Đời thực gợi cảm của 'nữ tiến sĩ văn hoá' gây bàn tán trên phim giờ vàng VTV
Theo Ngọc Thanh/VTC New |
26-06-2026 - 15:10 PM |
Lifestyle
Khác với tạo hình nghiêm túc trên màn ảnh, diễn viên Thuỳ Dương - vai nữ tiến sĩ văn hoá trong phim "Phía bên kia thành phố" ngoài đời theo đuổi phong cách gợi cảm.
Theo Ngọc Thanh/VTC New
VTC News
Theo VTC News
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