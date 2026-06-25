Cả MXH tranh cãi: Chi Pu - Trang Pháp, ai nổi tiếng hơn ở Trung Quốc?

MXH tranh cãi về độ nổi tiếng của Chi Pu và Trang Pháp

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng bàn luận về độ phủ sóng của Chi Pu và Trang Pháp tại thị trường Trung Quốc. Câu chuyện nhanh chóng vượt khỏi phạm vi cập nhật thành tích thông thường, khi một bộ phận người hâm mộ hai bên bắt đầu so kè từng con số liên quan đến lượt đọc, lượt thảo luận, tương tác và thứ hạng hot search để xem giữa Trang Pháp và Chi Pu ai là người nổi tiếng ở Trung Quốc hơn.

Cuộc tranh luận về việc Chi Pu

hay Trang Pháp nổi tiếng ở Trung Quốc hơn đang được bàn tán xôn xao

Vụ việc được chú ý sau khi một tài khoản fan Trang Pháp đăng tải thông tin cho rằng nữ ca sĩ hiện là nghệ sĩ Việt Nam có bài viết trên Weibo nhận được nhiều lượt thích nhất. Bài đăng này dẫn con số khoảng 78.000 lượt thích từ một bài Weibo của Trang Pháp, đồng thời gọi đây là một kỷ lục mới của nữ ca sĩ trên nền tảng này.

Vụ việc được chú ý sau khi một tài khoản fan Trang Pháp đăng tải thông tin cho rằng nữ ca sĩ hiện là nghệ sĩ Việt Nam có bài viết trên Weibo nhận được nhiều lượt thích nhất

Ngay sau đó, một bộ phận fan Chi Pu lên tiếng phản bác. Phía này cho rằng thông tin Trang Pháp là nghệ sĩ Việt có bài viết Weibo nhiều lượt thích nhất là chưa chính xác. Một số tài khoản đưa ra ảnh chụp bài đăng Weibo của Chi Pu từng đạt 17,8 vạn lượt thích, tương đương khoảng 178.000 lượt thích.

Từ tranh cãi ban đầu về lượt thích Weibo, câu chuyện dần chuyển thành màn so kè độ nổi tiếng của hai nghệ sĩ Việt tại Trung Quốc. Fan Chi Pu nhắc lại giai đoạn nữ ca sĩ tham gia Đạp Gió, khi cô có nhiều chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ảnh chụp được chia sẻ cho thấy các hot search liên quan đến Chi Pu từng đạt hàng chục triệu đến hơn 100 triệu lượt đọc, kèm theo lượng thảo luận lớn.

Ở chiều ngược lại, fan Trang Pháp tiếp tục đưa ra các số liệu khác để phản bác. Phía này nhắc đến việc Trang Pháp và team DNA từng có hot search đạt hơn 310 triệu lượt đọc, hơn 100.000 lượt thảo luận và khoảng 500.000 lượt tương tác. Một số bài đăng cũng chỉ ra rằng Trang Pháp đã 3 lần lên No.1 hot search Weibo trong thời gian tham gia chương trình.

Cả hai bộ phận fan Trang Pháp và Chi Pu đưa ra dẫn chứng về sự nổi tiếng của cả hai

Không chỉ dừng lại ở Weibo, hai bên còn kéo thêm nhiều nền tảng khác vào cuộc tranh luận. Fan Trang Pháp dẫn các số liệu từ Douyin, Xiaohongshu và Douban để nói về mức độ xuất hiện của nữ ca sĩ trong thời gian gần đây. Trong khi đó, fan Chi Pu tiếp tục nhắc đến lượng người theo dõi, các bài đăng có tương tác cao và độ nhận diện cá nhân của nữ ca sĩ sau show Trung Quốc.

Cuộc tranh luận trở nên căng thẳng hơn khi hai bên liên tục chất vấn cách gọi thành tích của nhau. Fan Chi Pu cho rằng một số thông tin về Trang Pháp bị ghi sai hoặc diễn giải quá mức. Fan Trang Pháp lại cho rằng phía đối diện đang lấy dữ liệu ở nhiều thời điểm, nền tảng và bối cảnh khác nhau để đặt lên bàn cân.

Trang Pháp và Chi Pu có hai hành trình khác nhau tại Trung Quốc

Trang Pháp hiện đang tham gia Đạp Gió 2026 với tư cách đại diện Việt Nam. Trong thời gian chương trình lên sóng, tên tuổi nữ ca sĩ bắt đầu được một bộ phận dân mạng Trung Quốc để tâm nhờ các sân khấu trình diễn.

Trang Pháp hiện đang tham gia Đạp Gió 2026 với tư cách đại diện Việt Nam

Không chỉ xuất hiện với vai trò ca sĩ, Trang Pháp còn được chú ý ở khả năng hát, nhảy, chơi nhạc cụ, xử lý sân khấu và tinh thần hào đồng trong một show thực tế có tính cạnh tranh cao. Một số phần thi của cô được fan chia sẻ lại trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo các cuộc bàn luận về kỹ năng biểu diễn cũng như hình ảnh của nghệ sĩ Việt tại chương trình năm nay.

Ở phía còn lại, Chi Pu từng tham gia Đạp Gió 2023 và là một trong những gương mặt Việt gây chú ý tại mùa thi đó. Sau nhiều vòng công diễn, Chi Pu thành đoàn với vị trí Top 6 chung cuộc. Hành trình này giúp nữ ca sĩ có thêm lượng người hâm mộ tại Trung Quốc, đồng thời mở ra một giai đoạn hoạt động mới ở thị trường này.

Chi Pu đã tham gia Đạp Gió vào năm 2023 thành đoàn với vị trí Top 6 chung cuộc

Hành trình này giúp Chi Pu có thêm lượng người hâm mộ tại Trung Quốc, đồng thời mở ra giai đoạn hoạt động mới ở thị trường này. Sau Đạp Gió 2023 , nữ ca sĩ tiếp tục góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình và chương trình biểu diễn lớn tại Trung Quốc. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Chi Pu còn được nhắc đến nhờ các mối quan hệ với nghệ sĩ Hoa ngữ và nghệ sĩ châu Á sau Đạp Gió .

Chi Pu có nhiều mối quan hệ với nghệ sĩ Hoa ngữ và nghệ sĩ châu Á sau Đạp Gió và vẫn là nghệ sĩ Việt thành công ở thị trường Trung Quốc

Những cái tên như Huỳnh Hiểu Minh, Ella, Amber Liu hay Jessica Jung thường được fan nhắc lại trong các bài đăng về hành trình Trung tiến của nữ ca sĩ. Việc có công ty quản lý, fandom riêng và nhiều hoạt động nối tiếp khiến Chi Pu vẫn là nghệ sĩ Việt thành công ở thị trường Trung Quốc.

Mọi sự so sánh là khập khiễng

Tuy nhiên, việc đặt hai nữ ca sĩ lên cùng một bàn cân ở thời điểm hiện tại tạo ra sự khập khiễng, bởi bối cảnh hoạt động của cả hai không giống nhau. Trang Pháp mới đang trong hành trình Đạp Gió 2026 . Độ chú ý của nữ ca sĩ hiện chủ yếu đến từ các tập phát sóng, sân khấu công diễn và những chỉ số được cập nhật theo từng vòng thi. Các con số về hot search, lượt đọc hay lượt thảo luận phản ánh sức nóng của Trang Pháp trong giai đoạn chương trình đang diễn ra, khi mỗi phần thi mới đều có thể tạo thêm chủ đề bàn luận.

Việc đặt hai nữ ca sĩ lên cùng một bàn cân ở thời điểm hiện tại tạo ra sự khập khiễng khi Trang Pháp và Chi Pu đang có thời gian hoạt động khác nhau

Trong khi đó, Chi Pu đã hoàn thành trọn vẹn một mùa Đạp Gió từ năm 2023, có kết quả thành đoàn, có fandom tại Trung Quốc và đã trải qua một giai đoạn hoạt động nối tiếp sau chương trình. Nếu Trang Pháp đang ở giai đoạn tạo nhận diện ban đầu với khán giả Trung Quốc, Chi Pu đã có thời gian duy trì sự hiện diện thông qua show giải trí, sân khấu lớn, sự kiện, công ty quản lý và các mối quan hệ trong giới giải trí Hoa ngữ.

Việc một nghệ sĩ Việt Nam duy trì được tần suất hoạt động, các mối quan hệ với sao quốc tế sau khi kết thúc một chương trình truyền hình thực tế như Chi Pu là điều hiếm

Thời điểm tham gia Đạp Gió 2023 , Chi Pu cũng từng tạo hiệu ứng đột phá rõ rệt về độ nhận diện cá nhân. Sau đó, Chi Pu tiếp tục có hoạt động tại thị trường này, điều không phải nghệ sĩ Việt nào cũng làm được sau một chương trình quốc tế. Việc một nghệ sĩ Việt Nam duy trì được tần suất hoạt động, các mối quan hệ với sao quốc tế sau khi kết thúc một chương trình truyền hình thực tế như Chi Pu là điều hiếm.

Với Trang Pháp, hành trình tại Đạp Gió 2026 vẫn còn khá mới để khẳng định mức độ thành công dài hạn ở Trung Quốc

Với Trang Pháp, hành trình tại Đạp Gió 2026 vẫn còn khá mới để khẳng định mức độ thành công dài hạn ở Trung Quốc. Nữ ca sĩ đang có những tín hiệu tích cực nhờ kỹ năng biểu diễn, khả năng làm nhạc và các chủ đề được bàn tán trên Weibo. Tuy nhiên, để đánh giá cô có thể duy trì độ nhận diện ra sao sau chương trình, vẫn cần thêm thời gian và thêm các hoạt động cụ thể tại thị trường này.

Ảnh: FBNV/ cap màn hình