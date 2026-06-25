Từ ngày mai (26/6), bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng chính thức đi vào hoạt động: Hàng nghìn người dân đã nhận tin vui

Đây là hoạt động tri ân đặc biệt nhân dịp Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động từ ngày 26/6. Theo kế hoạch, hơn 5.000 người dân thuộc các nhóm ưu tiên như người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, hộ nghèo và những người mắc bệnh mãn tính sẽ được khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Theo kế hoạch phân bổ, 2.000 người dân tại phường Liêm Tuyền sẽ tham gia chương trình. Các địa phương còn lại gồm phường Hà Nam và phường Phủ Lý mỗi nơi 1.000 người, phường Châu Sơn 500 người và xã Liêm Hà có 500 người.

Hoạt động khám bệnh được tổ chức tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong khung giờ từ 7h đến 11h30 và từ 13h30 đến 16h30. Người dân được bố trí khám theo lịch phân bổ cụ thể của từng địa phương nhằm hạn chế tình trạng quá tải, đồng thời bảo đảm chất lượng phục vụ và công tác chăm sóc y tế.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 5.000 người dân. Ảnh: VGP

Để chương trình diễn ra thuận lợi, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND các xã, phường thông báo rộng rãi đến đúng đối tượng trong diện ưu tiên. Đồng thời, chính quyền địa phương cần cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh và y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để hướng dẫn, phân luồng người dân đến khám theo đúng khung giờ, bảo đảm an ninh trật tự và hiệu quả tối đa cho buổi khám.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức mở cửa đón bệnh nhân từ ngày 26/6. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 4.990 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 20ha quy mô 1.000 giường bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế cùng khoảng 1.300 nhân lực y tế.

Theo Báo Ninh Bình