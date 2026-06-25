Nữ TikToker cải tạo biệt thự cổ rộng 300m2 thành "phim trường kinh doanh cảm xúc", vẫn kiếm tiền đều, ít áp lực

Nếu có một nơi mà chỉ cần nhìn qua màn hình cũng khiến người ta muốn bước vào sống thử vài ngày, căn nhà của Trần Nhị Thập (Xia Chu Chen Ershi, SN1994, ở Quảng Châu, Trung Quốc) có lẽ là một trong số đó.

Trần Nhị Thập

Nhị Thập là có hơn 3 triệu người theo dõi trên Douyin (nền tảng tương tự TikTok tại Việt Nam) - nơi cô đăng tải các clip ghi lại cuộc sống đời thường.

Nhị Thập còn gây chú ý khi sở hữu một căn nhà nằm trong rừng, nơi được ví như biệt thự cổ vì cải tạo từ một bất động sản cũ, phải mất 5 năm mới hoàn thành, với diện tích lên đến 300m2, phong cách retro, cổ kính.

Trên kênh YouTube cá nhân, Nhị Thập thỉnh thoảng đăng tải clip chia sẻ về căn nhà, hút triệu view khi dẫn người xem được dẫn đi qua khu vườn ngập cây xanh, căn bếp rộng rãi, những góc đọc sách bình yên cùng nhịp sống chậm rãi mà nhiều người thành thị đang tìm kiếm.

Một số góc trong căn nhà trước và sau khi cải tạo.

Ngôi nhà nằm ở khu vực ngoại ô Quảng Châu (Trung Quốc), cách trung tâm thành phố khoảng một giờ lái xe.

Từ một căn nhà cũ kỹ, nơi đây dần được biến thành "khu rừng nhỏ" với rất nhiều cây xanh, hoa cỏ và những khoảng không gian mở. Bản thân nữ TikToker cũng thừa nhận mình thường xuyên thay đổi cách bài trí, bổ sung thêm cây cối, tranh ảnh hoặc đồ trang trí để mang đến cảm giác mới mẻ cho ngôi nhà mỗi năm.

Ngay từ lối vào nhà, điều gây ấn tượng đầu tiên chính là khoảng sân trước phủ kín cây xanh. Hoa leo phủ dọc hàng rào, những bụi hoa nở theo mùa cùng chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa khu vườn tạo cảm giác như một góc nghỉ dưỡng trong phim.

View bên ngoài căn nhà, sau khi bước vào.

"Mỗi khi bước ra khu vườn này, mình cảm thấy bình tĩnh ngay lập tức" , cô từng chia sẻ.

Không chỉ có hoa, khu vườn còn xuất hiện nhiều loại rau gia vị, cây ăn quả và hương thảo - những nguyên liệu được chính cô sử dụng trong các video nấu ăn hàng ngày.

Là một blogger ẩm thực, cô đầu tư cho căn bếp rộng hơn hẳn những ngôi nhà thông thường. Không gian nấu nướng được thiết kế mở, kết nối với khu ăn uống và phòng khách. Bên cạnh đó còn có riêng một khu vực lưu trữ thực phẩm, xoong nồi và các thiết bị phục vụ công việc.

Dù sử dụng nhiều thiết bị hiện đại như máy rửa bát hay hệ thống bếp chuyên dụng, tổng thể ngôi nhà vẫn giữ được cảm giác ấm áp nhờ chất liệu gỗ, màu sắc trung tính và cách bài trí gần gũi.

Khu vực nhà bếp.

Tầng hai là khu vực nghỉ ngơi với phòng ngủ, phòng thay đồ và phòng tắm rộng khoảng 20m². Nơi đây được nữ chủ nhân trang trí bằng cây xanh và hoa tươi theo sở thích cá nhân. Trong khi đó, tầng ba là studio làm việc và không gian riêng dành cho những chú mèo mà cô đang nuôi.

Phòng ngủ ở tầng 2.

Nhà vệ sinh.

Từ ngoài sân đến trong nhà, gần như mọi món đồ đều được Trần Nhị Thập tự tay lựa chọn. Với cô, đây không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian phản ánh những điều bản thân yêu thích.

Nhưng có lẽ điều khiến nhiều người yêu mến căn nhà này không nằm ở diện tích hay cách trang trí. Mà là cuộc sống diễn ra bên trong nó.

Trước khi trở thành một blogger nổi tiếng, Trần Nhị Thập từng khởi nghiệp bằng việc mở xưởng may sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2015. Tuy nhiên, guồng quay công việc liên tục khiến cô cảm thấy kiệt sức.

"Mỗi ngày mở mắt ra là thiết kế, tìm vải, làm việc. Mình lúc nào cũng bận rộn và mệt mỏi" , cô nhớ lại.

Sau đó, cô chuyển hướng sang làm nội dung về ẩm thực và đời sống. Dù công việc mới mang lại nhiều cơ hội hơn, nữ TikToker vẫn nhận ra bản thân luôn khao khát một nhịp sống chậm rãi hơn.

Cô thường đọc sách, pha trà mỗi khi rảnh rỗi.

Thỉnh thoảng những người bạn bè ghé thăm.

Đó cũng là lý do căn nhà ở ngoại ô ra đời. Những ngày bình thường tại đây thường bắt đầu bằng việc pha một tách cà phê, chăm sóc cây cối hoặc chuẩn bị bữa ăn trong căn bếp quen thuộc. Xung quanh là tiếng chim hót, những khoảng xanh trải dài và không khí yên tĩnh khác hẳn trung tâm thành phố.

Trong nhà còn có chó, mèo và chim cùng sinh sống. Khu vườn phía trước là nơi uống trà, đọc sách hoặc trò chuyện với bạn bè. Khoảng sân sau tiếp tục được phủ kín cây xanh, rau củ và các loại cây ăn quả.

Thỉnh thoảng, cô mời người thân, bạn bè đến chơi. Với nhiều người, đây giống như một nơi để tạm rời xa áp lực công việc và tìm lại cảm giác thư giãn giữa thiên nhiên.

Nữ TikToker cho biết cô tin rằng áp lực của người trẻ hiện nay ngày càng lớn. Chính vì thế, những video về nấu ăn, chăm sóc cây cối hay cuộc sống thường nhật của mình được nhiều người yêu thích vì mang lại cảm giác chữa lành.

Trong nhà trồng nhiều hoa, rau,...

Có lẽ cũng giống như căn nhà này.

Sau 5 năm cải tạo, thứ được hoàn thiện không chỉ là một biệt thự cổ rộng 300m² ở ngoại ô Quảng Châu. Mà còn là phiên bản cuộc sống mà Trần Nhị Thập từng mong muốn khi quyết định bước chậm lại giữa những năm tháng bận rộn nhất của tuổi trẻ.



