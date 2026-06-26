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Bí mật đằng sau mái tóc đẹp nhất làng bóng đá của Erling Haaland

| | Lifestyle

Erling Haaland khiến món phụ kiện này trở thành "hàng hot" sau World Cup.

Không chỉ nổi tiếng với những cú nước rút hay khả năng săn bàn đáng sợ, Erling Haaland còn sở hữu một "đặc điểm nhận diện" mà hầu như fan bóng đá nào cũng nhớ ngay: mái tóc vàng dài. Giữa thời đại mà nhiều cầu thủ liên tục thay đổi kiểu tóc theo xu hướng, ngôi sao người Na Uy vẫn trung thành với diện mạo này suốt nhiều năm.

Theo nhiều nguồn tin, Haaland để tóc dài đơn giản vì sở thích cá nhân và sự thoải mái khi tập luyện, thi đấu. Tuy nhiên, phía sau lựa chọn ấy còn là cả một câu chuyện thương hiệu. Với chiều cao gần 2m, mái tóc vàng cùng thân hình vạm vỡ, Haaland thường được ví như một "chiến binh Viking" thời hiện đại. Hình ảnh ấy cũng trở thành dấu ấn riêng, giúp anh nổi bật giữa thế hệ cầu thủ mới và được hàng loạt thương hiệu lớn lựa chọn đồng hành.

Bí mật đằng sau mái tóc đẹp nhất làng bóng đá của Erling Haaland- Ảnh 1.
Bí mật đằng sau mái tóc đẹp nhất làng bóng đá của Erling Haaland- Ảnh 2.
Bí mật đằng sau mái tóc đẹp nhất làng bóng đá của Erling Haaland- Ảnh 3.
Bí mật đằng sau mái tóc đẹp nhất làng bóng đá của Erling Haaland- Ảnh 4.

Kiểu tóc thương hiệu của Erling Haaland.

Tuy nhiên với mái tóc dài đặc trưng, mỗi lần ra sân Haaland đều buộc tóc gọn gàng để thuận tiện thi đấu. Cũng vì thế mà không ít fan từng tò mò chiếc dây buộc tóc anh sử dụng là loại gì, thậm chí nhiều lần "xin info" sau mỗi trận đấu.

Mới đây, cư dân mạng phát hiện Haaland nhiều năm qua vẫn trung thành với dây buộc tóc của KKNEKKI - một thương hiệu đến từ Na Uy. Sau khi hợp tác cùng nam tiền đạo, hãng này còn ra mắt bộ sưu tập giới hạn mang tên Haaland Collection.

Bí mật đằng sau mái tóc đẹp nhất làng bóng đá của Erling Haaland- Ảnh 5.

Bộ sưu tập gồm 8 mẫu dây buộc tóc được tuyển chọn dựa trên hành trình sự nghiệp của Haaland, lấy cảm hứng từ màu sắc các CLB và đội tuyển anh từng khoác áo. Mỗi chiếc dây đều được khắc tên riêng của chân sút người Na Uy, đồng thời có nhiều phiên bản màu sắc khác nhau để anh dễ dàng phối với màu áo thi đấu.

Bí mật đằng sau mái tóc đẹp nhất làng bóng đá của Erling Haaland- Ảnh 6.
Bí mật đằng sau mái tóc đẹp nhất làng bóng đá của Erling Haaland- Ảnh 7.
Bí mật đằng sau mái tóc đẹp nhất làng bóng đá của Erling Haaland- Ảnh 8.

BST hiện có giá bán chính thức hơn 800.000đ.

Đáng chú ý, một mẫu trong bộ sưu tập này đã xuất hiện ngay trong trận gặp Iraq tại World Cup 2026 - trận đấu Haaland ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo ở lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Bí mật đằng sau mái tóc đẹp nhất làng bóng đá của Erling Haaland- Ảnh 9.
Bí mật đằng sau mái tóc đẹp nhất làng bóng đá của Erling Haaland- Ảnh 10.

Điểm đặc biệt là sự hợp tác này không bắt đầu từ một bản hợp đồng quảng cáo. Theo đại diện KKNEKKI, Haaland đã sử dụng dây buộc tóc của hãng từ rất lâu trước khi hai bên chính thức ký kết. Chính việc sản phẩm đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của cầu thủ khiến cả hai quyết định phát triển một bộ sưu tập riêng thay vì chỉ dừng ở vai trò đại sứ thương hiệu.

Nếu muốn ngắm trọn bộ sưu tập Haaland Collection hay các mẫu dây buộc tóc khác của KKNEKKI, bạn có thể truy cập trang Instagram chính thức của thương hiệu tại đây.

Bí mật đằng sau mái tóc đẹp nhất làng bóng đá của Erling Haaland- Ảnh 11.

Theo Huyền Trang

Thanh niên Việt

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