Nhận định Senegal vs Iraq, 02h00 ngày 27/6: Được ăn cả, ngã về không

Nhận định trước trận đấu Senegal vs Iraq

Tại bảng I của World Cup 2026, cục diện đã sớm được định đoạt một phần ở vị trí dẫn đầu khi cả Pháp và Na Uy đều thể hiện sức mạnh vượt trội, giành trọn vẹn 6 điểm. Senegal và Iraq đều chưa thể giành được bất kỳ điểm số nào sau 2 lượt trận đầu.

Tuy nhiên, với thể thức mở rộng của World Cup 2026 gồm 48 đội, vòng 1/16 sẽ đón nhận 8 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất từ 12 bảng đấu. Chính nhờ điều luật này, ngọn lửa hy vọng vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt đối với cả Senegal lẫn Iraq, biến cuộc đối đầu trực tiếp này thành một trận cầu mang tính chất sinh tử.

Về phía Senegal, họ đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 nhờ nhỉnh hơn về chỉ số phụ (-3 so với -6 của Iraq). Các học trò của HLV Pape Thiaw đã để thua Pháp 1-3 trong ngày ra quân và thất bại cay đắng 2-3 trước Na Uy trong một trận cầu rượt đuổi tỷ số rực lửa.

Dù cùng 0 điểm nhưng rõ ràng, màn thể hiện của Senegal là lạc quan hơn Iraq rất nhiều. Đại diện châu Phi tạo ra trung bình tới 8,5 cơ hội ghi bàn mỗi trận và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1, gấp hơn 2 lần so với con số khiêm tốn 0,4 của Iraq.

Khả năng đi tiếp của Senegal là hoàn toàn có cơ sở nếu họ giành trọn 3 điểm, và đặc biệt là phải thắng với một tỷ số thật đậm. Tối ưu là Senegal thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên gia tăng sức cạnh tranh với các đội hạng ba ở những bảng đấu khác.

Ở bên kia chiến tuyến, tình cảnh của đội tuyển Iraq hiểm nghèo hơn rất nhiều. Họ phơi áo 1-4 trước Na Uy và tiếp tục gục ngã 0-3 trước tuyển Pháp . Với hiệu số -6 cực kỳ bất lợi, cơ hội đi tiếp của Iraq trên lý thuyết là vẫn còn nhưng thực tế lại mỏng manh. Để tạo nên địa chấn, họ không những phải đánh bại Senegal với tỷ số không tưởng (khả dĩ nhất là 6-0 trở lên) mà còn phải trông chờ vào một phép màu toán học cùng hàng loạt kết quả có lợi từ các bảng đấu còn lại.

Phong độ, lịch sử đối đầu Senegal vs Iraq

5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường (bao gồm cả các trận giao hữu tiền World Cup), Senegal có thành tích khá nghèo nàn với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và tới 3 trận thua. Điểm sáng lớn nhất của Senegal nằm ở mặt trận tấn công khi các tiền đạo của họ vẫn thể hiện được sự sắc bén. Việc ghi được 2 bàn thắng vào lưới hàng phòng ngự kỷ luật của Na Uy là minh chứng rõ nét.

Tuy nhiên, "tử huyệt" của họ lại nằm ở hệ thống phòng ngự. Trong 2 trận đấu vòng bảng vừa qua, họ đã phải vào lưới nhặt bóng tới 6 lần. Trước đó, đội tuyển này cũng thường xuyên bị thủng lưới. Sự lỏng lẻo ở khâu bọc lót, đặc biệt là sự thiếu tập trung khi chống phản công nhanh, đang là bài toán chưa có lời giải của HLV Thiaw.

Chuỗi phong độ của Iraq thậm chí còn báo động hơn. Đại diện châu Á đang chìm trong chuỗi 4 trận thua liên tiếp và không biết mùi chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc phải nhận tới 7 bàn thua chỉ sau 2 lượt trận càng phơi bày mọi điểm yếu về mặt chiến thuật cũng như thể lực của Iraq khi phải bơi ra "biển lớn". Mặc dù luôn thể hiện sự lăn xả, nhưng khi thể lực suy giảm nghiêm trọng trong hiệp 2, hệ thống phòng ngự lùi sâu của họ thường xuyên có xu hướng sụp đổ.

Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử Senegal và Iraq có cơ hội chạm trán nhau tại một giải đấu chính thức. Sự xa lạ này mang đến một biến số khó lường cho trận đấu. Senegal với nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi tốc độ đầy trực diện sẽ là một bài toán khó đối với Iraq. Ngược lại, lối chơi phòng thủ lùi sâu mang đậm bản sắc của các đội bóng châu Á từ Iraq hứa hẹn sẽ mang đến sự khó chịu nếu Senegal bộc lộ sự nôn nóng.

Thông tin lực lượng Senegal vs Iraq

Với Senegal, thông tin gây chấn động và lo lắng nhất trước thềm trận đấu chính là chấn thương của thủ thành trụ cột Edouard Mendy. Việc thiếu vắng chốt chặn đẳng cấp thế giới này đã để lại một khoảng trống khổng lồ nơi khung gỗ, và đây được đánh giá là một phần nguyên nhân dẫn đến sự mong manh của hàng thủ.

Iraq hành quân đến trận đấu này với đội hình dồi dào lựa chọn. HLV Graham Arnold nhiều khả năng sẽ đưa ra thay đổi mang tính đột phá về chiến thuật. Ở khu vực giữa sân, cầu thủ kỹ thuật Zidane Iqbal sẽ sắm vai nhạc trưởng, cầm nhịp và tung ra những đường chuyền chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng.

Trên hàng công, tiền đạo đang chơi bóng tại Anh trong màu áo Ipswich Town là Ali Al-Hamadi được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng. HLV Arnold có thể sẽ điền tên Mohanad Ali vào đội hình xuất phát, cho anh lần đầu tiên đá chính ở kỳ World Cup này. Al-Hamadi và Mohanad Ali có nhiệm vụ hỗ trợ Aymen Hussein, người đã ghi bàn thắng duy nhất cho Iraq tại giải đấu và sở hữu đến 34 bàn thắng trong màu áo ĐTQG.