Louis Vuitton dính chỉ trích dữ dội vì xây bãi biển khổng lồ như trêu ngươi giữa lúc dân Pháp đang "chết nóng"

Giữa lúc cả kinh đô ánh sáng đang oằn mình gánh chịu trận nắng nóng tồi tệ nhất trong vòng 79 năm qua, sự phô diễn xa hoa có phần ngạo nghễ của Louis Vuitton đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi lớn. Nước đi biến không gian công cộng thành bãi biển triệu đô của Giám đốc sáng tạo Pharrell Williams đang vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề từ dư luận Pháp và quốc tế.

Tuần lễ thời trang "hot" nhất từ trước đến nay

Tuần lễ thời trang Nam Xuân Hè 2027 đang diễn ra dưới một kịch bản không ai ngờ tới khi thủ đô nước Pháp trải qua đợt sóng nhiệt cực đoan chưa từng có. Với mức nhiệt chạm ngưỡng 42 độ C, hiện tượng "đảo nhiệt đô thị" do mật độ bê tông dày đặc và sự thiếu hụt mảng xanh đã biến Paris thành một lò nung lộ thiên. Hệ quả để lại vô cùng nặng nề khi các trường học buộc phải đóng cửa, hệ thống giao thông công cộng trì trệ và thậm chí đã có thương vong do đuối nước xảy ra.

Trước tình hình căng thẳng đó, Liên đoàn Thời trang Haute Couture và Thời trang Pháp (FHCM) đã chỉ đạo khẩn cấp, buộc các nhà mốt tham dự Tuần lễ Spring/Summer 27 Menswear phải tuân thủ nghiêm ngặt an toàn lao động và tiếp nước liên tục cho ekip lẫn khách mời.

Trong khi dàn sao quốc tế ở các show diễn khác phải chật vật bám víu vào chiếc quạt cầm tay để "sinh tồn" trên hàng ghế đầu, thì Louis Vuitton lại chọn một lối đi riêng táo bạo: dựng hẳn một kỳ quan nhân tạo ngốn tài nguyên ngay giữa cơn sóng nhiệt cao vút.

Sàn diễn như một bãi biển hoành tráng của Louis Vuitton với thác nước đổ liên tục từ trên cao.

Ốc đảo thượng lưu hay sự ngạo nghễ xa rời thực tế?

Show diễn hôm 23/6 (theo giờ địa phương) của Louis Vuitton đã quy tụ dàn siêu sao hàng đầu thế giới như J-Hope (BTS), Jeremy Allen White, Victor Wembanyama, Léon Marchand, Missy Elliott và Future đến chiêm ngưỡng.

Để ra mắt bộ sưu tập nam mới nhất, Pharrell Williams đã mạnh tay chiếm trọn phần sân cỏ Grande Pelouse thuộc khu ký túc xá đại học danh tiếng Cité internationale universitaire de Paris để cải tạo thành một bãi biển quy mô lớn.

Lấy cảm hứng từ văn hóa lướt sóng và tinh thần tự do của đại dương, nhà mốt Pháp không chỉ trải thảm cát vàng mà còn dựng lên một làn sóng cơ học khổng lồ, đổ xuống như một thác nước vĩ đại làm bối cảnh cho các người mẫu sải bước.

Về mặt thị giác, đây là một kiệt tác kiến trúc mãn nhãn. Nhưng về tính thời điểm, việc Louis Vuitton phơi bày một công trình tiêu tốn hàng vạn mét khối nước và năng lượng giữa lúc người dân bản địa đang ngột ngạt trốn nóng, chịu lệnh hạn chế nước bị xem là một sự "ích kỷ và thiếu tôn trọng".

Đặc biệt, việc chiếm dụng không gian xanh của sinh viên giữa mùa nóng đỉnh điểm càng khiến cái nhìn của công chúng đối với thế giới thời trang xa xỉ của Louis Vuitton trở nên xa rời thực tế.

Làn sóng phẫn nộ từ dư luận: Khi sự sáng tạo biến thành viễn cảnh đen tối

Dưới các bài đăng mới nhất của Louis Vuitton và Pharrell Williams về show diễn hoành tráng này, một cuộc tổng tấn công bằng bình luận đã diễn ra. Dù vẫn có một số ít ý kiến khen ngợi sự xuất sắc và đẳng cấp của bộ sưu tập, nhưng phải có đến gần 90% phản hồi từ netizen là những lời lên án, chỉ trích cay đắng:

- Thật đáng buồn khi chứng kiến một công trình tiêu tốn nhiều nước như vậy lại được xây dựng trong đợt nắng nóng, đặc biệt là khi nước Pháp đang phải đối mặt với nhiệt độ cực đoan và biến đổi khí hậu nghiêm trọng. Bên cạnh tác động đến môi trường, công trình này dường như đã làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của sinh viên, ảnh hưởng đến giấc ngủ, việc đi lại và sức khỏe của họ.

Các dự án sáng tạo rất tuyệt vời, nhưng sức khỏe của cộng đồng địa phương luôn phải được đặt lên hàng đầu. Phát triển bền vững không chỉ là vấn đề hình thức mà còn là tôn trọng cả con người và tài nguyên.

- Làm sao một tập đoàn toàn cầu mang tính biểu trưng như LVMH lại có thể cho phép một buổi trình diễn như thế này diễn ra? Paris đang chìm trong biển lửa, tài nguyên hành tinh cạn kiệt mà các bạn lại lãng phí một lượng nước khổng lồ. Thật đáng xấu hổ và xa rời thực tế!

- Tập đoàn LVMH đang làm điều gần như lố bịch với công trình nhân tạo này tại thời điểm này. Tước đoạt sân cỏ của sinh viên trong cả tuần và thể hiện sự coi thường tuyệt đối đối với môi trường. Tất nhiên, cảnh tượng này rất ngoạn mục và tráng lệ, nhưng vẻ đẹp không thể biện minh cho mọi thứ.

Hướng xử lý của Louis Vuitton

Thực tế, thông tin về ý tưởng của bộ sưu tập này và các nội dung liên quan đến giải pháp môi trường đã được Louis Vuitton giới thiệu như một phần của lộ trình phát triển bền vững mang tên "Regeneration 2030". Thương hiệu nêu rõ phương án xử lý các nguồn tài nguyên phục vụ cho việc dàn dựng sân khấu.

Theo đó, lượng nước sử dụng cho thác nước nhân tạo do Công ty Nước Paris (Eaux de Paris) cung cấp và vận hành theo chu trình khép kín, trước khi đưa trở lại hệ thống thoát nước của thành phố. Khối lượng cát kiến tạo bãi biển cũng được lên kế hoạch quyên tặng cho các sân bóng chuyền bãi biển của Cité internationale universitaire de Paris. Bên cạnh đó, nhà mốt thông báo dự án đồng hành cùng tổ chức Coral Gardeners nhằm hỗ trợ phục hồi rạn san hô tại Polynesia thuộc Pháp.

Tuy nhiên, bất chấp những cam kết xử lý tài nguyên được công bố từ trước, sự đối lập giữa quy mô dàn dựng của buổi trình diễn và bối cảnh thời tiết cực đoan đang bao trùm châu Âu là lý do khiến thương hiệu hứng chịu làn sóng tranh cãi từ sự nhạy cảm tuyệt đối của công chúng trong giai đoạn này.

Ảnh: Louis Vuitton, Vogue