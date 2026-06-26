Lý do Ốc Thanh Vân đưa 3 con trở lại Úc

Sau khoảng thời gian trở về Việt Nam để ổn định cuộc sống và quay lại với các hoạt động nghệ thuật, mới đây, Ốc Thanh Vân tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cùng chồng và 3 con xuất hiện tại Úc. Động thái này nhanh chóng khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn nữ MC cùng gia đình quay lại sinh sống ở Úc.

Tuy nhiên, trước những đồn đoán, Ốc Thanh Vân đã lên tiếng chia sẻ trong một video được đăng tải trên trang cá nhân. Theo chia sẻ của cô, đây đơn giản chỉ là kỳ nghỉ gia đình kéo dài khoảng 1 tháng để các con tận hưởng mùa đông tại Úc sau khi kết thúc năm học ở Việt Nam.

Cô chia sẻ: "Xin chào cả nhà, mình đã quay trở lại Melbourne rồi. Rất là nhớ mọi người. Sau 1 năm thì mẹ con mình lại có mặt ở đây để tận hưởng mùa đông nước Úc. Con vừa nghỉ hè 1 cái là mình lên đường liền. Mình sẽ ở đây 1 tháng".

Ốc Thanh Vân chia sẻ về lý do đưa 3 con quay trở lại Úc. Nguồn: FBNV

Nữ diễn viên cho biết đưa cả gia đình sang để tận hưởng mùa đông. Nguồn: FBNV

1 ngày trước, Ốc Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc đặt chân đến Melbourne vào lúc sáng sớm cùng 3 con nhỏ. Nguồn: FBNV

Ban đầu, Ốc Thanh Vân dự định đưa 3 con sang Úc trước do ông xã bận công tác. Tuy nhiên, kế hoạch buộc phải thay đổi khi con trai cô bất ngờ gặp tình trạng dị ứng và phải nhập viện theo dõi. Sau khi sức khỏe của bé ổn định, nữ MC đã dời vé máy bay sang chuyến bay vào sáng hôm sau để cả gia đình tiếp tục hành trình.

Diễn viên chia sẻ tại Melbourne, gia đình cô đang thuê một căn nhà để sinh sống. "Ở Melbourne, chúng tôi không thuê khách sạn mà thuê nhà như thế này tại vì có cảm giác rất thân thuộc với thành phố này và từng ở đây. Chúng tôi thuê đúng căn nhà cũ luôn để tụi nhỏ thăm lại bạn bè", cô cho hay.

Gia đình của Ốc Thanh Vân hiện đang thuê một căn nhà ở Úc để sinh hoạt thay vì ở khách sạn. Ảnh: FBNV

Trước đó nữ diễn viên từng có gần một năm đưa các con sang Úc sinh sống và học tập. Thời điểm ấy, cô gần như tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung đồng hành cùng con, đồng thời duy trì công việc online. Ở nơi đất khách, nữ nghệ sĩ không còn xuất hiện với vai trò MC hay diễn viên quen thuộc, mà lui về làm một người mẹ toàn thời gian. Cô tự tay chăm sóc 3 con, lo liệu việc bếp núc, đưa đón con đi học, đồng thời xoay xở với nhiều công việc như dạy yoga, kinh doanh online, thỉnh thoảng nhận show để đảm bảo cuộc sống.

Tuy nhiên đến cuối năm 2024, Ốc Thanh Vân quyết định đưa các con trở về Việt Nam với mong muốn cả gia đình được gần gũi, sum vầy hơn và bản thân cũng thuận tiện quay lại công việc. Sau khi trở lại Việt Nam, nữ MC nhanh chóng bắt nhịp với nhịp sống quen thuộc, tích cực tham gia các chương trình giải trí, trong khi ba con cũng tiếp tục học tập và hòa nhập với môi trường mới. Vì thế, chuyến đi lần này được xem như một kỳ nghỉ đổi gió đúng dịp nghỉ hè hơn là dấu hiệu cho kế hoạch định cư lần nữa.

Ở nơi đất khách, nữ nghệ sĩ không còn xuất hiện với vai trò MC hay diễn viên quen thuộc, mà lui về làm một người mẹ toàn thời gian.