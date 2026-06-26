Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình mang trên vai một trọng trách lớn lao

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Từ hôm nay, 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình với quy mô 1.000 giường bệnh chính thức hoạt động.

Tham dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Trần Huy Tuấn và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Khơi thông nguồn lực đang bị ách tắc thành năng lực phục vụ nhân dân

Bày tỏ vui mừng khi tham dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh "đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng".

Theo Phó Thủ tướng, đây không chỉ là dấu mốc phát triển của ngành y tế, của Bệnh viện Bạch Mai và của tỉnh Ninh Bình, sự kiện hôm nay còn thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đưa những chủ trương lớn về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân đi vào cuộc sống; cụ thể hóa nguồn lực đầu tư của Nhà nước thành những dịch vụ y tế thiết thực, chất lượng cao, phục vụ nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng biểu dương và chúc mừng Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, các bên liên quan đã nỗ lực để đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, nguyên Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng các đại biểu dự buổi lễ - Ảnh: VPG/Đức Tuân

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm: Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân, là nền tảng của hạnh phúc, của chất lượng nguồn nhân lực và của sự phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Chăm sóc sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc phát triển các bệnh viện tuyến cuối, các trung tâm y học chuyên sâu cấp vùng không chỉ nhằm giảm tải cho các bệnh viện Trung ương, mà quan trọng hơn là đưa dịch vụ kỹ thuật cao đến gần người dân hơn; giảm thời gian đi lại, giảm chi phí xã hội; nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh, thảm họa và các tình huống y tế khẩn cấp; tạo động lực phát triển hệ thống y tế của cả khu vực.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được hình thành từ chủ trương đầu tư các bệnh viện tuyến Trung ương hiện đại, với kỳ vọng xây dựng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao, có năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Y tế, tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Bạch Mai tập trung thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án đã trải qua nhiều năm khó khăn, vướng mắc và chậm tiến độ, làm chậm cơ hội được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao của nhân dân.

Trước thực trạng đó, Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh trách nhiệm, xử lý những tồn tại kéo dài; ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP và nhiều cơ chế, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, hoàn thiện công trình và đưa dự án vào sử dụng. Vì vậy, sự kiện hôm nay không chỉ là khai trương một bệnh viện. Đây còn là minh chứng cho tinh thần nói đi đôi với làm; đã đầu tư phải phát huy hiệu quả; tài sản của Nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và phục vụ nhân dân.

"Chúng ta đã biến một công trình từng gặp nhiều khó khăn thành một địa chỉ chăm sóc sức khỏe mới; khơi thông nguồn lực đang bị ách tắc thành năng lực phục vụ nhân dân; biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bệnh viện Bạch Mai là một trong những trung tâm y học hàng đầu của đất nước, đã tạo dựng uy tín bằng năng lực chuyên môn, tinh thần khoa học, đạo đức nghề nghiệp và sự tận tụy với người bệnh.

"Người dân đến với cơ sở Ninh Bình không chỉ đến với một cơ sở vật chất mới. Người dân đến đây với niềm tin vào thương hiệu Bạch Mai; với kỳ vọng được chăm sóc bởi đội ngũ thầy thuốc giỏi; được tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu; được phục vụ bằng tinh thần trách nhiệm, nhân văn và chuyên nghiệp".

"Tôi đánh giá cao định hướng xây dựng Bệnh viện Bạch Mai theo mô hình một bệnh viện có nhiều cơ sở, thống nhất về chuyên môn, quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa phục vụ và chuyển đổi số", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thăm hỏi gia đình bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Bảo đảm sự thống nhất thực chất giữa hai cơ sở

Để Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình phát triển đúng định hướng, phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Y tế, tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Bạch Mai tập trung thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đặt chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh lên trên hết, trước hết. Bệnh viện phải vận hành trên cơ sở những tiêu chuẩn chuyên môn cao, quy trình chặt chẽ nhất và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Mỗi cán bộ y tế phải ghi nhớ: người bệnh trao cho chúng ta điều quý giá nhất là sức khỏe và tính mạng. Không có thiết bị hiện đại nào thay thế được sự tận tâm; không có thương hiệu nào bền vững nếu không được xây dựng từ niềm tin của người dân và của người bệnh.

Thứ hai, bảo đảm sự thống nhất thực chất giữa hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai. Phó Thủ tướng yêu cầu cần quán triệt sâu sắc phương châm: "Một Bạch Mai - hai cơ sở - một chuẩn chất lượng - một hệ thống quản trị - một văn hóa phục vụ".

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thăm hỏi bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Bệnh viện phải có kế hoạch điều động, luân phiên thường xuyên các chuyên gia đầu ngành; tổ chức hội chẩn liên cơ sở, hội chẩn từ xa, hỗ trợ cấp cứu và chỉ đạo chuyên môn liên tục; không để cơ sở Ninh Bình thiếu hụt nhân lực ở những thời điểm then chốt. Phải kết nối đồng bộ hệ thống thông tin bệnh viện, bệnh án điện tử, dữ liệu xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh; bảo đảm người bệnh được quản lý liên tục, không phải làm lại thủ tục, không phải thực hiện các xét nghiệm trùng lặp không cần thiết. Những kỹ thuật đã thực hiện được tại Ninh Bình thì người dân không phải chuyển lên Hà Nội. Những ca bệnh đặc biệt phức tạp phải được hội chẩn và chuyển tuyến an toàn, nhanh chóng, không để mất "thời gian vàng".

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời xây dựng môi trường làm việc nhân văn và chuyên nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, công trình hiện đại chỉ phát huy giá trị khi có đội ngũ con người tương xứng. Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai cần có chiến lược dài hạn về tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, đãi ngộ và giữ chân nhân lực; quan tâm điều kiện làm việc, đời sống và môi trường sinh hoạt của cán bộ làm việc lâu dài tại cơ sở Ninh Bình. Phải tiếp tục xây dựng văn hóa Bạch Mai: Giỏi về chuyên môn; sáng về y đức; chuẩn mực trong ứng xử; tận tâm với người bệnh; đoàn kết với đồng nghiệp và không ngừng đổi mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu tham quan cơ sở vật chất của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Ảnh: VGP/Đức Tuân

Thứ tư, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế.

Bệnh viện cần triển khai đồng bộ bệnh án điện tử, đăng ký khám trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, quản trị thông minh, y tế từ xa, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn. Chuyển đổi số phải làm cho người dân thuận lợi hơn, bác sĩ có thêm thời gian cho người bệnh, quy trình minh bạch hơn và quản trị hiệu quả hơn. Bệnh viện phải trở thành một trung tâm nghiên cứu lâm sàng, đào tạo và đổi mới sáng tạo có uy tín; từng bước làm chủ các kỹ thuật cao, công nghệ mới và các giải pháp y tế số.

Thứ năm, phát huy vai trò hạt nhân trong hệ thống y tế vùng.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình không thể phát triển như một "ốc đảo" chuyên môn. Bệnh viện phải gắn kết chặt chẽ với y tế cơ sở, các bệnh viện tỉnh, bệnh viện khu vực và các cơ sở y tế trong vùng; xây dựng mạng lưới cấp cứu, hội chẩn, chuyển tuyến và chuyển giao kỹ thuật thông suốt. Cần triển khai đào tạo liên tục, cầm tay chỉ việc, luân phiên cán bộ, hỗ trợ chuyên môn. Mục tiêu cuối cùng không phải là thu hút thật nhiều người bệnh về tuyến trên, mà là nâng cao năng lực cho toàn hệ thống, để người dân được chăm sóc tốt nhất ngay từ tuyến gần nhất và chỉ chuyển lên tuyến chuyên sâu khi thật sự cần thiết.

Thứ sáu, xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả và bền vững. Bộ Y tế cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính, nhân lực, bảo hiểm y tế và tự chủ phù hợp với mô hình một bệnh viện có nhiều cơ sở; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, không để cơ chế làm chậm chuyên môn và không để thiết bị đã đầu tư mà không được khai thác hiệu quả. Bệnh viện phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai, minh bạch; quản lý chặt chẽ tài sản công, thiết bị, thuốc, vật tư và các nguồn lực được giao; lấy chất lượng điều trị, an toàn người bệnh, sự hài lòng của nhân dân và hiệu quả sử dụng nguồn lực làm thước đo.

Tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục đồng hành, bảo đảm hạ tầng giao thông, các hạ tầng vàc dịch vụ thiết yếu; phối hợp phát triển hệ sinh thái y tế, đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ chất lượng cao xung quanh bệnh viện.

"Nếu hôm nay là ngày khởi đầu cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở Ninh Bình, thì tầm nhìn của chúng ta phải xa hơn một lễ khai trương", Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn đến năm 2030, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu cấp vùng; làm chủ nhiều kỹ thuật cao; là trung tâm đào tạo, và là điểm sáng về bệnh viện thông minh, quản trị hiện đại, chất lượng và an toàn người bệnh. Xa hơn, nơi đây cần trở thành hạt nhân để hình thành một quần thể y tế, đào tạo và nghiên cứu y học quy mô quốc gia; kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và các đối tác quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh Ninh Bình, của vùng Đồng bằng sông Hồng và của đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phó Thủ tướng yêu cầu, ngay sau lễ khai trương, Bộ Y tế, tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Bạch Mai phải cụ thể hóa các nhiệm vụ thành kế hoạch hành động cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đánh giá; kịp thời tháo gỡ khó khăn. Công trình phải được sử dụng hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất, minh bạch nhất và tạo ra giá trị lớn nhất cho người dân.

Mỗi cán bộ, thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình từ hôm nay mang trên vai một trọng trách lớn lao: không chỉ chữa bệnh, cứu người, mà còn gìn giữ và làm rạng danh thương hiệu Bạch Mai; biến một công trình hiện đại thành một bệnh viện thực sự nhân văn; biến niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân thành kết quả chuyên môn cụ thể mỗi ngày, mỗi giờ.

"Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, từ ngày hôm nay, nơi đây sẽ không chỉ là một bệnh viện. Nơi đây sẽ là điểm tựa của người bệnh, người dân trong những thời khắc khó khăn nhất. Nơi đây sẽ là nơi hội tụ của trí tuệ, y đức, khoa học và lòng nhân ái. Nơi đây sẽ là biểu tượng của tinh thần vượt khó, của quyết tâm chống lãng phí, khơi thông nguồn lực, của khát vọng đổi mới và trách nhiệm phụng sự nhân dân", Phó Thủ tướng bày tỏ.

Mang chất lượng tuyến cuối đến gần hơn với người dân

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao định hướng phát triển Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình như một bộ phận thống nhất trong hệ thống Bệnh viện Bạch Mai, được kết nối đồng bộ về chuyên môn, quản trị, đào tạo, nghiên cứu và chuyển đổi số. Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, "đây là mô hình phù hợp với xu hướng phát triển của các trung tâm y khoa hiện đại".

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổng thể vận hành bệnh viện theo phương châm: "Đồng bộ về hạ tầng – Hoàn chỉnh về pháp lý – Thống nhất về chuyên môn – An toàn tuyệt đối cho người bệnh". Trong hơn 6 tháng qua, hàng nghìn đầu việc đã được triển khai đồng thời trên các lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ thông tin, đào tạo, chuyên môn kỹ thuật và quản trị vận hành.

Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng đi vào hoạt động với quy mô 1.000 giường bệnh; 21 khoa lâm sàng; 6 khoa cận lâm sàng; hệ thống cơ sở vật chất hiện đại được xây dựng trên diện tích hơn 20ha.

Hơn 1.300 cán bộ, viên chức, người lao động đã được điều động từ cơ sở Hà Nội để tham gia vận hành bệnh viện, trong đó có nhiều chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa đầu ngành.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là một bộ phận thống nhất trong hệ thống Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị cam kết mang toàn bộ giá trị chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, tinh thần đổi mới và truyền thống hơn một thế kỷ của Bệnh viện đến với người dân khu vực. Mục tiêu cao nhất là để ở bất cứ đâu, người dân cũng có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, kịp thời và nhân văn.