Việt Nam có 1 khu du lịch hơn 200.000ha liên tiếp được "Oscar du lịch thế giới" vinh danh: Mát mẻ quanh năm, góp phần mang về 6.300 tỷ đồng/năm cho địa phương

Tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) 2025, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La) được vinh danh ở hạng mục "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới 2025". WTA được xem là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của du lịch toàn cầu và thường được ví như "Oscar của ngành du lịch".

Đây là lần thứ 3 Mộc Châu nhận danh hiệu này, sau các năm 2022 và 2023. Trước đó, khu du lịch cũng đã 4 năm liên tiếp được trao giải "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á", qua đó khẳng định vị thế ngày càng nổi bật trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có quy mô hơn 206.000 ha, cách Hà Nội khoảng 150-200 km. Nơi đây được xem là cửa ngõ kết nối Thủ đô với các tỉnh Tây Bắc, đồng thời là một trong những điểm nhấn quan trọng trên hành trình du lịch "Qua miền Tây Bắc" dọc tuyến quốc lộ 6.

Thác Dải Yếm (Ảnh: Vi Phong)

Mộc Châu sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng với nhiều danh thắng nổi tiếng như thác Dải Yếm, rừng thông Bản Áng, đồi chè trái tim, thung lũng mận Nà Ka, đỉnh Pha Luông, Ngũ động Bản Ôn hay Hang Dơi... Mỗi địa danh mang một vẻ đẹp riêng, góp phần tạo nên sức hút đặc trưng của vùng cao nguyên xanh giữa núi rừng Tây Bắc.

Mộc Châu vào mùa mai anh đào (Ảnh: Trần Hải)

Mùa hoa mận ở Mộc Châu (Ảnh: Hải Dương)

Thung lũng mận Nà Ka (Ảnh: ST)

Với khí hậu mát mẻ quanh năm, những đồi chè trải dài bất tận, các thác nước hùng vĩ cùng những mùa hoa nối tiếp suốt bốn mùa, Mộc Châu từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt vào mùa xuân, cao nguyên khoác lên mình sắc trắng tinh khôi của hoa mận, sắc hồng của hoa đào và màu trắng tím của hoa ban, tạo nên khung cảnh thơ mộng đặc trưng hiếm nơi nào có được.

Đỉnh Pha Luông được nhiều người mệnh dạnh là “nóc nhà” của Mộc Châu (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên, Mộc Châu còn là vùng đất hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của nhiều dân tộc như Thái, Mông, Dao, Xinh Mun, La Ha... Đến đây, du khách có cơ hội khám phá kiến trúc nhà ở truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương, trải nghiệm các nghề thủ công và hòa mình vào những lễ hội, hoạt động văn hóa cộng đồng đặc sắc. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngoài ra, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu còn cung cấp nhiều sản phẩm du lịch khác như du lịch nông nghiệp với các hoạt động như hái dâu tây, thăm vườn mận, trải nghiệm chăm sóc bò sữa, hái chè...; du lịch nghỉ dưỡng sinh thái; du lịch kết hợp thể thao, hội nghị...

Hái mận là hoạt động nhiều du khách yêu thích mùa hè (Ảnh: Phương Trinh)

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu cung cấp đa dạng sản phẩm du lịch, từ du lịch văn hoá, nông nghiệp đến nghỉ dưỡng (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Sức hút ngày càng lớn của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng du lịch của Sơn La. Năm 2025, toàn tỉnh đón khoảng 5,3 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 6.300 tỷ đồng.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, ngày 31/12/2025, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 3467/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2045.

Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được định hướng trở thành trung tâm động lực về đô thị, dịch vụ và du lịch của vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Đến năm 2045, khu du lịch này phấn đấu trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng - văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế, với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao và có khả năng cạnh tranh trong khu vực.

Đồi chè Mộc Châu (Ảnh: Hoàng Dưỡng)

Quy hoạch cũng xác định mô hình phát triển theo hướng tập trung đa cực, phát triển trọng tâm tại cao nguyên, mở rộng không gian về phía Tây Bắc - Tân Lập, đồng thời tăng cường kết nối giao thông đa phương thức. Trung tâm Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được xây dựng trên cơ sở tích hợp các định hướng từ quy hoạch chung đô thị Mộc Châu (khu vực nội thị) và đô thị Vân Hồ, đồng thời điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Mục tiêu quy hoạch đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu dự kiến đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 5-6%. Đến năm 2045, lượng khách được kỳ vọng đạt khoảng 8 triệu lượt, với tỷ lệ khách quốc tế vượt 10%.

Việc liên tiếp được World Travel Awards vinh danh cùng chiến lược phát triển dài hạn đang tạo thêm động lực để Mộc Châu tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến thiên nhiên hàng đầu của Việt Nam, đồng thời trở thành cực tăng trưởng du lịch quan trọng của khu vực Tây Bắc trong những năm tới.

(Tổng hợp: Báo Sơn La, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam...)