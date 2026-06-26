Nhận định Na Uy vs Pháp, 02h00 ngày 27/6: Đại chiến siêu sao





Nhận định trước trận đấu Na Uy vs Pháp

Cục diện tại bảng I lúc này đang chứng kiến sự áp đảo của cả Pháp và Na Uy khi hai đội bóng đều giành trọn vẹn 6 điểm. Theo điều lệ giải đấu, nếu trận đại chiến tới đây kết thúc với tỷ số hòa, Pháp sẽ nắm giữ lợi thế dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Tuy nhiên, với vị thế và lòng kiêu hãnh của cả hai, một kết quả hòa chắc chắn không phải là mục tiêu mà Didier Deschamps hay Stale Solbakken hướng đến.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, Pháp bước vào kỳ World Cup này với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Vị thế vô địch 2018, á quân 2022 giúp "Les Bleus" được đánh giá rất cao. Và thực tế, đội tuyển này đang duy trì một sức mạnh đáng sợ. 2 trận vừa qua Pháp đều ghi 3 bàn/trận. Thậm chí, có cảm giác họ còn chưa tung ra 100% sức mạnh.

Điểm khác biệt lớn nhất của đội tuyển Pháp so với phần còn lại của thế giới nằm ở chiều sâu đội hình khủng khiếp. Đội bóng áo lam sở hữu từ hai đến ba ngôi sao đẳng cấp thế giới ở mỗi vị trí trên sân. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn của những cựu binh và sức trẻ bùng nổ của lứa kế cận giúp Pháp có thể dễ dàng xoay tua đội hình, thích ứng với mọi hoàn cảnh và mọi kiểu đối thủ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Na Uy đang trải qua những tháng ngày đẹp nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Việc sở hữu một thế hệ vàng kiệt xuất với những cá nhân đang thi đấu tại các CLB hàng đầu Premier League đã biến đại diện Bắc Âu thành một thế lực không thể xem thường.

Na Uy của hiện tại không còn là một đội bóng chỉ biết gồng mình phòng ngự như trong quá khứ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Stale Solbakken, họ thi đấu bùng nổ, rực lửa và mang trong mình một tâm lý tự tin, không e sợ bất kỳ đối thủ nào.

Trong quá khứ, màn so tài này từng được ví như trận chiến giữa chàng David và gã khổng lồ Goliath. Nhưng hiện tại David phiên bản Na Uy được trang bị "vũ khí hạng nặng", sẵn sàng kéo sập bất cứ gã khổng lồ nào.

Phong độ, lịch sử đối đầu Na Uy vs Pháp

Sức mạnh của tuyển Pháp được minh chứng rõ nét qua những thống kê không biết nói dối. 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Les Bleus đã giành tới 4 chiến thắng (đạt tỷ lệ 80%), ghi trung bình 2,15 bàn/trận và chỉ sẩy chân vỏn vẹn 1 lần.

Nhìn xa ra thì 14 trận đấu gần nhất tại đấu trường World Cup, tuyển Pháp chỉ phải nhận đúng 1 thất bại. Hàng công của Didier Deschamps đang hoạt động với công suất cực đại khi 11 trận liên tiếp gần đây của họ đều kết thúc với tổng số bàn thắng từ 3 bàn trở lên. Pháp luôn có xu hướng áp đặt thế trận, dồn ép đối thủ từ sớm và thực tế họ đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trong 4 trên 7 trận đấu gần đây nhất.

Kylian Mbappe đang đạt điểm rơi phong độ hoàn hảo. Tân binh của Real Madrid vừa kỷ niệm lần khoác áo thứ 100 cho ĐTQG bằng một cú đúp đẳng cấp, nâng tổng số pha lập công của anh tại giải đấu năm nay lên con số 4.

Tuy nhiên, Na Uy cũng không hề kém cạnh khi họ đang thể hiện phong độ hủy diệt. Đội bóng Bắc Âu sở hữu chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp (thắng 3, hòa 2). Ấn tượng nhất phải kể đến chiến thắng vang dội mang tính lịch sử trước nhà đương kim vô địch châu Phi - Senegal mới đây.

Bản thân HLV Solbakken cũng phải thừa nhận đó là “chiến thắng vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá nước này”. Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026, Na Uy đã tạo ra một cơn cuồng phong thực sự khi ghi trung bình tới 5 bàn thắng mỗi trận. Đến Italia từng là vô địch thế giới cũng bị họ vùi dập không thương tiếc.

Về thành tích đối đầu trực tiếp giữa hai đội tuyển, Pháp luôn được đánh giá ở cửa trên nhờ sự vượt trội về bề dày thành tích. Tuy nhiên, đó là khi Na Uy khan hiếm tài năng. Tình thế hiện tại rất khác. Họ đủ sức gây ra nhiều khó khăn cho đối phương.

Thông tin lực lượng Na Uy vs Pháp

Pháp không có bất kỳ báo cáo chấn thương nghiêm trọng nào cản bước HLV Didier Deschamps tung ra sân đội hình mạnh nhất. Nhưng nhiều khả năng họ sẽ xoay tua. Bradley Barcola hay tài năng trẻ Desire Doue có thể đá chính. Ở vị trí tiền đạo mục tiêu, Jean-Philippe Mateta hoặc Marcus Thuram sẽ là những phương án chất lượng khi Deschamps cần người dự phòng cho Mbappe. Tuyến giữa của Pháp cũng có thể được làm mới với sự hiện diện của Kone hay Kante.

Bên kia chiến tuyến, hạt nhân trong lối chơi của Na Uy chắc chắn là "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland. Việc cản bước tiền đạo của Man City sẽ là thử thách cực đại cho hàng thủ của Pháp. Tuy nhiên, nhận định bóng đá Na Uy chỉ có Haaland là một sai lầm nghiêm trọng. Sự nguy hiểm của đại diện Bắc Âu còn đến từ khả năng sáng tạo thượng thừa của đội trưởng Martin Odegaard ở tuyến giữa.

Chưa dừng lại ở đó, Na Uy còn sở hữu những "vũ khí bí mật" có khả năng tạo đột biến cực cao là Alexander Sorloth. Nếu tung ra đội hình tối ưu và đá không nhân nhượng, Na Uy đủ sức khiến Pháp trầy trật ở trận này.