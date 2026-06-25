Ốc Thanh Vân đưa 3 con trở lại Úc

Từng có khoảng thời gian đưa 3 con sang Úc sinh sống và học tập, nhưng đến cuối năm 2024, Ốc Thanh Vân quyết định đưa cả gia đình trở về Việt Nam. Nữ diễn viên cho biết muốn các con được lớn lên trong môi trường gần gũi với gia đình, đồng thời bản thân cũng thuận tiện quay lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng. Kể từ đó, Ốc Thanh Vân tích cực tham gia các chương trình giải trí, trong khi 3 nhóc tỳ cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới và theo học tại các trường ở TP.HCM.

Mới đây, Ốc Thanh Vân tiếp tục khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh cùng ông xã Trí Rùa và 3 con có mặt tại Úc. Động thái này lập tức khiến không ít khán giả đặt câu hỏi liệu gia đình nữ diễn viên có ý định quay trở lại định cư ở xứ sở chuột túi sau thời gian ngắn về Việt Nam. Tuy nhiên, trước những đồn đoán, Ốc Thanh Vân đã nhanh chóng giải đáp bằng dòng chia sẻ ngắn gọn: "Winter holidays in Melbourne" (Kỳ nghỉ đông tại Melbourne).

Đây cũng là thời điểm các con của nữ diễn viên bước vào kỳ nghỉ sau khi hoàn thành năm học tại Việt Nam. Vì vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng chuyến đi lần này chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ gia đình kết hợp thăm lại nơi từng gắn bó, thay vì kế hoạch trở lại sinh sống lâu dài như trước.

Ốc Thanh Vân thông báo cả gia đình đã có mặt ở Úc để tận hưởng kỳ nghỉ

Ốc Thanh Vân và 3 nhóc tỳ từng có thời gian dài sinh sống ở Úc

Tình hình hiện tại của Ốc Thanh Vân

Ốc Thanh Vân kết hôn với Trí Rùa vào năm 2008, sau 18 năm chung sống cặp đôi trở thành gia đình đông con nhất nhì làng giải trí Việt. Con trai lớn của cả hai có tên thân mật là Coca, Cola, Cacao. Dù có công việc nghệ thuật và kinh doanh bận rộn, thế nhưng vợ chồng Ốc Thanh Vân đều mong muốn tự tay chăm sóc và đồng hành cùng quá trình khôn lớn của các con.

Có thời gian, Ốc Thanh Vân tạm ngừng hoạt động để đưa các con sang Úc du học. Thời điểm đó, cặp đôi phủ nhận thông tin định cư mà chỉ sang ở cùng để chăm sóc, lo lắng cho 3 con nhỏ khi các bé phải đi du học từ quá sớm. Khi đó, Ốc Thanh Vân đi lại liên lục giữa Việt Nam và Úc, mỗi khi các nhóc tỳ được nghỉ đều được đưa về Việt Nam để sum họp gia đình. Trong khi Ốc Thanh Vân ở nước ngoài thì Trí Rùa phải điều hành công việc kinh doanh cùng với chăm sóc bố mẹ tại Việt Nam. Nữ diễn viên từng chia sẻ, Trí Rùa mỗi tháng sẽ sang Úc thăm vợ con một thời gian rồi về nước.

Ốc Thanh Vân từng quyết định tạm ngưng hoạt động để chăm sóc cho 3 con ở nước ngoài

Trong thời gian ở Úc, vợ chồng Trí Rùa nhiều lần đối mặt với nghi vấn rạn nứt. Liên quan đến thông tin đường ai nấy đi, nữ diễn viên từng đáp trả: "Anh vẫn phải về lại Việt Nam để lo mọi việc ở nhà, đặc biệt mẹ tôi lớn tuổi rồi. Chúng tôi đang rất vui và mặn nồng". Mong muốn được ở cạnh để vun đắp tình cảm với chồng cũng là 1 trong những lý do thôi thúc Ốc Thanh Vân quyết định trở về nước.

Đến tháng 12/2024, Ốc Thanh Vân đưa các nhóc tỳ về Việt Nam để tiếp tục cuộc sống. Từ khi trở về nước, Ốc Thanh Vân bắt nhịp lại với cuộc sống, tham gia các hoạt động showbiz. Cô và Trí Rùa cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt. Mỗi khi lộ diện, cả hai đều rất tình cảm, ngọt ngào. Chính thái độ này của cặp đôi đã phủ nhận mọi tin đồn rạn nứt lan truyền trong thời gian qua.

Khi về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trở lại các hoạt động nghệ thuật

Các nhóc tỳ của gia đình Ốc Thanh Vân đã tiếp tục việc học ở một trường quốc tế

Ảnh: FBNV