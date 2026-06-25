47 tuổi gánh khoản nợ gần 1,8 tỷ đồng, tôi mới hiểu: Thể diện là thứ xa xỉ nhất của người trung niên

Tôi năm nay 47 tuổi.

Ở cái tuổi mà nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, tích lũy cho tuổi già hoặc tận hưởng thành quả sau nhiều năm lao động, tôi lại đang mang trên vai khoản nợ hơn 500.000 nhân dân tệ, tương đương gần 1,8 tỷ đồng.

Mỗi tháng, khoản trả góp nhà vẫn đều đặn đến hạn. Tiền sinh hoạt, chi phí gia đình, học hành của con cái và hàng loạt khoản phát sinh khác khiến tôi không có một ngày nào thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Có những đêm nằm trằn trọc, tôi chỉ nghĩ đến hai câu hỏi:

- Làm sao để kiếm thêm tiền?

- Tháng sau lấy đâu ra tiền trả nợ?

Từng ấy suy nghĩ đủ khiến một người đang ở độ tuổi trung niên cảm thấy ngột ngạt.

Cuộc sống thay đổi khi nguồn thu nhập chính không còn ổn định

Trước đây, tôi là người phụ nữ gần như dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Chồng tôi là lao động chính, còn tôi lo việc nhà, chăm sóc con cái và quán xuyến mọi thứ phía sau.

Nhưng vài năm gần đây, công việc của chồng liên tục gặp khó khăn. Anh chuyển việc nhiều lần, thu nhập lúc có lúc không, có thời điểm chỉ đủ trang trải những chi phí tối thiểu.

Khi nguồn thu chính của gia đình trở nên bấp bênh, tôi buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn.

Không còn lựa chọn nào khác.

Hoặc kiếm thêm tiền, hoặc tiếp tục nhìn áp lực tài chính ngày một lớn hơn.

Điều đầu tiên tôi phải từ bỏ là lòng tự trọng vô ích

Tôi từng là người rất sĩ diện.

Tôi ngại bán hàng trước đám đông, ngại giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, ngại đứng ngoài đường chào mời khách, ngại làm phiền người khác.

Nhưng rồi tôi nhận ra một sự thật rất đơn giản: Thể diện không giúp trả nợ.

Lòng tự trọng hão huyền không thể đóng học phí cho con, cũng không thể thanh toán hóa đơn điện nước cuối tháng.

Người trung niên khi đứng trước áp lực tài chính thường phải lựa chọn giữa cảm xúc và thực tế.

Tôi chọn thực tế.

- Tôi bắt đầu bán đồ ăn vặt trước cổng trường học.

- Tham gia các nhóm mua chung cộng đồng.

- Nhận đơn đặt hàng nhỏ lẻ.

- Học cách quay video, chỉnh sửa nội dung trên điện thoại.

- Tự tìm hiểu mạng xã hội để thử tạo thêm nguồn thu nhập.

Bất cứ việc gì hợp pháp và có thể tạo ra tiền, tôi đều sẵn sàng học. Tuổi trung niên kiếm tiền khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng

Nhiều người nói chỉ cần chăm chỉ là sẽ có tiền nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

- Bán hàng rong cạnh tranh khốc liệt.

- Lợi nhuận mỗi sản phẩm rất thấp.

- Một ngày mưa có thể khiến doanh thu gần như bằng không.

- Những nguyên liệu tồn đọng đôi khi phải bán tháo hoặc bỏ đi.

Làm nội dung trên mạng xã hội cũng không dễ dàng hơn.

- Có những video tôi dành hàng giờ chỉnh sửa nhưng chỉ nhận được vài chục lượt xem.

- Có những bài viết đăng lên rồi chìm nghỉm.

Nỗ lực không phải lúc nào cũng tạo ra kết quả ngay lập tức. Đó là điều khiến nhiều người trung niên dễ nản lòng nhất.

Sức khỏe dần trở thành cái giá phải trả

Khi gánh nặng tài chính đè lên vai, cơ thể thường là thứ bị hy sinh đầu tiên. Những ngày liên tục đóng hàng, cầm điện thoại, ghi đơn khiến cổ tay tôi đau nhức vì viêm gân.

Việc đứng nhiều giờ mỗi ngày làm các cơn đau khớp xuất hiện thường xuyên hơn.

Ăn uống thất thường khiến bệnh dạ dày tái phát.

Mất ngủ kéo dài kéo theo huyết áp tăng cao.

Có lúc tôi tự hỏi liệu mình đang kiếm tiền để sống hay đang đánh đổi sức khỏe để duy trì cuộc sống. Nhưng rồi sáng hôm sau, tôi vẫn phải tiếp tục làm việc.

Bởi các khoản nợ không thể chờ.

Tuổi 47 dạy tôi bài học lớn nhất về tiền bạc

Trước đây, tôi nghĩ điều đáng sợ nhất là nghèo.

Nhưng đến bây giờ, tôi nhận ra điều đáng sợ hơn là không có khả năng tạo ra thu nhập khi cuộc sống gặp biến cố.

Nhiều gia đình trung niên rơi vào khó khăn không phải vì chi tiêu quá mức mà vì họ chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập.

Khi nguồn thu ấy gặp vấn đề, toàn bộ kế hoạch tài chính lập tức bị đảo lộn. Nếu được quay lại nhiều năm trước, tôi sẽ làm ba việc khác đi:

Xây dựng quỹ dự phòng đủ cho ít nhất 6-12 tháng chi tiêu. Chủ động tạo thêm nguồn thu nhập từ sớm thay vì đợi khủng hoảng mới bắt đầu. Không đặt toàn bộ sự an toàn tài chính của gia đình vào một người.

Đó là những điều tôi phải trả giá bằng nhiều năm áp lực mới hiểu được.

Điều tôi mong nhất bây giờ không phải giàu có

Ở tuổi 47, tôi không còn mơ đến việc đổi đời sau một đêm.

Tôi cũng không tin vào những con đường làm giàu thần tốc.

Điều tôi mong muốn rất đơn giản.

- Mỗi tháng có đủ tiền trả nợ.

- Gia đình có cuộc sống ổn định.

- Sức khỏe đủ để tiếp tục làm việc.

- Và mỗi ngày trôi qua, khoản nợ giảm đi một chút.

Tôi tin rằng cuộc sống không nhất thiết phải tiến thật nhanh, chỉ cần vẫn đang tiến lên.

Có thể hôm nay rất khó khăn, nhưng miễn là không bỏ cuộc, rồi sẽ có lúc nhìn lại và nhận ra mình đã đi được xa hơn rất nhiều so với những gì từng nghĩ.