo đang theo học có quy trình tuyển sinh khác biệt so với bậc đại học - mọi người nói đúng về điều đó. Tuy nhiên Harvard là một môi trường học thuật vô cùng khắc nghiệt; việc được nhận vào trường đòi hỏi sự nỗ lực, nhưng việc tồn tại, xuất sắc trong các khóa học và đạt được tấm bằng lại là một thử thách hoàn toàn khác. Vì vậy, đúng là hầu hết những thách thức không nằm ở việc được nhận vào Harvard, mà là những gì đang chờ đợi Phương Thảo phía trước.

Em không đến Harvard chỉ vì danh tiếng. Em đến đây vì Harvard là một trong những môi trường học tập tốt nhất thế giới và là nơi có thể thay đổi cuộc đời một con người. Em sẽ dành toàn bộ tâm huyết để học tập, tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ, và khiến mọi người tự hào về một cô gái Việt Nam chinh phục Harvard!".

Lê Phương Thảo được biết đến là Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022

Ảnh: FBNV