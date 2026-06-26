Huyền Trang Sao Mai chọn đúng ngày sinh nhật để ra MV, tiết lộ lý do phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Em là cô gái Việt Nam là ca khúc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn liền với tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị văn hóa truyền thống. Lấy cảm hứng từ hình tượng mẹ Âu Cơ cùng hành trình hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, bài hát khắc họa người phụ nữ Việt vừa dịu dàng, đảm đang, giàu yêu thương, vừa mạnh mẽ, kiên cường và luôn sẵn sàng hy sinh vì gia đình cũng như Tổ quốc.

Không dừng lại ở việc ca ngợi người phụ nữ, tác phẩm còn gửi gắm tình yêu dành cho vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa Việt Nam. Từ biển trời, rừng núi, đồng lúa đến những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tất cả hòa quyện để tạo nên bức tranh giàu cảm xúc về đất nước và con người Việt Nam.

Để truyền tải trọn vẹn tinh thần đó, Huyền Trang cùng ê-kíp đã lựa chọn nhiều địa danh mang đậm dấu ấn văn hóa làm bối cảnh quay MV. Huế xuất hiện với vẻ đẹp cổ kính, nền nã, tôn lên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng trong tà áo dài truyền thống. Tiếp đó là miền Tây sông nước với những đầm sen hồng rực rỡ – loài hoa được xem là biểu tượng của dân tộc. Hà Nội cũng góp mặt trong MV với những khung hình giàu bản sắc, thể hiện nét thanh lịch, trí tuệ của người Tràng An.

Ca sĩ Huyền Trang

Toàn bộ phần hình ảnh được thực hiện bởi đạo diễn trẻ Philip Phạm. Dù là gương mặt mới, anh được đánh giá cao nhờ nền tảng đào tạo bài bản tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh cùng tư duy hình ảnh hiện đại. Trước khi bấm máy, đạo diễn và Huyền Trang đã dành nhiều thời gian trao đổi về kịch bản, bối cảnh, trang phục và phụ kiện để tạo nên những khung hình vừa mang tính điện ảnh, vừa hòa quyện với tinh thần của ca khúc.

Theo ê-kíp, từng cảnh quay đều được chăm chút nhằm tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam cũng như những giá trị văn hóa trải dài từ Bắc vào Nam. Chính sự đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh đã góp phần tạo nên màu sắc riêng cho MV lần này.

Bên cạnh phần nhìn được đầu tư công phu, giọng hát của Huyền Trang tiếp tục là điểm nhấn nổi bật. Sau hơn một thập kỷ theo đuổi dòng nhạc dân gian, nữ ca sĩ vẫn giữ được chất giọng ngọt ngào đặc trưng nhưng không quá nặng màu sắc truyền thống. Cách xử lý ca khúc kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc cổ điển, âm hưởng pop hiện đại cùng chất "e" dân gian riêng đã tạo nên phong cách khác biệt của cô so với nhiều giọng ca cùng dòng nhạc.

Qua Em là cô gái Việt Nam, Huyền Trang tiếp tục cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh và âm nhạc của mình. Trong cách thể hiện, khán giả có thể cảm nhận được sự hòa quyện giữa nét mềm mại, sâu lắng của dân gian với hơi thở trẻ trung, hiện đại, giúp ca khúc dễ tiếp cận nhiều đối tượng người nghe hơn.

Chia sẻ về quyết định phát hành MV đúng ngày sinh nhật, Huyền Trang cho biết đây là cột mốc rất đặc biệt trong cuộc đời.

"Hôm nay là thứ Sáu, ngày 26/6/2026, đúng ngày sinh nhật Huyền Trang tròn 36 tuổi. Đây là một thời khắc chắc chắn sẽ không lặp lại trong đời bởi những con số trùng nhau rất kỳ diệu. Vì thế, Huyền Trang quyết định ra mắt sản phẩm âm nhạc này để đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, đồng thời lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời mình.

Huyền Trang xin gửi tặng MV này tới khán giả như lời cảm ơn chân thành vì đã luôn yêu thương, cổ vũ và đồng hành cùng Huyền Trang trong suốt 13 năm ca hát", nữ ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ ra mắt Em là cô gái Việt Nam, dịp này Huyền Trang Sao Mai còn giới thiệu thêm MV Chiều ơi, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương, cũng do Philip Phạm đảm nhận vai trò đạo diễn.

Nếu Em là cô gái Việt Nam mang màu sắc ngợi ca quê hương, đất nước thì Chiều ơi lại đậm chất trữ tình, giúp Huyền Trang tiếp tục khoe thế mạnh ở dòng nhạc sở trường. Đồng thời, MV cũng góp phần quảng bá vẻ đẹp của thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) – vùng đất mà nữ ca sĩ luôn xem là quê hương thứ hai của mình.

Việc đồng thời phát hành hai MV với hai màu sắc âm nhạc khác nhau cho thấy sự nghiêm túc của Huyền Trang trong hoạt động nghệ thuật cũng như nỗ lực không ngừng đổi mới bản thân. Sau 13 năm ca hát, nữ ca sĩ vẫn bền bỉ tìm kiếm những hướng đi mới, cân bằng giữa việc gìn giữ bản sắc của dòng nhạc dân gian và mang đến hơi thở hiện đại trong mỗi sản phẩm, qua đó tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng trong lòng khán giả.