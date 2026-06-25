Không tiệc tùng xa hoa, tỷ phú bóng đá Messi khoe cơ bắp cuồn cuộn trong phòng gym ngày sinh nhật tuổi 39

Lionel Messi vừa đón sinh nhật tuổi 39 theo cách quen thuộc nhưng vẫn đủ khiến người hâm mộ toàn cầu chú ý. Thay vì tiệc tùng hay những khoảnh khắc nghỉ ngơi bên gia đình, đội trưởng tuyển Argentina xuất hiện trong phòng gym với bài tập tạ tay cường độ cao.

Trong video do chính chủ chia sẻ, Messi mặc bộ đồ tập màu trắng xanh của tuyển Argentina. Siêu sao sinh năm 1987 đứng giữa phòng gym, hai tay nâng tạ với tư thế cực kỳ tập trung. Điều khiến nhiều người bất ngờ không phải là bài tập, mà là phần cơ bắp nổi rõ trên cánh tay, vai và đùi của anh. Anh cùng đồng đội thực hiện tất cả các bài tập thể lực trong phòng tập với thái độ vô cùng nghiêm túc.

Dù đã bước sang tuổi 39, Messi vẫn duy trì thể trạng đáng nể. Phần bắp tay và cơ vai của chủ nhân 8 Quả bóng vàng hiện lên săn chắc, các nhóm cơ được định hình rõ nét.

Đôi chân - vốn là "vũ khí" giúp Messi chinh phục thế giới bóng đá suốt gần hai thập kỷ - cũng cho thấy nền tảng thể lực ấn tượng. Những hình xăm quen thuộc trên chân càng làm nổi bật cơ bắp cuồn cuộn của ngôi sao Argentina.

Messi đón sinh nhật tuổi 39 bằng hình ảnh tập gym chăm chỉ

Điều đáng chú ý là Messi không đăng tải bất kỳ thông điệp dài dòng nào. Không có những lời tuyên bố về mục tiêu hay tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, hình ảnh chăm chỉ tập luyện đúng ngày sinh nhật lại được xem như lời khẳng định mạnh mẽ nhất về quyết tâm của anh.

Ở tuổi 39, phần lớn các cầu thủ đã giải nghệ hoặc chuyển sang thi đấu với cường độ thấp hơn. Trong khi đó, Messi vẫn đang là thủ lĩnh của Argentina tại World Cup 2026 và tiếp tục theo đuổi những cột mốc lịch sử mới. Sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng, El Pulga vừa lập thêm hàng loạt kỷ lục World Cup, đồng thời cho thấy anh vẫn là trung tâm trong lối chơi của nhà đương kim vô địch thế giới. Càng vì thế, đây cũng là giai đoạn quan trọng Messi phải duy trì thể trạng để thi đấu.

Không còn sở hữu những pha bứt tốc liên tục như thời trai trẻ, nhưng kinh nghiệm, kỹ thuật và khả năng đọc trận đấu vẫn giúp anh tạo ra khác biệt. Để phát huy tối đa những phẩm chất đó, nền tảng thể lực là yếu tố không thể thiếu. Bởi vậy, hình ảnh Messi âm thầm tập luyện trong ngày sinh nhật mang ý nghĩa lớn hơn một buổi gym thông thường. Nó cho thấy khát khao chinh phục vẫn còn nguyên vẹn trong con người đã giành gần như mọi danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới.

Ở tuổi 39, Messi có thể không còn trẻ, nhưng ánh mắt tập trung và những khối cơ săn chắc trong phòng gym cho thấy anh vẫn chưa sẵn sàng dừng lại. Chặng đường tại World Cup 2026 vẫn còn phía trước, và El Pulga rõ ràng đang chuẩn bị mọi thứ để tiếp tục viết nên lịch sử.