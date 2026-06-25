7 thiết bị ngốn điện nhất mùa hè, nhiều món ít ai ngờ đến

Mỗi mùa hè, đặc biệt trong những đợt nắng nóng kéo dài, rất nhiều gia đình giật mình khi hóa đơn tiền điện tăng mạnh. Nhiều người lập tức nghĩ thủ phạm chắc chắn là điều hòa. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ. Trên thực tế, có không ít thiết bị tưởng chừng “vô hại” lại âm thầm tiêu tốn lượng điện đáng kể khi thời tiết oi bức.

Đáng chú ý hơn, nhiều khoản điện tăng không chỉ đến từ công suất máy móc, mà còn do thói quen sử dụng trong mùa nóng: Bật liên tục, dùng sai cách hoặc để thiết bị hoạt động quá tải suốt nhiều giờ.

Điều hòa - “vua tiêu thụ điện” mùa hè

Đứng đầu danh sách gần như luôn là điều hòa. Trong những ngày nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 38–40 độ C, điều hòa phải hoạt động liên tục để chống lại lượng nhiệt khổng lồ từ môi trường bên ngoài.

Điều hòa: “vua tiêu thụ điện” mùa hè. (Ảnh: Reddit)

Ở các đô thị như Hà Nội hay TP.HCM, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị còn khiến máy lạnh phải “gồng mình” hơn do tường bê tông giữ nhiệt, mái nhà hầm hập, cửa kính hấp thụ nắng, hàng nghìn cục nóng điều hòa cùng thổi hơi nóng ra môi trường.

Nhiều gia đình bật điều hòa gần như cả ngày lẫn đêm, khiến mức tiêu thụ điện tăng mạnh là điều khó tránh.

Tuy nhiên, mức độ tốn điện còn phụ thuộc vào: Công suất máy, khả năng cách nhiệt của phòng, nhiệt độ cài đặt, tình trạng vệ sinh máy, thói quen đóng mở cửa.

Một chiếc điều hòa cũ, bẩn hoặc thiếu gas có thể tiêu thụ điện nhiều hơn đáng kể so với máy inverter hiện đại.

Bình nóng lạnh vào mùa hè vẫn âm thầm “ăn điện”

Bình nóng lạnh là một trong những thiết bị âm thầm ăn điện trong mùa hè. (Ảnh: Allrecipes)

Nhiều người nghĩ mùa nóng thì bình nóng lạnh không đáng kể, nhưng thực tế không hẳn vậy. Rất nhiều gia đình bật bình 24/24, quên tắt sau khi dùng hoặc dùng loại bình cũ cách nhiệt kém.

Khi đó, thiết bị sẽ liên tục làm nóng lại nước để duy trì nhiệt độ, tiêu hao điện không nhỏ.

Ngoài ra, mùa hè là thời điểm nhiều người tắm nhiều lần hơn; đi nắng về tắm, tập thể thao xong tắm, tối nóng lại tắm thêm lần nữa. Tần suất sử dụng tăng cũng kéo mức điện tiêu thụ tăng theo.

Tủ lạnh: Trời càng nóng càng phải hoạt động nhiều

Tủ lạnh là một trong những thiết bị ngốn điện nhất mùa hè. (Ảnh: VNEEP)

Tủ lạnh là thiết bị chạy gần như liên tục quanh năm, nhưng vào mùa hè nó phải làm việc vất vả hơn rất nhiều.

Khi nhiệt độ môi trường tăng, máy nén hoạt động thường xuyên hơn, thời gian nghỉ ít hơn, lượng điện tiêu thụ tăng rõ.

Nhiều thói quen phổ biến còn khiến tủ lạnh “gồng” hơn như mở cửa liên tục, nhét quá nhiều đồ, cho thức ăn còn nóng vào tủ, chỉnh nhiệt độ quá thấp.

Trong những ngày nắng nóng cực đoan, không ít người còn chất kín nước giải khát, đá, trái cây, kem... khiến tủ lạnh phải hoạt động gần như không ngừng.

Nhiều quạt điện sẽ rất tốn năng lượng

7 thiết bị ngốn điện nhất mùa hè. (Ảnh: CNET)

Một chiếc quạt riêng lẻ thường không tiêu thụ điện quá lớn. Nhưng mùa hè là lúc nhiều gia đình bật nhiều quạt cùng lúc, chạy cả ngày, dùng thêm quạt phun sương, quạt hơi nước hoặc quạt công suất lớn.

Nếu cộng tổng thời gian sử dụng, lượng điện không hề nhỏ như nhiều người nghĩ. Đặc biệt, quạt hơi nước và quạt điều hòa thường tốn điện hơn quạt truyền thống do có bơm nước, động cơ lớn hơn, một số mẫu còn có chức năng làm lạnh.

Máy giặt và máy sấy - “đội quân tăng ca” mùa nóng

Máy giặt, máy sấy là một trong những thiết bị gia dụng tiêu tốn điện đáng kể. (Ảnh: Pico)

Mùa hè khiến quần áo nhanh bẩn, nhiều mồ hôi, phải thay thường xuyên hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc máy giặt hoạt động nhiều hơn.

Với các gia đình đông người, mùa hè có thể phải giặt 1–2 mẻ mỗi ngày. Nếu dùng thêm máy sấy, điện năng tiêu thụ còn tăng mạnh hơn nữa. Máy sấy là một trong những thiết bị gia dụng tiêu tốn điện đáng kể vì phải tạo nhiệt liên tục.

Máy bơm nước - thiết bị ít ai để ý

Trong mùa nóng, nhu cầu dùng nước tăng, nhiều gia đình tắm nhiều hơn, giặt nhiều hơn, tưới cây nhiều hơn. Điều đó khiến máy bơm hoạt động thường xuyên hơn.

Ở các khu nhà cao tầng hoặc áp lực nước yếu, máy bơm có thể chạy liên tục nhiều lần trong ngày mà người dùng ít khi để ý.

Bếp điện, nồi chiên, lò vi sóng - nguồn nhiệt âm thầm

Mùa hè khiến nhiều người nấu ăn nhiều hơn tại nhà để tránh ra ngoài trời nóng. Nhưng các thiết bị nấu nướng điện cũng tiêu thụ lượng điện không nhỏ, đặc biệt là bếp từ, lò nướng, nồi chiên không dầu.

Ngoài chuyện tốn điện, chúng còn tỏa nhiệt khiến căn bếp nóng hơn, làm điều hòa hoặc quạt phải hoạt động mạnh thêm.

Vì sao hóa đơn điện mùa hè thường tăng “sốc”?

Không phải chỉ vì một thiết bị nào đó, mà là do nhiều thứ cộng dồn: Điều hòa chạy nhiều hơn, tủ lạnh hoạt động nặng hơn, quạt bật liên tục, tắm giặt nhiều hơn, nhu cầu sinh hoạt tăng.

Ngoài ra, nắng nóng kéo dài còn khiến con người ngủ kém, ở trong nhà nhiều hơn, ít muốn tắt thiết bị điện.

Khi đó, điện năng tiêu thụ tăng gần như ở mọi hoạt động sinh hoạt.

Làm sao để giảm tiền điện mùa nóng mà vẫn đủ mát? Nhiều người cố chịu nóng để tiết kiệm điện, nhưng thực tế có những cách hiệu quả hơn nhiều:

Không để điều hòa quá thấp, khoảng 26–28 độ C thường hợp lý hơn

Dùng thêm quạt để luân chuyển khí lạnh

Đóng kín phòng khi bật điều hòa

Vệ sinh thiết bị định kỳ

Hạn chế mở tủ lạnh quá lâu

Tắt bình nóng lạnh sau khi dùng

Chống nóng cho nhà bằng rèm, cây xanh hoặc cách nhiệt

Một căn nhà hấp thụ ít nhiệt hơn sẽ giúp giảm đáng kể lượng điện phải dùng để làm mát.

Trong những đợt nóng gay gắt, nhiều thiết bị điện gần như phải hoạt động liên tục nhiều giờ mỗi ngày. Điều đó không chỉ khiến hóa đơn tăng cao mà còn làm máy móc nhanh xuống cấp hơn.

Vì vậy, nếu tiền điện mùa hè tăng vọt, thủ phạm thường không phải chỉ một chiếc điều hòa, mà là cả hệ sinh thái thiết bị trong nhà đang cùng lúc “chiến đấu” với nhiệt độ ngoài trời.