Phòng khách “biến mất” từng là xu hướng đình đám, thế nhưng vì sao ngày càng nhiều gia đình quay lại với thiết kế truyền thống?

Trong vài năm trở lại đây, thiết kế "không có phòng khách" từng trở thành một trào lưu được nhiều người trẻ yêu thích. Thay vì bố trí sofa, bàn trà và tivi như truyền thống, khu vực trung tâm của ngôi nhà được biến thành một không gian đa năng với bàn dài, giá sách, góc làm việc hoặc khu vui chơi cho trẻ nhỏ.

Ý tưởng này được ca ngợi vì giúp căn hộ trông rộng rãi hơn, linh hoạt hơn và phản ánh phong cách sống hiện đại. Tuy nhiên, khi làn sóng này dần hạ nhiệt, nhiều gia chủ bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm thực tế khiến họ thay đổi suy nghĩ.

Không phải thiết kế này hoàn toàn thất bại, nhưng với phần lớn gia đình, những bất tiện phát sinh theo thời gian đã khiến nó mất dần sức hút.

Người lớn tuổi rất khó thích nghi

Nhiều cặp vợ chồng trẻ lựa chọn kiểu thiết kế này khi mới kết hôn vì muốn có không gian sống tối giản, hiện đại. Thế nhưng khi ông bà chuyển đến ở cùng để hỗ trợ chăm cháu, những khác biệt trong thói quen sinh hoạt bắt đầu xuất hiện.

Với thế hệ lớn tuổi, phòng khách không chỉ là nơi tiếp khách mà còn là nơi thư giãn hàng ngày. Họ quen ngồi trên sofa xem thời sự, đọc báo, uống trà hoặc trò chuyện cùng người thân.

Khi toàn bộ sofa và tivi bị loại bỏ, phòng khách dễ tạo cảm giác giống một phòng học hoặc văn phòng hơn là không gian sinh hoạt gia đình. Điều này khiến nhiều người lớn tuổi cảm thấy xa lạ và khó hòa nhập với cuộc sống mới.

Không ít gia đình sau một thời gian đã phải mua thêm tivi hoặc bố trí lại một góc thư giãn riêng cho ông bà.

Thay đổi hoàn toàn thói quen thư giãn sau giờ làm

Một trong những lý do khiến thiết kế "không có phòng khách" được yêu thích là khả năng mở rộng không gian. Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến nhiều người nhận ra họ đã đánh đổi sự thoải mái.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, điều nhiều người mong muốn nhất là được nằm dài trên sofa, xem một bộ phim hoặc đơn giản là nghỉ ngơi.

Thế nhưng trong những căn hộ theo phong cách này, khu vực trung tâm thường chỉ có ghế đơn, ghế ăn hoặc một sofa nhỏ. Không gian nhìn đẹp mắt nhưng lại thiếu sự thư giãn mà một phòng khách truyền thống mang lại.

Ban đầu mọi thứ có vẻ mới mẻ, nhưng càng sống lâu, nhiều người càng nhớ cảm giác được ngả lưng trên bộ sofa rộng rãi của những căn nhà trước đây.

Không phù hợp khi có khách đến chơi

Nhiều người trẻ cho rằng họ ít tiếp khách nên không cần phòng khách đúng nghĩa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy gia đình nào cũng có những dịp người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp ghé thăm.

Khi đó, một chiếc bàn lớn đặt giữa nhà không phải lúc nào cũng tạo được cảm giác thân mật.

Mọi người ngồi đối diện nhau như đang họp hoặc làm việc thay vì thư giãn trò chuyện. Không gian thiếu đi sự ấm cúng vốn là đặc trưng của phòng khách truyền thống.

Đặc biệt trong các dịp lễ Tết hoặc họp mặt gia đình, sự bất tiện này càng thể hiện rõ hơn.

Giảm những khoảnh khắc gắn kết gia đình

Một trong những chức năng quan trọng nhất của phòng khách là tạo ra không gian chung để các thành viên quây quần bên nhau.

Đó có thể là những buổi tối cùng xem một chương trình truyền hình, những cuộc trò chuyện sau bữa cơm hay đơn giản là khoảnh khắc cả nhà ngồi chung một không gian.

Khi phòng khách bị biến thành khu học tập hoặc làm việc, những hoạt động mang tính kết nối này dần ít đi.

Người lớn ở một góc làm việc, trẻ em ở một góc học tập, còn ông bà lại sinh hoạt trong phòng riêng. Mỗi người đều có không gian riêng nhưng lại thiếu một nơi chung để gặp gỡ và tương tác.

Theo thời gian, nhiều gia đình nhận ra ngôi nhà trở nên tiện nghi hơn nhưng lại thiếu đi cảm giác ấm áp vốn có.

Trẻ nhỏ lớn lên rất nhanh

Nhiều phụ huynh lựa chọn thiết kế này với mục tiêu tạo môi trường học tập cho con. Một chiếc bàn lớn đặt giữa nhà giúp cha mẹ dễ dàng đồng hành cùng trẻ trong những năm đầu đi học.

Tuy nhiên, vấn đề xuất hiện khi trẻ lớn hơn.

Khi bước vào giai đoạn tiểu học cuối cấp hoặc trung học, trẻ bắt đầu cần sự riêng tư và không gian cá nhân. Việc học tập giữa khu vực sinh hoạt chung không còn phù hợp.

Kết quả là gia đình phải bổ sung bàn học trong phòng ngủ hoặc cải tạo lại không gian. Chiếc bàn lớn từng được kỳ vọng là trung tâm của ngôi nhà dần mất đi vai trò ban đầu.

Không ít gia chủ thừa nhận sau vài năm, phòng khách "không phòng khách" cuối cùng vẫn quay về mô hình quen thuộc với sofa, tivi và góc sinh hoạt gia đình.

Nhà đẹp chưa chắc đã là nhà dễ sống

Xu hướng thiết kế nội thất luôn thay đổi theo thời gian. Điều được yêu thích hôm nay có thể trở nên lỗi thời chỉ sau vài năm.

Thiết kế không có phòng khách không phải là một ý tưởng tồi. Với người độc thân, cặp đôi trẻ hoặc những gia đình có phong cách sống đặc biệt, nó vẫn có thể là lựa chọn phù hợp.

Tuy nhiên, nếu xét trên nhu cầu sinh hoạt lâu dài của một gia đình nhiều thế hệ, phòng khách vẫn giữ vai trò rất khó thay thế.

Bởi cuối cùng, một ngôi nhà không chỉ cần đẹp khi chụp ảnh hay xuất hiện trên mạng xã hội. Điều quan trọng hơn là nó phải phục vụ tốt cuộc sống thực của những người đang ở trong đó, cả hiện tại lẫn nhiều năm sau.