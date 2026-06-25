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Mai Phương Thuý nói gì khi bị nhận xét: “Không làm hoa hậu thì không thể thành công và giàu có như hiện tại”

| | Lifestyle

Chia sẻ của Mai Phương Thúy đang thu hút hơn 1.000 lượt tương tác.

Vừa gây chú ý với thông tin chi 120 tỷ đồng mua một căn sky villa tặng em gái, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy tiếp tục trở thành tâm điểm khi có những chia sẻ trên trang facebook cá nhân liên quan đến những nghi ngờ về tài năng và sự giàu có của cô.

Mai Phương Thúy đáp trả trước nghi ngờ của 1 độc giả. Ảnh chụp màn hình.

Mọi chuyện bắt đầu khi một độc giả để lại bình luận cho rằng nếu không có danh hiệu hoa hậu, chưa chắc Mai Phương Thúy đã đạt được thành công và sự giàu có như hiện tại. Người này cho rằng chính danh tiếng từ cuộc thi sắc đẹp đã mở ra cơ hội để cô phát triển sự nghiệp và tích lũy tài sản.

Trước ý kiến này, Mai Phương Thúy đã có phản hồi trên trang facebook cá nhân.

Theo người đẹp, nếu không đăng quang, cô vẫn sẽ bắt đầu từ con số 0 như nhiều người khác. Cô cho biết bản thân từng trải qua quá trình học tập vất vả, đã đỗ Đại học Ngoại thương và tin rằng với sự kiên trì, mình hoàn toàn có thể xây dựng sự nghiệp bằng con đường khác.

“Không có danh hiệu thì mình bắt đầu từ số 0, thi vào không đậu thì mình thi lại, thi 9 lần không đậu thì mình thi 10 lần, chỉ cần mình kiên trì thì mình không tin đi làm như một người bình thường lại khó đến thế”, Mai Phương Thúy viết.

Hoa hậu sinh năm 1988 cũng cho biết từng có ý định từ bỏ các hoạt động giải trí để thi tuyển vào ngân hàng làm việc từ năm 2008, khi mới 20 tuổi. Tuy nhiên, theo cô, giai đoạn đó có quá nhiều dự án cộng đồng và hoạt động xã hội cần sự tham gia của một hoa hậu đương nhiệm, khiến kế hoạch chuyển hẳn sang lĩnh vực tài chính bị trì hoãn.

Đáng chú ý, Mai Phương Thúy cho rằng kỹ năng của một hoa hậu và năng lực làm việc trong lĩnh vực tài chính là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Theo cô, danh hiệu không phải là yếu tố quyết định mọi thành công trong cuộc sống.

“Ít ra nếu mình không có danh hiệu thì bạn không dùng nó để nghi ngờ và phủ nhận mình được, lúc đấy bạn phải dùng chuyên môn mới được phép phán xét mình bạn nhé”, cô bày tỏ.

Người đẹp cũng thừa nhận cảm thấy mệt mỏi khi nhiều năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, tài chính nhưng vẫn thường xuyên bị công chúng gắn với hình ảnh giải trí như nghề nghiệp chính.

Thực tế, nhiều năm qua, Mai Phương Thuý được biết đến là một nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Người đẹp từng chia sẻ, cô bén duyên với chứng khoán từ năm 20 tuổi và nhanh chóng bị cuốn hút bởi sự sôi động, tiềm năng sinh lời của thị trường. Mai Phương Thúy cho biết cô dành hàng giờ mỗi ngày để nghiên cứu báo cáo tài chính, theo dõi sát sao tin tức kinh tế và học hỏi kinh nghiệm từ các nhà đầu tư lớn, xem đây như một nghề nghiệp nghiêm túc.

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006, lọt top 17 Miss World.

Ngoài đầu tư chứng khoán và bất động sản, Hoa hậu Mai Phương Thúy còn mạnh dạn đầu tư vào các dự án điện ảnh, trong đó có việc rót vốn vào bộ phim "Chị chị em em" (2019) với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Chi Pu và Thanh Hằng.

Việc tặng món quà lớn cho em gái không phải là lần đầu tiên Mai Phương Thúy thực hiện. Trước đó, vào dịp 20/10/2025, hoa hậu từng tặng em gái 8 tỷ đồng để mua xe ô tô mới. Khi đó, cô cho biết em gái là người ở bên chăm sóc mẹ và quán xuyến công việc gia đình trong lúc cô thường xuyên đi làm xa. Theo chia sẻ của Mai Phương Thúy, những món quà này xuất phát từ tình cảm gia đình hơn là mong muốn phô trương tài sản.

Đinh Anh

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