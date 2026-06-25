Gần 22.000 tỷ đồng đầu tư 2 dự án điện gió ở Cần Thơ

Cụ thể, Dự án điện gió Vĩnh Hải 1 (xã Vĩnh Hải) có công suất thiết kế 400MW; vốn đầu tư khoảng 15.900 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công quý II/2027, vận hành thương mại vào quý IV/2029.

Cần Thơ sắp có thêm 2 dự án điện gió, vốn gần 22.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Dự án nhà máy điện gió khu vực gần bờ biển xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Châu, có công suất thiết kế 129MW; vốn đầu tư khoảng 5.980 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công quý IV/2026, vận hành thương mại vào quý IV/2028.

Sau sáp nhập, Cần Thơ có đường bờ biển dài 72km, với tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi ước tính từ 10.000 - 30.000MW.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Cần Thơ có 56 dự án nguồn điện, trong đó có 30 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 2.785 MW.

Đến nay, Cần Thơ đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió, trong đó có 9 nhà máy đã vận hành thương mại, 3 dự án đang triển khai thi công, 8 dự án đang hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện thi công và 10 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư.