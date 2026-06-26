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Neymar gây sốt với phát ngôn về Messi

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Neymar ngả mũ thán phục Messi tại World Cup.

Sau khi cùng đội tuyển Brazil giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Scotland để chính thức ghi tên vào vòng đấu loại trực tiếp, trong ngày trở lại thi đấu sau thời gian dài chấn chấn Neymar đã không tiếc lời ca ngợi người đồng đội cũ tại câu lạc bộ Barcelona và Paris Saint-Germain - Messi. Trả lời phỏng vấn trước các phóng viên, ngôi sao mang áo số 10 của Brazil bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với thủ quân đội tuyển Argentina, không chỉ ở tài năng thiên bẩm mà còn ở nhân cách cao đẹp phía sau ánh hào quang.

"Anh ấy đã rất xuất sắc trên sân cỏ rồi, nhưng ngoài đời thực, anh ấy còn tuyệt vời hơn thế gấp nhiều lần", Neymar chia sẻ trong đoạn video phỏng vấn được kênh DSPORTS.

"Leo là một người bạn lớn của tôi. Anh ấy hiểu rất rõ tôi luôn quan tâm, tôn trọng và quý mến anh ấy đến nhường nào", Neymar nói tiếp.

Messi đang chơi thăng hoa ở World Cup còn Neymar mới có 15 phút thi đấu sau khi trở lại vì chấn thương (Ảnh: Getty)

Mối thâm tình giữa Neymar và Messi được hun đúc qua nhiều năm tháng cùng chia ngọt sẻ bùi ở cấp độ câu lạc bộ. Giai đoạn 2013–2017 tại Barcelona, bộ đôi này cùng với Luis Suarez đã tạo nên bộ ba "MSN" khét tiếng, càn quét khắp châu Âu và mang về tổng cộng 8 danh hiệu lớn cho đội bóng xứ Catalan, đỉnh cao là cú ăn ba vĩ đại mùa giải 2014-2015 với chức vô địch UEFA Champions League. Nhiều năm sau đó, họ lại có cơ hội tái ngộ tại nước Pháp trong màu áo Paris Saint-Germain (2021–2023), bỏ túi thêm 2 chức vô địch Ligue 1 và 1 Siêu cúp Pháp.

Trong thế giới bóng đá, Brazil và Argentina luôn là hai đại kình địch "không đội trời chung" với những trận đối đầu Nam Mỹ nảy lửa. Ngay cả khi cả hai đang phải gánh vác trọng trách quốc gia tại kỳ World Cup khắc nghiệt này, sự tôn trọng và sợi dây liên kết giữa Neymar và Messi vẫn vẹn nguyên, chứng minh rằng một tình bạn chân thành hoàn toàn có thể đứng vững trước mọi áp lực cạnh tranh khốc liệt nhất của thể thao đỉnh cao.

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