Trần Bích Hạnh công khai con riêng tại đám cưới, Văn Thanh tuyên bố: “Ba sẽ luôn ở bên bảo vệ và yêu thương hai mẹ con”

Sau các buổi tiệc được tổ chức tại quê nhà của cô dâu và chú rể, tối 20/6, cầu thủ Vũ Văn Thanh và hot girl Trần Bích Hạnh tổ chức đám cưới thứ 3 tại một khách sạn ở Hà Nội.

Sự kiện có sự góp mặt của gia đình, người thân cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Trong ngày trọng đại, Bích Hạnh diện váy cưới bồng bềnh mang phong cách cổ điển, còn Văn Thanh xuất hiện lịch lãm với bộ tuxedo trắng.

Văn Thanh và Bích Hạnh tổ chức đám cưới ở Hà Nội, sự kiện quy tụ nhiều bạn bè, đồng nghiệp của cặp đôi.

Đáng chú ý, đám cưới cũng là dịp cặp đôi lần đầu công khai con riêng của Bích Hạnh.

Cô bé xuất hiện với vai trò mang nhẫn cưới lên sân khấu trao cho cô dâu và chú rể, diện váy trắng xinh xắn và nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được quan tâm nhất buổi lễ.

Văn Thanh chủ động giới thiệu bé gái trước toàn thể quan khách, và nhắn gửi xúc động: “Cảm ơn con gái đã mở lòng đón nhận ba. Ba sẽ luôn ở bên bảo vệ và yêu thương hai mẹ con. Chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình thật hạnh phúc nhé”. Ngay sau đó, cả ba cùng dành cho nhau một cái ôm thật chặt trên sân khấu. Khung cảnh ấm áp của gia đình 3 thành viên khiến nhiều khách mời không khỏi xúc động.

Clip Cặp đôi công khai con gái riêng tại đám cưới. Nguồn:hacchic.





Văn Thanh nhắn nhủ tới con gái.

Cả ba có khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào trên sân khấu.

Đây cũng là lần đầu tiên Bích Hạnh công khai con gái trước công chúng. Trước đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng cô đã có con riêng, song người đẹp chưa từng lên tiếng về những thông tin này.

Việc bé gái xuất hiện trong hôn lễ và được Văn Thanh gọi bằng “con gái” - xưng “ba” và “cảm ơn vì đã đón nhận” vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Bích Hạnh cũng có động thái là đăng tải lại story khách mời quay khoảnh khắc cô công khai con riêng, gia đình 3 người hạnh phúc, xúc động.

Động thái của Trần Bích Hạnh ngay sau đó.

Hiện từ khóa “Bích Hạnh có con riêng” cũng lọt top tìm kiếm trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Từ khóa “Bích Hạnh có con riêng” cũng lọt top tìm kiếm trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ gây chú ý bởi khoảnh khắc giới thiệu con gái, hôn lễ còn ghi lại nhiều phút giây xúc động của chú rể. Trong các video được khách mời chia sẻ, Văn Thanh nhiều lần nghẹn ngào khi phát biểu trước gia đình và bạn bè.

Nam hậu vệ gửi lời cảm ơn đến Bích Hạnh vì đã lựa chọn mình, đồng thời thừa nhận cuộc sống hôn nhân sẽ không chỉ có niềm vui mà còn có những thử thách phía trước. Anh hứa sẽ luôn đồng hành và nắm tay vợ trên chặng đường sắp tới. “Cảm ơn em đã chọn anh, để anh biết rằng cuộc sống vợ chồng không chỉ có những tiếng cười”, nam cầu thủ chia sẻ.

Văn Thanh và Trần Bích Hạnh công khai chuyện tình cảm vào tháng 4/2025, đúng dịp sinh nhật lần thứ 29 của nam hậu vệ. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện và cuộc sống thường ngày nhưng khá kín tiếng về đời tư.

Cũng trong tháng 4, Văn Thanh khiến nhiều người bất ngờ khi thực hiện màn cầu hôn lãng mạn bên bờ biển dành cho bạn gái. Trước hôn lễ tại Hà Nội, cặp đôi đã tổ chức đám cưới ở quê cô dâu tại Ninh Bình vào ngày 12/5, trong khi lễ dạm ngõ diễn ra từ cuối tháng 2.

Hiện Vũ Văn Thanh thi đấu cho CLB Công an Hà Nội sau khi gia nhập đội bóng vào năm 2023, khép lại quãng thời gian gắn bó với HAGL. Anh góp công lớn vào chức vô địch V-League 2023 cũng như thành tích á quân ASEAN Club Championship 2024-2025 của đội bóng ngành công an.

Trong khi đó, Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi, được nhiều người biết đến với hình ảnh hot gymer và hiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, kinh doanh. Theo chia sẻ trên mạng xã hội, cô từng học chuyên Sinh tại THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định cũ), sau đó theo học ngành Y.