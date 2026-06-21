Thanh Tuyền ngất xỉu, dằn vặt và dặn cháu nội: "Không biết bà có sống được"

Mới đây, danh ca Thanh Tuyền đã bay một chuyến khá dài từ thành phố Houston bang Texas tới bang California để ăn mừng cháu nội mình là Hà Tiên (con gái nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền) tốt nghiệp.



Thanh Tuyền dặn cháu nội

Việc Hà Tiên tốt nghiệp được xem là dịp trọng đại của gia đình nên Thanh Tuyền không ngại đường xa tới chúc mừng cháu dù sức khỏe không được tốt.

Ngọc Huyền thấy vậy liền tổ chức một buổi tiệc nhỏ đầy ấm cúng tại một nhà hàng sang trọng cho cả gia đình quây quần cùng nhau. Đây là một khoảnh khắc đời thường đầy giản dị của nữ danh ca hàng đầu nhạc Bolero.

Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền chia sẻ: "Hôm nay gia đình tôi ăn mừng Hà Tiên ra trường trước. Thực ra ngày mai mới là ngày tổ chức đại tiệc ở nhà còn hôm nay gia đình chúng tôi ăn mừng riêng một buổi, gọi là một buổi tiệc nhỏ trong gia đình thôi".

Ngồi tại buổi tiệc, Thanh Tuyền tâm sự với cháu nội Hà Tiên: "Mấy hôm nay bà nội không được khỏe. Nhưng bà nội bị dằn vặt giữa sức khỏe và việc ra trường của con nên vẫn quyết định bay qua để chúc mừng con.

Bà nội nói thật, lúc chờ con tới là bà nội ngất xỉu rồi đó. Mẹ con hỏi bà nội có ổn không nhưng bà bảo bà vẫn ổn. Bà bị xúc cảm nhiều vì thấy con bà nội mừng quá.

Con còn 4 năm học nữa. Bà nội đang chờ những năm kế tiếp của con sẽ thế nào. Không biết bà có sống được để nhìn con ra trường không".

Ông ngoại của Hà Tiên (bố Ngọc Huyền) cũng chia sẻ: "Ông bà ngoại rất hạnh phúc khi có hai cháu ngoại giỏi giang, học giỏi, ngoan ngoãn như vậy. Ông bà nội Thanh Huyền cũng hạnh phúc vì có hai đứa cháu nội thành đạt. Hà Tiên và Hà Nam đều là niềm tự hào của ông bà. Mong rằng Hà Nam sẽ học giỏi tới khi ra trường. Bây giờ Hà Nam còn lái xe đưa ông ngoại đi chơi được rồi".

Thanh Tuyền được biết tới là một đại danh ca nổi tiếng lẫy lừng, đắt show khắp nơi. Tuy nhiên, trong đời sống gia đình bà lại rất chuẩn mực, yêu thương con cháu. Nữ danh ca hiện sống viên mãn với người chồng tuổi U100 tại biệt thự riêng ở Houston. Tuy nhiên, bà vẫn thường xuyên bay đi bay lại để thăm con cháu.