Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh Tuyền ra sân bay cùng con dâu NSƯT, nhắc con trai 1 câu thấm thía

| | Lifestyle

Thanh Tuyền cũng nhắc con trai một câu thấm thía.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh chồng cô chở vợ và mẹ ruột Thanh Tuyền đi hát cùng một lúc.

Thanh Tuyền ra sân bay cùng con dâu NSƯT, nhắc con trai 1 câu thấm thía - Ảnh 1.

Thanh Tuyền

Cô nói: "Hôm nay là một ngày rất dễ thương. Tôi đang ngồi trên xe để ra quán cơm tấm mới mở của em gái tôi là MC Thu Thảo. MC Thu Thảo mời gia đình tôi tới ăn cơm tấm để mừng khai trương.

Sau đó, chồng tôi sẽ đưa tôi và mẹ chồng Thanh Tuyền ra sân bay để bay đi show. Nhưng hai mẹ con tôi, mỗi người lại bay đi hát ở một nơi nên thành ra chồng tôi phải đưa tới hai sân bay liền.

Mẹ Thanh Tuyền thì bay tới thành phố Portland (thành phố lớn nhất và đông dân nhất thuộc tiểu bang Oregon, nằm ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ), còn tôi thì phải ra sân bay ở Los Angeles mới có chuyến bay đi thành phố Orlando (thành phố trung tâm bang Florida, Mỹ, nổi tiếng toàn cầu là "Thủ đô Công viên Giải trí" của thế giới). Thành phố này khá xa, bay phải 5 tiếng mới tới nơi. Đây là nơi đầu tiên có công viên Disney Land rồi mới lan ra những nơi khác.

Thanh Tuyền ra sân bay cùng con dâu NSƯT, nhắc con trai 1 câu thấm thía - Ảnh 2.

Thanh Tuyền và con trai

Trước khi ra sân bay, Ngọc Huyền và mẹ chồng đi ăn cơm tấm và được đích thân MC Thu Thảo chủ quán ra đón. Nữ MC hiện tại chủ yếu kinh doanh nhà hàng cơm tấm ở Mỹ để sinh sống. Cô tỏ ra vô cùng vui mừng khi được đón tiếp đại danh ca như Thanh Tuyền tới nhà hàng mình.

Về phía mình, danh ca Thanh Tuyền tỏ ra vui vẻ và đồng ý cho con dâu quay hình mình vì hôm nay bà đã ăn diện, make up đầy đủ. Dù ở tuổi U80 nhưng nữ danh ca vẫn rất đẹp và khỏe mạnh, trông chỉ như mới ngoài 60 tuổi.

Ông xã Ngọc Huyền thì nói: "Hôm nay là ngày nghỉ lễ, đáng lẽ người ta ở nhà còn tôi đưa một lúc cả mẹ lẫn vợ ra sân bay đi hát. Con dâu sẽ đưa mẹ chồng ra sân bay trước rồi chính con dâu lại ra một sân bay khác sau".

Thanh Tuyền cũng nhắc con trai một câu thấm thía: "Đây là hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời con đó".

Danh ca Thanh Tuyền có đời sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng U100 và con trai cùng con dâu Ngọc Huyền. Dù ở xa nhưng bà vẫn thường xuyên bay sang nhà con dâu và con trai chơi.

Thanh Tuyền ngất xỉu, dằn vặt và dặn cháu nội: "Không biết bà có sống được"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 khu du lịch hơn 200.000ha liên tiếp được "Oscar du lịch thế giới" vinh danh: Mát mẻ quanh năm, góp phần mang về 6.300 tỷ đồng/năm cho địa phương

Việt Nam có 1 khu du lịch hơn 200.000ha liên tiếp được "Oscar du lịch thế giới" vinh danh: Mát mẻ quanh năm, góp phần mang về 6.300 tỷ đồng/năm cho địa phương Nổi bật

Hoa hậu gợi cảm nhất nhì Việt Nam, 37 tuổi chưa lấy chồng, sống trong giàu có nhung lụa: “Tôi không cho ai vay tiền”

Hoa hậu gợi cảm nhất nhì Việt Nam, 37 tuổi chưa lấy chồng, sống trong giàu có nhung lụa: “Tôi không cho ai vay tiền” Nổi bật

Tôi rất ngưỡng mộ cách người phụ nữ 53 tuổi này sắp xếp phòng tắm: Không gian nhỏ nhưng chứa được gấp đôi đồ đạc, lúc nào cũng sạch sẽ và gọn gàng

Tôi rất ngưỡng mộ cách người phụ nữ 53 tuổi này sắp xếp phòng tắm: Không gian nhỏ nhưng chứa được gấp đôi đồ đạc, lúc nào cũng sạch sẽ và gọn gàng

14:49 , 26/06/2026
Nhận định Na Uy vs Pháp, 02h00 ngày 27/6: Đại chiến siêu sao

Nhận định Na Uy vs Pháp, 02h00 ngày 27/6: Đại chiến siêu sao

14:48 , 26/06/2026
Nhận định Senegal vs Iraq, 02h00 ngày 27/6: Được ăn cả, ngã về không

Nhận định Senegal vs Iraq, 02h00 ngày 27/6: Được ăn cả, ngã về không

14:47 , 26/06/2026
Nhật Bản hứng chịu 2 cơn bão dồn dập: Ô tô chìm trong nước

Nhật Bản hứng chịu 2 cơn bão dồn dập: Ô tô chìm trong nước

14:37 , 26/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên