Từ nhân viên bán hàng thành vợ Ronaldo: Điều thay đổi cuộc đời không chỉ là CR7

Nếu chuyện cổ tích tồn tại ngoài đời thực, thì hành trình của Georgina Rodríguez có lẽ là một trong những ví dụ điển hình nhất. Từ cô gái từng làm nhân viên bán hàng trong cửa hàng Gucci, Georgina ngày nay trở thành một trong những nàng WAG nổi tiếng nhất thế giới, sở hữu hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang và ngồi hàng ghế đầu tại các show diễn danh giá.

Nhiều người cho rằng bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cô là gặp Cristiano Ronaldo. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Bởi nếu chỉ dựa vào danh xưng "bạn gái của CR7", Georgina sẽ khó có thể xây dựng được hình ảnh và sức ảnh hưởng riêng như hiện tại. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là nhiều năm duy trì kỷ luật sống, tập luyện, chăm sóc bản thân và không ngừng đầu tư cho sự nghiệp.

Từ nhân viên Gucci đến một trong những nàng WAG nổi tiếng nhất thế giới

Georgina Rodríguez sinh ra tại Argentina nhưng lớn lên ở Tây Ban Nha. Trước khi bước vào thế giới xa hoa của giới thượng lưu, cô từng trải qua cuộc sống khá bình thường như nhiều cô gái trẻ khác.

Georgina từng học múa ballet từ nhỏ, làm bảo mẫu, phục vụ nhà hàng trước khi chuyển đến Madrid tìm kiếm cơ hội mới. Sau đó, cô làm việc tại cửa hàng Gucci với vai trò nhân viên bán hàng.

Năm 2016, cuộc gặp gỡ định mệnh với Cristiano Ronaldo đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Từ một cô gái đứng sau quầy bán hàng, Georgina trở thành người phụ nữ đồng hành cùng một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá.

Tuy nhiên, thay vì chỉ xuất hiện với vai trò "bạn gái Ronaldo", Georgina nhanh chóng tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp riêng. Cô lấn sân sang lĩnh vực người mẫu, tham gia các chiến dịch quảng cáo thời trang, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu quốc tế và đặc biệt gây tiếng vang với series tài liệu Netflix "I Am Georgina".

Bí quyết giúp Georgina sở hữu thân hình đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ

Một trong những điều khiến Georgina luôn thu hút sự chú ý chính là vóc dáng nóng bỏng với đường cong nổi bật.

Người đẹp nhiều lần chia sẻ rằng cô không tập luyện với mục tiêu trở nên gầy nhất có thể. Thay vào đó, Georgina tập trung xây dựng cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và cân đối.

Các bài tập yêu thích của cô thường xoay quanh nhóm cơ mông, đùi và vùng core như Bulgarian Split Squat, Hip Thrust, Romanian Deadlift hay Plank. Ngoài tập tạ, Georgina còn kết hợp boxing, cardio, yoga và pilates để duy trì thể lực cũng như sự linh hoạt.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là dù đã trải qua nhiều lần sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng quyến rũ với vòng eo gọn gàng và đôi chân săn chắc.

Làn da đẹp không đến từ may mắn

Nhìn những bức ảnh của Georgina, nhiều người dễ dàng nhận ra làn da căng bóng, gần như không có dấu hiệu mệt mỏi hay xỉn màu.

Theo Georgina, bí quyết không nằm ở những liệu pháp đắt đỏ mà đến từ những thói quen duy trì mỗi ngày. Cô đặc biệt chú trọng việc dưỡng ẩm, chống nắng và chăm sóc da chống lão hóa.

Bên cạnh đó, việc uống đủ nước, ngủ đúng giờ và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng giúp làn da luôn giữ được độ tươi trẻ.

Người đẹp từng chia sẻ rằng vẻ đẹp không phải là kết quả của một ngày mà là thành quả của hàng nghìn thói quen nhỏ được lặp lại trong thời gian dài.

Hàng hiệu chỉ là phụ kiện, khí chất mới là thứ tạo nên đẳng cấp

Nhiều người cho rằng Georgina trở nên sang trọng hơn nhờ được tiếp cận với những thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Nhưng thực tế, thứ giúp cô tạo được dấu ấn riêng lại nằm ở phong thái và cách xây dựng hình ảnh.

Georgina thường lựa chọn những thiết kế có đường cắt may gọn gàng, blazer, váy ôm cơ thể hoặc các tông màu kinh điển như đen, trắng và nude. Cô ưu tiên kiểu trang điểm sắc nét vừa đủ, mái tóc dài uốn nhẹ cùng thần thái tự tin.

Sự nhất quán trong phong cách đã giúp Georgina trở thành khách mời quen thuộc tại nhiều tuần lễ thời trang quốc tế và xuất hiện trên bìa các tạp chí danh tiếng.

Từ vị trí phục vụ khách hàng trong cửa hàng thời trang năm nào, giờ đây cô đã trở thành nhân vật được các thương hiệu săn đón.

Cuộc sống xa hoa nhưng vẫn duy trì sự kỷ luật

Trong bộ phim tài liệu "I am Georgina", người đẹp từng chia sẻ rằng cô không cho phép bản thân trở nên lười biếng chỉ vì đang sống trong điều kiện đủ đầy.

Mỗi ngày của Georgina vẫn được sắp xếp rất chặt chẽ với lịch chăm sóc con cái, tập luyện, làm việc và tham dự các sự kiện.

Cô tin rằng vẻ đẹp không đến từ may mắn mà là kết quả của sự kỷ luật. Từ việc quản lý chế độ ăn uống, duy trì vóc dáng cho tới cân bằng giữa công việc và gia đình, tất cả đều đòi hỏi sự nỗ lực liên tục.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà Georgina không còn chỉ được nhắc đến với danh xưng "bạn gái Ronaldo", mà ngày càng được nhìn nhận như một biểu tượng phong cách và hình mẫu phụ nữ hiện đại.

Điều thay đổi cuộc đời Georgina không chỉ là Ronaldo

Không thể phủ nhận Cristiano Ronaldo là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Georgina Rodríguez. Cuộc gặp gỡ ấy đã mở ra cho cô nhiều cơ hội mà trước đó khó có thể tưởng tượng.

Nhưng nếu không có sự chăm chỉ, tính kỷ luật và quyết tâm phát triển bản thân, Georgina sẽ khó có thể duy trì vị trí của mình trong thế giới thời trang và giải trí đầy cạnh tranh.

Từ cô nhân viên bán hàng trong cửa hiệu Gucci đến người phụ nữ sở hữu sức ảnh hưởng toàn cầu, Georgina đã chứng minh rằng cơ hội có thể đến từ một cuộc gặp gỡ định mệnh, nhưng việc biến cơ hội đó thành thành công lâu dài lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Và có lẽ, điều giúp cô trở thành "nữ hoàng WAGs" ngày hôm nay không chỉ đơn giản là ba chữ CR7, mà còn là sự nỗ lực bền bỉ để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày.