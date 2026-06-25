Đừng sợ lão hóa, phụ nữ ăn 4 món này để bổ sung khí huyết, giúp bạn có làn da hồng hào và trông trẻ hơn tuổi

Sau thời kỳ mãn kinh, sự thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ dễ dẫn đến thiếu máu và rối loạn khí huyết, gây ra hiện tượng da mặt xỉn màu, nám da, da chảy xệ, mất ngủ, mệt mỏi và lão hóa nhanh - tất cả đều là tín hiệu từ cơ thể! Không cần thiết phải mua thực phẩm chức năng một cách mù quáng. 4 nguyên liệu phổ biến trong gia đình chính là những "báu vật làm đẹp và bổ dưỡng" tự nhiên. Ăn chúng luân phiên mỗi ngày có thể bổ sung khí huyết, nuôi dưỡng cơ thể và mang lại cho bạn làn da hồng hào, rạng rỡ, giúp bạn trông trẻ hơn vài tuổi.

1. Đậu nành hầm bì heo (Bổ sung phytoestrogen giúp làm săn chắc da)

Đậu nành rất giàu isoflavone - là estrogen thực vật tự nhiên có thể nhẹ nhàng điều hòa cơ thể và làm giảm các triệu chứng khó chịu sau mãn kinh. Bì heo giàu collagen, có thể nuôi dưỡng da và cải thiện tình trạng da chảy xệ. Khi hai thứ này được hầm cùng nhau, chúng trở nên mềm, ngon và đậm đà hương vị, và càng ăn nhiều, da càng săn chắc hơn.

Chuẩn bị nguyên liệu: 100g đậu nành, 200g bì heo (có thể dùng đuôi heo), 2 lát gừng, 1 hoa hồi, nước tương, muối và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách nấu món đậu nành hầm bì heo

Bước 1: Ngâm đậu nành trong nước khoảng 2 tiếng trước cho đến khi nở căng. Loại bỏ phần mỡ thừa trên bì heo, rửa sạch, cho vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn để chần, sau đó vớt ra và cắt thành miếng nhỏ. Cho một ít dầu ăn vào nồi, thêm gừng thái lát và hoa hồi vào xào thơm. Thêm bì heo vào xào một lúc để loại bỏ bớt dầu thừa.

Bước 2: Cho đậu nành đã ngâm vào, đổ nước ngập các nguyên liệu, thêm một ít nước tương để tạo màu. Sau khi đun sôi trên lửa lớn, giảm lửa nhỏ và ninh trong 40 phút, cho đến khi đậu nành mềm và bì heo dai. Thêm một chút muối cho vừa ăn, ninh thêm 5 phút nữa là xong.

2. Chè nhãn, hạt sen và củ huệ (Bổ huyết, an thần, cải thiện giấc ngủ)

Phụ nữ sau mãn kinh dễ bị thiếu khí huyết, mất ngủ, mơ màng, cáu gắt và bồn chồn. Nhãn có tác dụng bổ khí huyết, an thần, dưỡng tim. Khi kết hợp với hạt sen và củ hoa huệ, nó có thể thanh lọc tâm trí, làm dịu thần kinh, dưỡng phổi và giảm khô họng. Một bát chè long nhãn có thể làm ấm tim dạ dày, giúp ngủ ngon và cải thiện sắc tố da.

Chuẩn bị nguyên liệu: 6-8 quả nhãn, 20g hạt sen, 15g củ hoa huệ khô, 3 quả táo đỏ, một nhúm đường phèn, 10g kỷ tử.

Cách nấu chè nhãn, hạt sen và củ hoa huệ

Bước 1: Ngâm hạt sen và củ hoa huệ khô trong nước khoảng 30 phút trước khi nấu. Sau đó rửa sạch và để riêng. Bóc vỏ và bỏ hạt nhãn, rửa sạch và bỏ hạt táo đỏ. Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi sứ, thêm hạt sen và củ hoa huệ sen, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 20 phút.

Bước 2: Thêm nhãn và táo đỏ vào, tiếp tục nấu trong 15 phút nữa, cho đến khi các nguyên liệu mềm. Thêm một chút đường phèn cho vừa khẩu vị, tắt bếp khi đường tan hết. Thêm hạt kỷ tử rồi lấy ra bát và thưởng thức khi còn ấm. Ăn trước khi đi ngủ sẽ hiệu quả hơn.

3. Sữa đậu phộng (Bổ khí huyết, dưỡng ẩm da, tăng cường chức năng tỳ vị)

Đậu phộng vỏ đỏ là nguồn cung cấp chất bổ máu tuyệt vời, giàu protein và axit béo không bão hòa. Khi được xay nhuyễn thành hỗn hợp sữa hạt mịn màng, thơm ngon, dễ tiêu hóa. Nó có thể bổ máu và nuôi dưỡng làn da, rất thích hợp cho phụ nữ mãn kinh có tỳ vị yếu. Uống một ly vào bữa sáng vừa bổ dưỡng vừa làm đẹp.

Chuẩn bị nguyên liệu: 50g đậu phộng vỏ đỏ, 20g gạo nếp, lượng nước vừa đủ, một chút đường phèn.

Cách làm sữa đậu phộng

Bước 1: Ngâm đậu phộng vỏ đỏ và gạo trong 1 tiếng trước khi nấu, sau đó rửa sạch. Cho đậu phộng và gạo đã ngâm vào máy làm sữa hạt, thêm đủ nước và chọn chế độ sữa đậu nành.

Bước 2: Sau khi chế độ sữa đậu nành kết thúc, bạn có thể lọc thành phẩm qua rây một lần để kết cấu mịn hơn. Thêm một chút đường cho vừa khẩu vị, khuấy đều. Rót ra cốc và thưởng thức sau khi đã nguội bớt.

4. Trà sữa táo đỏ (Bổ khí huyết, cải thiện sắc tố da)

Táo đỏ là "nguyên liệu vàng" giúp bổ khí huyết. Khi kết hợp với sữa, chúng cung cấp canxi và protein, làm ấm tim và dạ dày. Uống một cốc mỗi ngày sẽ giúp khí huyết dồi dào, làn da hồng hào, và tạm biệt vẻ ngoài xanh xao, thiếu sức sống. Công thức rất đơn giản và có thể chuẩn bị chỉ trong vài phút.

Chuẩn bị nguyên liệu: 6 quả táo đỏ, 1-2 lát gừng, 250ml sữa tươi nguyên chất, một ít nước, vài quả kỷ tử.

Cách làm món trà sữa táo đỏ

Bước 1: Rửa sạch táo đỏ, bỏ hạt, cắt nhỏ, cho vào nồi cùng gừng thái lát, thêm một ít nước và đun nhỏ lửa trong 5 phút để dậy mùi thơm. Sau đó thêm vài quả kỷ tử vào. Đổ sữa vào và tiếp tục đun nhỏ lửa.

Bước 2: Dùng muỗng khuấy liên tục để tránh bị bén nồi có mùi khét cháy. Nấu cho đến khi sữa bắt đầu sôi nhẹ thì tắt bếp. Có thể uống luôn mà không cần lọc bỏ bã táo đỏ để có vị êm dịu hơn. Uống ấm sẽ bổ dưỡng hơn.

Lời khuyên về sức khỏe sau mãn kinh

Chìa khóa của liệu pháp dinh dưỡng là sự nhất quán. Hãy thử bổ sung 4 thực phẩm gồm táo đỏ, đậu phộng, đậu nành, nhãn vào chế độ ăn mỗi tuần để cung cấp dưỡng chất nhẹ nhàng mà không gây hại cho cơ thể.

Hãy giảm lượng đường và muối khi nấu ăn, chế độ ăn uống thanh đạm sẽ tốt hơn cho sức khỏe.

Duy trì giờ giấc ngủ đều đặn, tập thể dục vừa phải và tâm trạng tốt có thể làm chậm quá trình lão hóa.

Mãn kinh không phải là khởi đầu của quá trình lão hóa, mà là giai đoạn quan trọng để duy trì sức khỏe. Bằng cách sử dụng các nguyên liệu thông thường có sẵn trong nhà, bạn có thể bổ sung máu và năng lượng, nuôi dưỡng cơ thể và tâm trí mà không tốn nhiều tiền, dễ dàng giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung, cải thiện làn da và tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn trong những năm tháng về sau!