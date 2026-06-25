Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 22.000 tỷ đồng đầu tư 2 dự án điện gió ở Cần Thơ

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Gần 22.000 tỷ đồng đầu tư 2 dự án điện gió ở Cần Thơ

Cần Thơ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư 2 dự án điện gió, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án điện gió Vĩnh Hải 1 (xã Vĩnh Hải) có công suất thiết kế 400MW; vốn đầu tư khoảng 15.900 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công quý II/2027, vận hành thương mại vào quý IV/2029.

Cần Thơ sắp có thêm 2 dự án điện gió, vốn gần 22.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Dự án nhà máy điện gió khu vực gần bờ biển xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Châu, có công suất thiết kế 129MW; vốn đầu tư khoảng 5.980 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công quý IV/2026, vận hành thương mại vào quý IV/2028.

Sau sáp nhập, Cần Thơ có đường bờ biển dài 72km, với tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi ước tính từ 10.000 - 30.000MW.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Cần Thơ có 56 dự án nguồn điện, trong đó có 30 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 2.785 MW.

Đến nay, Cần Thơ đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió, trong đó có 9 nhà máy đã vận hành thương mại, 3 dự án đang triển khai thi công, 8 dự án đang hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện thi công và 10 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Cảnh Kỳ

Tiền Phong

Từ Khóa:
điện gió

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 1/7/2026, tiền về tài khoản cá nhân lớn nhưng không kinh doanh thì có phải nộp thuế TNCN không?

Từ ngày 1/7/2026, tiền về tài khoản cá nhân lớn nhưng không kinh doanh thì có phải nộp thuế TNCN không? Nổi bật

Tuần sau, quy định hành lý khi đi máy bay sẽ có thay đổi đặc biệt quan trọng: Toàn bộ người dân chú ý!

Tuần sau, quy định hành lý khi đi máy bay sẽ có thay đổi đặc biệt quan trọng: Toàn bộ người dân chú ý! Nổi bật

Chấm điểm bộ ngành, địa phương trong việc 'tiêu tiền' từ tháng 7

Chấm điểm bộ ngành, địa phương trong việc 'tiêu tiền' từ tháng 7

10:15 , 25/06/2026
Đề xuất tiếp tục giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 9

Đề xuất tiếp tục giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 9

10:02 , 25/06/2026
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng mức thu nhập của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng mức thu nhập của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

09:58 , 25/06/2026
Hà Nội: 98% hộ kinh doanh có tài khoản giao dịch điện tử

Hà Nội: 98% hộ kinh doanh có tài khoản giao dịch điện tử

09:30 , 25/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên