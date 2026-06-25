So sánh nơi ở của Messi và Ronaldo khi đi thi đấu World Cup

Messi ở khách sạn bình dân

Cú đúp trước tuyển Áo giúp Lionel Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Rất đông người hâm mộ đổ về khách sạn Origin nằm bên bờ sông Berkley Riverfront (Kansas City, bang Missouri, Mỹ) để tiếp cận gần hơn với thần tượng.

Tại nơi lưu trú của tuyển Argentina, hai tấm băng-rôn khổ lớn in hình Lionel Messi cũng được treo ở mặt phía nam của khách sạn.

Hình ảnh Messi được in trên những tấm poster khổ lớn, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ảnh: X.

Jose Miguel - người sống tại Kansas City - quay lại khách sạn lần thứ hai trong ngày với hy vọng được nhìn thấy hoặc chụp ảnh cùng Messi.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ Kansas lại là nơi họ chọn để lưu trú. Tôi rất thích điều này. Hôm qua chúng tôi cũng đến đây chỉ để tìm cơ hội được gặp anh ấy”, Miguel nói. Theo Axios , nhiều người hâm mộ thậm chí cắm trại bên ngoài khách sạn để mong nhìn thấy các tuyển thủ.

Khách sạn Origin có mức giá khá phải chăng, thường dao động khoảng 145-296 USD/đêm cho phòng tiêu chuẩn. Các phòng cao cấp hoặc suite có thể từ 230-300 USD/đêm trở lên (khoảng 5,9-7,8 triệu đồng/đêm) , tùy thời điểm và chính sách hủy phòng.

Khách sạn này không phải địa điểm lưu trú quá xa hoa hay nhưng có lợi thế vị trí thuận tiện, hệ thống an ninh khép kín.

Khách sạn khai trương năm 2024, có quy mô 118 phòng nghỉ từ phòng tiêu chuẩn đến các hạng phòng cao cấp.

Ronaldo tận hưởng ở resort thượng lưu

Ronaldo - cái tên luôn được đặt cạnh Messi trong làng túc cầu - cũng gây "náo loạn" khi vừa xuất hiện ở đại bản doanh của Bồ Đào Nha ở World Cup 2026.

Trong hành trình chinh phục cúp vàng, Đội tuyển Bồ Đào Nha chọn khu nghỉ dưỡng 5 sao Four Seasons Resort Palm Beach thuộc bang Florida làm nơi lưu trú.

Khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với bãi biển riêng, hệ thống hồ bơi hướng biển, spa cao cấp cùng các phòng suite sang trọng dành cho giới thượng lưu.

Bên trong Four Seasons Resort Palm Beach. Ảnh: Booking.

Four Seasons Resort Palm Beach có 150 phòng khách, 12 phòng suite, 8 căn villa (phòng nghỉ và hồ bơi riêng), toàn bộ phòng hướng biển. Trên website, giá phòng của khu nghỉ dao động từ 30 triệu đồng đến 265 triệu đồng một đêm, tùy hạng.

Nơi lưu trú này hướng đến tệp khách chính là cặp đôi và gia đình, với nhiều tiện ích cho trẻ em nhưng vẫn giữ không gian sang trọng, yên tĩnh.

Nhà hàng chính của resort là Florie’s, nơi các món ăn được chế biến bởi đầu bếp từng đạt sao Michelin Mauro Colagreco. Du khách có lựa chọn khác là nhà hàng hải sản Seaway ngay sát biển.

Palm Beach là một thị trấn ven biển thuộc bang Florida (Mỹ), nằm trên dải đảo chắn giữa Đại Tây Dương và hệ thống đầm phá Intracoastal Waterway. Từ cuối thế kỷ 19, nơi đây đã phát triển thành điểm nghỉ dưỡng mùa đông của giới thượng lưu Mỹ nhờ hệ thống khách sạn và đường sắt do Henry Flagler xây dựng.

Palm Beach được biết đến như một trong những khu vực giàu có và sang trọng bậc nhất nước Mỹ, với những biệt thự kín cổng cao tường, du thuyền và lối sống “old money” đặc trưng.

Ronaldo khoe ảnh ở khu resort.

Không gian đô thị của Palm Beach được quy hoạch thấp tầng, nhiều cây xanh, ưu tiên sự yên tĩnh và riêng tư. Bãi biển sạch, ít đông đúc cùng các hoạt động như golf, du thuyền và dạo biển khiến nơi đây trở thành điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp, đặc biệt phù hợp với giới giàu có và du khách tìm kiếm sự riêng tư.