Nữ MC, BTV truyền hình nổi tiếng bất ngờ qua đời ở tuổi 29

Thông tin về sự ra đi của nữ MC, biên tập viên truyền hình trẻ tuổi của Hồng Kông là Shi Keying ở tuổi 29 sau thời gian ngắn chống chọi với ung thư đang khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp tại Hồng Kông bàng hoàng, tiếc nuối.

Ngày 21/6, người thân và bạn bè của Shi Keying đã đăng tải thông báo trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của cô, xác nhận nữ MC qua đời vào rạng sáng cùng ngày sau nhiều tháng điều trị ung thư. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi trước đó không lâu, cô vẫn thường xuyên xuất hiện trong các chương trình và chia sẻ về hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Nữ MC, biên tập viên truyền hình nổi tiếng đã qua đời sau thời gian ngắn chống chọi với căn bệnh ung thư

Theo chia sẻ, Shi Keying phát hiện cơ thể có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe vào cuối năm 2024. Trong một lần khám sức khỏe định kỳ vào tháng 10/2024, các bác sĩ phát hiện cô có một khối u buồng trứng kích thước khoảng 10 cm. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, khối u phát triển nhanh lên tới 17 cm, khiến phần bụng của nữ MC phình to tương đương người mang thai khoảng 5 tháng.

Điều đáng chú ý là trong giai đoạn này, Shi Keying vẫn cố gắng duy trì lịch trình làm việc dày đặc. Để tránh ảnh hưởng đến công việc và các hoạt động công khai, cô lựa chọn mặc những bộ trang phục rộng hơn nhằm che giấu sự thay đổi về ngoại hình. Đồng thời, cô vẫn tiếp tục tham gia dẫn chương trình và xuất hiện tại nhiều sự kiện.

Shi Keying luôn cố gắng làm việc dù phát hiện bản thân đã mắc bệnh

Đến tháng 2/2026, sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u, Shi Keying nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng. Các bác sĩ cho biết tế bào ung thư khi đó đã di căn tới vùng manh tràng, khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn.

Không lâu sau đó, vào tháng 4, nữ MC tiếp tục trải qua cuộc phẫu thuật lớn để cắt bỏ tử cung kết hợp hóa trị. Quá trình điều trị kéo dài khiến sức khỏe của cô suy giảm nghiêm trọng. Theo chia sẻ của chính Shi Keying trên mạng xã hội, cô phải sử dụng hậu môn nhân tạo để phục vụ việc bài tiết hằng ngày sau phẫu thuật.

Dù phải đối mặt với nhiều đau đớn về thể chất lẫn tinh thần, nữ MC vẫn thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe với người hâm mộ. Những bài viết được ví như “nhật ký chống ung thư” của cô đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trong đó, Shi Keying nhiều lần thể hiện tinh thần lạc quan, tích cực và mong muốn truyền động lực cho những người đang phải chiến đấu với bệnh tật.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 6 năm nay, tình trạng sức khỏe của cô chuyển biến xấu. Các bác sĩ đánh giá cơ thể của Shi Keying đã quá suy yếu để tiếp tục các đợt hóa trị tiếp theo. Trong những ngày cuối đời, cô quyết định đăng ký trở thành người hiến tặng cho y học với mong muốn có thể đóng góp cho công tác đào tạo và nghiên cứu y khoa trong tương lai.

Sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục tràn ngập những lời chia buồn. Nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của một gương mặt trẻ được đánh giá cao trong lĩnh vực dẫn chương trình

Bạn trai của cô, nam ca sĩ Chen Zhangqi, cũng đăng tải thông điệp tưởng nhớ đầy xúc động trên mạng xã hội. Anh viết rằng sẽ luôn ghi nhớ nguồn năng lượng tích cực, tinh thần nhiệt huyết và sự lạc quan mà Shi Keying đã mang đến cho những người xung quanh.

Theo thông tin công khai, Shi Keying là một trong những MC trẻ triển vọng của Hồng Kông. Cô thông thạo nhiều ngôn ngữ gồm tiếng Quan thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh và tiếng Hàn. Nhờ khả năng giao tiếp linh hoạt cùng phong cách dẫn chương trình chuyên nghiệp, cô từng đảm nhận vai trò MC tại nhiều sự kiện giải trí, văn hóa và thể thao điện tử lớn.

Đồng nghiệp nhận xét Shi Keying là người nhanh nhạy, điềm tĩnh và luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho công việc. Không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu, cô còn được yêu mến bởi hình ảnh một người trẻ tràn đầy năng lượng và tinh thần cầu tiến.

Sự ra đi của Shi Keying ở tuổi 29 một lần nữa khiến nhiều người không khỏi xót xa trước sự khắc nghiệt của bệnh ung thư, đồng thời để lại nhiều tiếc nuối cho những người từng biết đến và yêu mến nữ MC tài năng này.

Nguồn: Sina, Baidu