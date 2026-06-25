“Khách Tây” đi làm thợ mỏ 12 tiếng/ ngày giữa sa mạc, đặt mục tiêu kiếm 4 tỷ để sang Việt Nam sống

Người ta vẫn thường nói rằng một chuyến đi có thể thay đổi rất nhiều thứ. Với một số người, đó chỉ là vài ngày nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng. Nhưng với một số khác, chuyến đi lại đủ sức làm thay đổi cả những dự định lớn trong cuộc sống. Từ nơi muốn ghé thăm cho biết, một vùng đất bỗng trở thành nơi họ muốn gắn bó lâu dài.

Đó cũng chính là câu chuyện của một chàng trai người Ý đang thu hút sự chú ý trên TikTok.

Theo đó, chàng trai này có tên tài khoản TikTok là Phong Ý, 23 tuổi, từng đến Việt Nam du lịch vào năm 2025. Dù là lần đầu đến Việt Nam nhưng Phong bày tỏ anh đó có cảm giác rất thân thuộc, gần gũi. Phong dành nhiều sự ấn tượng cho văn hoá Việt Nam, ẩm thực, cách mà mỗi người đối xử với nhau. Chính vì vậy, Phong cảm thấy muốn được gọi Việt Nam là “nhà”, quyết tâm học tiếng Việt và có ước muốn chọn đây là nơi để sinh sống, xây dựng sự nghiệp.

Clip: Những chia sẻ về hành trình làm thợ mỏ tại Úc của chàng trai người Ý để tiết kiệm 4 tỷ đồng, trở về Việt Nam sống đang viral khắp MXH (Nguồn: @Phong.yvn)

“Ngay từ đầu tiên đến Việt Nam, mình đã cảm thấy một sự gần gũi rất đặc biệt từ đồ ăn, cuộc sống đến sự tôn trọng mà người Việt dành cho gia đình, ông bà tổ tiên. Tất cả những điều đó làm mình cảm thấy rất thân thuộc và mình nhận ra mình rất hạnh phúc khi ở Việt Nam.

Mình cảm thấy đây không chỉ là nơi để du lịch mà còn là nơi mình muốn gắn bó, sinh sống lâu dài. Đó là lý do mà mình học tiếng Việt, chấp nhận dành 2 năm làm việc tại mỏ ở Úc để một ngày nào đó có thể quay lại Việt Nam xây dựng sự nghiệp”, Phong chia sẻ về lý do khiến anh muốn quay lại Việt Nam.

Chàng trai người Ý, tên Phong, 23 tuổi, dành nhiều tình yêu với Việt Nam sau một lần đi du lịch

Được biết, đến hiện tại, Phong đã có 9 tháng học tiếng Việt nhưng anh chàng có thể giao tiếp, chia sẻ khá tốt qua video. Trên kênh TikTok của mình, Phong cũng cho biết anh học tiếng Việt bằng cách nghe tiếng Việt mỗi ngày. Dù thời gian đầu chưa hiểu gì nhưng anh vẫn chăm chỉ nghe podcast, xem thời sự, xem phim,... bằng tiếng Việt.

Dần dần luyện tập mỗi ngày từ nói, viết cho đến đọc sách, khả năng tiếng Việt của chàng trai người Ý này tốt dần lên. Dẫu vậy, Phong vẫn bày tỏ rằng mỗi ngày đều dành ra một khoảng thời gian nhất định để học, đọc thêm sách truyện để nâng cao vốn từ.

Phong tự học, luyện nói tiếng Việt mỗi ngày

Về quyết định sang Úc làm việc, Phong cho hay anh đã có tiếp xúc với ngành nghề này trước đây và cũng hiểu được sự vất vả của công việc. Trước khi chính thức đi làm, Phong cũng phải trải qua những buổi học, đào tạo để thành thạo nghề nghiệp. Mỗi khi đi làm, Phong sẽ và đồng nghiệp sẽ được đưa đến sa mạc, mỗi ngày làm việc 12 tiếng đồng hồ và phải tập trung hết mức.

Điều này cũng phần nào làm thay đổi lối sống của Phong khi anh chàng quen với việc thức dậy từ sớm, chịu được thời tiết nóng nực. Ngoài ra, cuộc sống của Phong cũng chỉ xoay quanh tập luyện, đi làm, ăn uống, rồi lại đi ngủ.

Dù vậy, trong các đoạn clip, Phong cho biết anh vẫn sẽ cố gắng làm việc tại đây trong vòng 2 năm, để tiết kiệm được số tiền 4 tỷ đồng như mong muốn. “Sau 1 ngày làm việc mình kiếm được khoảng 12 triệu đồng/ngày. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng số tiền này đánh đổi bằng việc mình sống cách gia đình hàng nghìn kilomet, dậy từ rất sớm mỗi ngày, có những lúc phải làm việc trong điều kiện không hề dễ dàng. Nhưng mình làm vì có mục tiêu rõ ràng, tiết kiệm 4 tỷ đồng và quay về Việt Nam, tiếp tục chương mới của cuộc đời”, Phong nói trong video.

Phong thường cập nhật nhiều về công việc của mình

Công việc thợ mỏ tại Úc giúp anh chàng kiếm 12 triệu đồng/ngày

Phía dưới phần bình luận các đoạn clip mà Phong đăng tải, cộng đồng mạng dành nhiều sự ấn tượng cho anh chàng bởi tính kỷ luật cao, đặt ra lộ trình rõ ràng cho bản thân. Không những thế, sự cố gắng mỗi ngày của Phong cũng nhận nhiều lời khen ngợi từ mọi người.

Ngoài ra, netizen cũng bày tỏ sự cảm kích với tình yêu mà chàng trai này dành cho Việt Nam. Phần lớn mọi người đều để lại bình luận chúc anh chàng có thêm nhiều sức khoẻ, sớm hoàn thành dự định để có thể trở lại Việt Nam và xây dựng một cuộc sống mới như mong ước.