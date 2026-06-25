Bàn tay đắt đỏ của "em út vàng" BTS: Phái mạnh chơi kim cương vẫn là một đẳng cấp khác!

Jungkook luôn nằm trong nhóm những nam idol có phong cách sân bay được săn đón mỗi khi xuất hiện. Không chỉ gây chú ý bởi sức hút trên sân khấu, mỹ nam đẹp nhất thế giới năm 2019 còn nhiều lần khiến người hâm mộ bàn luận với khả năng phối đồ đời thường đầy cá tính, vừa thoải mái nhưng vẫn giữ được tinh thần thời trang riêng. Thành viên BTS thường ưu tiên những món đồ có thiết kế đơn giản, phom dáng khỏe khoắn nhưng biết cách tạo điểm nhấn bằng chất liệu, phụ kiện và cách kết hợp màu sắc.

Mới đây, set đồ ra sân bay của Jungkook tiếp tục gây sốt khi nhìn qua tưởng như một outfit tối giản, song giá trị thực tế lại khiến nhiều người bất ngờ bởi lên đến hơn 5 tỷ đồng. Nam idol lựa chọn phong cách all-black làm chủ đạo với áo phông đen, quần jeans dáng rộng cùng đôi sneaker chunky khỏe khoắn, tạo nên tổng thể mang đậm tinh thần streetwear. Chiếc áo khoác denim dáng lửng của Calvin Klein kết hợp cùng loạt phụ kiện, nhẫn kim cương, đồng hồ xa xỉ giúp phá vỡ sự đơn sắc của trang phục nhưng vẫn giữ được vẻ bụi bặm, phóng khoáng.

Điểm khiến set đồ sân bay của Jungkook gây chú ý không chỉ nằm ở trang phục mà còn đến từ loạt phụ kiện xa xỉ của thương hiệu Graff được nam idol đeo trên tay. Anh kết hợp tới 7 chiếc nhẫn kim cương và vàng trắng của Graff, bao gồm Laurence Graff Signature Diamond Band có giá khoảng 196,5 triệu đồng, Laurence Graff Signature Band in White Gold khoảng 80 triệu đồng, Spiral Diamond Ring in White Gold khoảng 237,3 triệu đồng và Laurence Graff Signature Diamond & White Gold Band khoảng 173 triệu đồng. Bên cạnh đó, những thiết kế cầu kỳ hơn như Claw Set Emerald Cut Diamond Eternity Ring có giá khoảng 615,7 triệu đồng, Shared Claw Oval Diamond Wedding Band khoảng 851,5 triệu đồng và Round Diamond Wedding Band khoảng 128,5 triệu đồng. Tổng giá trị riêng 7 chiếc nhẫn đã lên tới hơn 2,2 tỷ đồng, biến những món phụ kiện nhỏ bé trở thành điểm nhấn đắt giá nhất trong tổng thể.

Trong thế giới của Graff, kim cương không phải là trang sức. Đó là những kiệt tác địa chất mất hàng tỷ năm để hình thành và chỉ vài người trên thế giới có cơ hội sở hữu.

Để hiểu rõ hơn về độ "chơi" trong màn lên đồ của Jungkook, chúng ta cần biết thêm về Graff. Có những thương hiệu bán trang sức, còn Graff bán sự khan hiếm. Được sáng lập bởi Laurence Graff tại London năm 1960, nhà kim hoàn này nổi tiếng với khả năng săn tìm, cắt gọt và sở hữu những viên đá quý có xuất xứ huyền thoại. Trong giới siêu giàu, sở hữu một món trang sức Graff không đơn thuần là mua một món đồ xa xỉ, mà là sở hữu một phần của lịch sử đá quý thế giới.

Nếu Rolex là biểu tượng của đồng hồ, Ferrari là biểu tượng của siêu xe, thì Graff là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên khi nói về kim cương ở đẳng cấp cao nhất. Không chạy theo xu hướng hay logo nhận diện từ xa, sức hấp dẫn của Graff nằm ở sự khan hiếm tuyệt đối - thứ ngôn ngữ mà những người đàn ông thành đạt luôn hiểu rất rõ.

Không dừng lại ở những chiếc nhẫn kim cương, Jungkook còn hoàn thiện phong cách cá tính bằng loạt trang sức đến từ Chrome Hearts. Nam idol lựa chọn Keeper Ring in White Gold & Diamonds trị giá khoảng 484,7 triệu đồng, kết hợp cùng lắc tay Diamond Dagger ID có giá 409 triệu đồng. Đặc biệt, chiếc dây xích 18k White Gold Fancy Wallet Chain trở thành món đồ gây chú ý nhất khi có giá lên tới khoảng 1,2 tỷ đồng, đi kèm mặt dây Filigree Diamond Cross Charm Pendant khoảng 225,3 triệu đồng. Những món phụ kiện mang đậm tinh thần rock-chic của Chrome Hearts giúp outfit vốn thiên về streetwear của Jungkook thêm phần nổi loạn và xa xỉ.

Full bộ phụ kiện đắt đỏ của Jungkook.

Trên cổ tay, Jungkook hoàn thiện vẻ ngoài mạnh mẽ với mẫu Hublot Big Bang Reloaded All Black có giá khoảng hơn 660 triệu đồng. Thiết kế phủ tông đen toàn bộ với kiểu dáng thể thao, hầm hố hòa hợp với phong cách thời trang bụi bặm mà nam idol lựa chọn, đồng thời trở thành chi tiết giúp tổng thể outfit thêm phần cao cấp.

Khác với loạt phụ kiện xa xỉ, phần trang phục của Jungkook lại mang tinh thần tối giản và gần gũi hơn. Chiếc áo khoác denim Calvin Klein 90s Denim Trucker có giá khoảng 4,5 triệu đồng được phối cùng quần Supreme x Marithé François Girbaud X-Seam Baggy Jean khoảng 5,2 triệu đồng, tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng đúng chất streetwear. Nam idol tiếp tục nhấn nhá bằng dây xích Balenciaga DIY Trouser Chain in Silver trị giá 43,5 triệu đồng, đôi Balenciaga Jet Sneaker khoảng 28,7 triệu đồng, mũ Supreme Overdyed Beanie khoảng 1 triệu đồng và balo Balenciaga Army Space Logo khoảng 46 triệu đồng. Những món phụ kiện nhỏ khác như tripod điện thoại Ulanzi MA60 giá khoảng 800 nghìn đồng hay ốp iPhone 17 Pro Silicone Case with MagSafe khoảng 1,3 triệu đồng cũng được tính vào tổng giá trị outfit.

Dù nhìn qua chỉ là một set đồ sân bay với áo denim, quần đen và sneaker, cách Jungkook kết hợp giữa những món đồ bình dân hơn cùng loạt trang sức hàng hiệu đã tạo nên tổng thể vừa đời thường vừa xa xỉ, đúng với hình ảnh một nam idol luôn được chú ý về phong cách cá nhân.