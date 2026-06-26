Độc quyền: Bên trong ‘cung điện thạch nhũ’ vừa thức giấc ở Phong Nha - Kẻ Bàng
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Theo Hoàng Nam 26-06-2026 - 11:28 AM |
Lifestyle
Một hang động hoàn toàn mới với chiều dài khoảng 3km, sở hữu những cột thạch nhũ cao hàng chục mét cùng số lượng ngọc động có kích thước hiếm gặp vừa được phát hiện trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Phát hiện được giới thám hiểm đánh giá, là một trong những khám phá hang động đáng chú ý nhất trong nhiều năm trở lại đây.
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Công ty TNHH Jungle Boss sáng 26/6 cho biết, đơn vị vừa hoàn tất đợt khảo sát một hang động mới nằm sâu trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Hang được đặt tên là hang Thắng (Victory Cave), theo tên người dân địa phương đầu tiên phát hiện vị trí cửa hang.
Nằm trên tuyến nối giữa hang Voi và hồ Ma Đa, hang Thắng gần như ẩn mình hoàn toàn giữa rừng nguyên sinh. Muốn đặt chân vào lòng hang, đoàn khảo sát phải đu dây từ cửa hang xuống độ sâu khoảng 20m. Nhưng ngay sau điểm tiếp đất, trước mắt họ là một không gian khổng lồ, nơi thiên nhiên đã âm thầm kiến tạo suốt hàng trăm nghìn năm.
Theo kết quả khảo sát, hang Thắng dài khoảng 3.000m, rộng trung bình 70m, nhiều đoạn mở rộng trên 100m. Hang có hai cửa, trong đó cửa vào rộng khoảng 5m², còn cửa ra chỉ đủ để một người lớn len qua.
Điều khiến các nhà thám hiểm thực sự kinh ngạc không chỉ là quy mô của hang mà còn là vẻ đẹp gần như nguyên vẹn của hệ thống thạch nhũ. Suốt chiều dài hang là một “rừng thạch nhũ” kỳ vĩ với vô số cột đá khổng lồ vươn thẳng từ nền lên trần hang. Có những cột thạch nhũ cao tới 50m, sừng sững như những trụ cột chống đỡ cả một “cung điện” dưới lòng đất.
Từ mái vòm, những dải rèm đá mềm mại buông xuống, xen lẫn các khối măng đá đồ sộ mọc lên từ nền hang như những pháo đài tự nhiên. Mỗi bước chân mở ra một hình thái thạch nhũ khác nhau, tạo nên khung cảnh huyền ảo mà ngay cả những người nhiều năm chinh phục hang động cũng phải choáng ngợp.
Đặc biệt, đoàn khảo sát ghi nhận sự xuất hiện của hàng loạt cụm ngọc động với kích thước và mật độ hiếm thấy. Những viên ngọc động trắng ngà, tròn đều, bề mặt nhẵn bóng nằm lấp lánh trong các hốc đá tự nhiên.
Theo các chuyên gia của Jungle Boss, đây là một trong những quần thể ngọc động đẹp và ấn tượng nhất từng ghi nhận trong quá trình nhiều năm khảo sát hệ thống hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng.
Ngọc động được hình thành từ quá trình nước giàu khoáng chất nhỏ giọt liên tục qua hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn năm. Chính điều kiện địa chất đặc biệt trong hang Thắng đã tạo nên số lượng lớn những “viên ngọc” tự nhiên quý hiếm này.
Hang Thắng được phát hiện sau khi Jungle Boss tiếp nhận thông tin từ một người dân địa phương vào đầu tháng 6/2026. Ngay sau đó, đơn vị phối hợp Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức chuyến khảo sát kéo dài 6 ngày để đo đạc, ghi nhận hiện trạng và đánh giá giá trị của hang.
Sau khi hoàn tất khảo sát, Jungle Boss đã đề xuất bổ sung hang Thắng vào tuyến du lịch sinh thái khám phá thung lũng Ma Đa - hang Trạ Ang theo hình thức hành trình 2 ngày 1 đêm và đã được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chấp thuận chủ trương.
Việc phát hiện hang Thắng tiếp tục bổ sung vào “bản đồ kho báu” của Phong Nha - Kẻ Bàng, vùng di sản thiên nhiên thế giới nổi tiếng với hàng trăm hang động lớn nhỏ. Không chỉ mở ra cơ hội nghiên cứu sâu hơn về địa chất, địa mạo và tiến trình kiến tạo karst, phát hiện này còn hứa hẹn mang đến một sản phẩm du lịch khám phá mới, góp phần gia tăng sức hút của Quảng Trị trên bản đồ du lịch mạo hiểm và khám phá thiên nhiên của Việt Nam cũng như thế giới.
Theo Hoàng Nam
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
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