10 triệu lượt thả tim cho bức ảnh Ronaldo ôm mỹ nhân nóng bỏng giữa lúc đang là tâm điểm World Cup 2026

Cristiano Ronaldo đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại World Cup 2026. Sau màn trình diễn chói sáng giúp Bồ Đào Nha thắng đậm Uzbekistan 5-0 và sớm đặt một chân vào vòng knock-out, siêu sao 41 tuổi tiếp tục trở thành tâm điểm trên cả sân cỏ lẫn mạng xã hội.

Giữa lúc sự chú ý dành cho mình vẫn chưa hạ nhiệt, Ronaldo bất ngờ đăng tải bức ảnh ôm vị hôn thê - Georgina Rodríguez đầy tình cảm trên Instagram. Không một dòng trạng thái dài, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha chỉ để lại duy nhất biểu tượng trái tim. Và ngay sau đó, Georgina cũng chia sẻ chính bức ảnh ấy lên trang cá nhân. Tuy nhiên, thay vì chỉ dùng biểu tượng cảm xúc như bạn trai, cô viết vỏn vẹn bốn từ: "Dad's talisman" (tạm dịch: "Bùa hộ mệnh của bố") kèm trái tim màu hồng.

Ronaldo hạnh phúc bên Georgina, bức ảnh hút 10 triệu lượt thả tim chỉ sau ít giờ đăng tải

Dòng caption nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong tiếng Anh, "talisman" mang ý nghĩa "bùa hộ mệnh" hay "lá bùa may mắn", còn cách gọi "Dad" (bố) được Georgina dùng để nhắc đến Ronaldo với tư cách người cha của các con. Nhiều fan cho rằng người đẹp đang ngầm ví mình là "lá bùa may mắn" luôn đồng hành, tiếp thêm động lực cho CR7 trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng World Cup còn dang dở. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bức ảnh hút hơn 10 triệu lượt thả tim cho thấy người hâm mộ vô cùng ủng hộ cặp đôi quyền lực nhất bóng đá thế giới.

Bài đăng càng được quan tâm khi xuất hiện đúng thời điểm Ronaldo đang có phong độ ấn tượng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau hai lượt trận, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha liên tục phá thêm những cột mốc đáng nhớ và được xem là đầu tàu trên hành trình hướng tới chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Suốt thời gian World Cup diễn ra, Georgina cũng liên tục đồng hành theo cách riêng. Cô thường xuyên đăng tải những thông điệp cổ vũ, mặc áo số 7 của tuyển Bồ Đào Nha và chia sẻ khoảnh khắc theo dõi các trận đấu của Ronaldo từ xa trước khi sang Mỹ để sát cánh cùng anh ở giai đoạn knock-out.

Giữa bầu không khí nóng bỏng của World Cup 2026, một bức ảnh, một biểu tượng trái tim từ Ronaldo và bốn từ ngắn gọn từ Georgina cũng đủ khiến người hâm mộ cảm nhận được sự gắn kết của cặp đôi đã đồng hành cùng nhau gần một thập kỷ.