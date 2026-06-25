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Không tin nổi: Nữ diễn viên tuyên bố kết hôn và ly hôn trong cùng 1 ngày

| | Lifestyle

Showbiz chưa từng chứng kiến trường hợp nào giống như nữ diễn viên này!

Sáng 25/6, tờ TVReport đưa tin, nữ diễn viên kiêm nghệ sĩ hài nổi tiếng Nhật Bản Ropaco vừa gây sốc khi bất ngờ tuyên bố kết hôn và ly dị cùng 1 lúc, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bật ngửa.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên 37 tuổi vừa xác nhận thông tin do báo chí đăng tải bằng 2 hình ảnh với trạng thái đối lập nhau. Cả 2 bức ảnh đều chụp bàn tay trái của Ropaco với chiếc nhẫn ở ngón áp út, nhưng 1 tấm là ảnh màu còn tấm kia lại là ảnh đen trắng.

Đồng thời, Ropaco tâm sự : “Thực ra tôi đã kết hôn vào tháng 7 năm ngoái. Nhưng tôi đã quyết định ly dị trong tháng 4 năm nay rồi. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng điều duy nhất tôi có thể nói là tôi không hề cảm thấy quá suy sụp đâu. Vì tôi và chồng cũ đã gắn bó với nhau 1 thời gian khá dài rồi nên 2 chúng tôi đã cùng trải qua biết bao nhiêu vui buồn. Từ tận đáy lòng, tôi thực sự vô cùng biết ơn anh ấy. Tôi hy vọng rằng sau khi ly hôn, chúng tôi sẽ cùng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thật, đồng thời tận hưởng cuộc sống thật vui vẻ. Vậy nên, xin mọi người hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé”.

Ropaco vừa gây sốc khi tuyên bố kết hôn và ly hôn cùng lúc. Trên trang cá nhân, cô đăng 2 hình ảnh ở trạng thái đối lập nhau về màu sắc nhằm xác nhận hôn nhân tan vỡ. Ảnh: Koreaboo

Những chia sẻ của Ropaco khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng, bởi lẽ trước giờ ai cũng tưởng nữ nghệ sĩ vẫn còn độc thân, chưa từng lập gia đình. Ai dè trên thực tế, cô đã cưới chồng thậm chí còn ly hôn rồi mà ngay chính fan ruột cũng không hề hay biết.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen Nhật Bản hiện đang tranh cãi trái chiều xung quanh việc Ropaco tuyên bố kết hôn - ly dị trong cùng 1 ngày. Nhiều khán giả chưa hết ngỡ ngàng, đồng thời gửi lời động viên an ủi tới nữ nghệ sĩ sinh năm 1989. Nhưng ở chiều ngược lại, không ít netizen lại “ném đá” Ropaco vì cho rằng cô không nghiêm túc trong chuyện kết hôn.

Công chúng tranh cãi nảy lửa dưới bài báo đưa tin Ropaco xác nhận kết hôn - ly dị cùng lúc: “Không biết phải an ủi cô ấy thế nào nữa”, “Có thể đoán được phần nào lý do”, “Có quá nhiều chuyện xảy ra trong 1 khoảng thời gian ngắn như vậy”, “Từ bao giờ mà hôn nhân lại trở thành bản hợp đồng bị xem nhẹ như trò đùa cợt như thế này?”,...

Công chúng tranh cãi nảy lửa xung quanh thông tin Ropaco xác nhận kết hôn - ly dị trong cùng 1 ngày. Ảnh: Naver

Ropaco sinh năm 1989, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 27 tuổi. Ban đầu, cô thành lập bộ đôi hài kịch Sutekina Hitotoki cùng người đồng nghiệp Iwasa. Họ được nhiều khán giả thuộc lứa tuổi 20-30 yêu thích nhờ các tiết mục hài xoay quanh những tình huống tréo ngoe giữa đàn ông và phụ nữ. Hồi năm 2019, Ropaco và Iwasa còn cùng lọt vào đến vòng tứ kết của 1 cuộc thi hài kịch hàng đầu tại Nhật Bản.

Ropaco nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả xứ sở mặt trời mọc sau 10 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: IGNV

Theo Dương Nam

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