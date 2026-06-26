Độc quyền: Bên trong ‘cung điện thạch nhũ’ vừa thức giấc ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Điều khiến các nhà thám hiểm thực sự kinh ngạc không chỉ là quy mô của hang mà còn là vẻ đẹp gần như nguyên vẹn của hệ thống thạch nhũ. Suốt chiều dài hang là một “rừng thạch nhũ” kỳ vĩ với vô số cột đá khổng lồ vươn thẳng từ nền lên trần hang. Có những cột thạch nhũ cao tới 50m, sừng sững như những trụ cột chống đỡ cả một “cung điện” dưới lòng đất.