Giữa những ồn ào thư mời học thạc sĩ của một hoa hậu, Shark Tuệ Lâm kể chuyện tiếc nuối vì từ chối MBA trường top ở Mỹ

Không phải câu chuyện “đã chạm tới thành công”, nữ CEO kể về lần mình từng đứng trước cánh cửa của một trường danh tiếng nhưng cuối cùng chọn quay đi và nỗi tiếc nuối vẫn còn ở lại nhiều năm sau. Bởi có những quyết định được đưa ra rất lý trí, nhưng vẫn để lại một khoảng trống khó gọi tên.

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục bàn luận về chủ đề học tập, thư mời nhập học và giá trị của những tấm bằng danh tiếng sau khi xuất hiện các tranh cãi liên quan tới câu chuyện du học của một cô hoa hậu nổi tiếng. Giữa thời điểm đó, bài chia sẻ dài của nữ "cá mập" Lê Hàn Tuệ Lâm bất ngờ thu hút sự chú ý vì mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác.

Không phải câu chuyện về việc chinh phục được một cột mốc học thuật, bài đăng lại xoay quanh điều ngược lại. Một giấc mơ đã ở rất gần nhưng cuối cùng không được lựa chọn.

Theo chia sẻ, năm 2024, Tuệ Lâm nhận được thư báo trúng tuyển chương trình MBA tại Wharton - một trong những trường kinh doanh danh tiếng hàng đầu thế giới. Nhà trường cấp một phần hỗ trợ tài chính, phần còn lại là các gói vay sinh viên với điều kiện thuận lợi.

Bài đăng đính kèm thư mời nhập học do Tuệ Lâm chia sẻ.

Mọi thứ tưởng như đã sẵn sàng cho một hành trình mới, nhưng đúng thời điểm đó, cô chuẩn bị sinh em bé. Tuệ Lâm cho biết đã xin hoãn nhập học một năm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là không theo học nữa.

“Tôi đã không chọn giấc mơ ấy. Hay chính xác hơn, tôi đã không đủ dũng cảm để chọn nó”, cô viết.

Khác với nhiều câu chuyện truyền cảm hứng thường xuất hiện trên mạng xã hội, bài viết không đi theo hướng ca ngợi sự hy sinh hay biến lựa chọn của mình thành một chiến thắng. Nữ CEO thừa nhận rất rõ những nỗi sợ đã kéo cô lại, nỗi lo về các khoản nợ học phí phải trả, việc nuôi con ở nước ngoài khi không có gia đình bên cạnh, áp lực học tập và khoảng thời gian gần như không tạo ra thu nhập.

Điều đáng chú ý là cô không gọi đó là sự hối hận. “Tôi không hối hận. Nhưng hôm nay, khi nhìn những người bạn cùng khóa lần lượt nhận bằng tốt nghiệp, tôi nhận ra có những chuyện dù không hối hận, ta vẫn có thể tiếc nuối rất nhiều.”

Hai năm sau quyết định đó, thay vì bước vào giảng đường, Tuệ Lâm chọn ở lại, cùng các cộng sự xây dựng một quỹ đầu tư công nghệ mà cô gọi là “đứa con tinh thần”.

Shark Lê Hàn Tuệ Lâm là "cá mập" trẻ tuổi nhất tham gia ghế Shark Tank.

Cô kể rằng quãng thời gian này mang lại những trải nghiệm lớn, cơ hội làm việc với những người giỏi và những thử thách mà trường lớp có thể cũng không mang lại.

Nhưng như chính cô thừa nhận, cuộc đời không phải lúc nào cũng vận hành bằng logic. “Có những cánh cửa đã đóng lại từ rất lâu nhưng khi nhìn thấy ai đó bước qua, ta vẫn bất giác đứng lại vài giây.”

Bài đăng nhanh chóng tạo ra nhiều thảo luận bởi nó chạm vào một cảm giác rất quen thuộc của người trưởng thành. Không phải nỗi buồn vì thất bại, mà là cảm giác day dứt trước những khả năng từng tồn tại.

Ở cuối bài viết, nữ CEO nhắn gửi các bạn trẻ hãy học khi còn có cơ hội. “Rồi sẽ có những giai đoạn của cuộc đời mà bạn có tiền hơn, có vị trí hơn, có trách nhiệm hơn, nhưng lại không còn đủ tự do để theo đuổi việc học theo cách mình từng mong muốn.”

Trước khi bài đăng mới thu hút sự chú ý, Lê Hàn Tuệ Lâm từng nhiều lần trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội kể từ khi xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam. Là một trong những “cá mập” trẻ tuổi nhất chương trình, cô từng bị đặt câu hỏi về kinh nghiệm thực chiến khi đi lên từ lĩnh vực đầu tư mạo hiểm (venture capital) thay vì trực tiếp xây dựng và điều hành doanh nghiệp quy mô lớn. Bên cạnh đó, hình ảnh xuất hiện dày đặc với vai trò diễn giả, chia sẻ về đầu tư và khởi nghiệp cũng từng khiến cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có lúc còn xuất hiện các cộng đồng anti-fan trên mạng xã hội nhắm đến vị "cá mập" trẻ tuổi này.