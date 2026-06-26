TPHCM đầu tư 4 nhà giữ xe cao tầng tại các bến xe buýt lớn

Từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2026, người dân TPHCM sẽ được hỗ trợ 100% giá vé khi sử dụng 134 tuyến xe buýt nội tỉnh theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND của HĐND TPHCM. Chính sách không áp dụng đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh, xe buýt du lịch hai tầng, tuyến kết nối trung tâm đô thị với sân bay và các tuyến có tính chất tương tự xe buýt liên tỉnh.

TPHCM chính thức miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh từ ngày 1-7

Tăng tốc chuyển đổi xanh xe buýt

Để chính sách miễn vé phát huy hiệu quả, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, từ tổ chức vận hành, đổi mới phương tiện đến đầu tư hạ tầng và chuyển đổi số.

QR chi tiết 134 tuyến xe buýt được miễn phí

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, từ ngày 1-7 đến 30-9-2026, hành khách đi xe buýt thuộc diện được hỗ trợ sẽ chưa bắt buộc xác thực hoặc định danh. Từ ngày 1-10 đến hết năm 2026, việc sử dụng xe buýt sẽ được ghi nhận thông qua căn cước công dân, ứng dụng VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các phương thức điện tử phù hợp khác.

Hiện mạng lưới xe buýt TPHCM có 180 tuyến đang hoạt động, gồm 158 tuyến nội tỉnh và 22 tuyến liên tỉnh. Thành phố đã hoàn tất đấu thầu 102 trong tổng số 109 tuyến xe buýt được trợ giá, đạt hơn 93%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả khai thác.

Cùng với đó, TPHCM đang đẩy mạnh chuyển đổi sang xe buýt điện và phương tiện sử dụng năng lượng thân thiện môi trường. Trong tổng số 2.432 xe buýt đang hoạt động, có 1.649 xe sử dụng điện hoặc nhiên liệu sạch, chiếm gần 68%, gồm 1.423 xe buýt điện và 226 xe buýt CNG.

Theo lộ trình, đến ngày 1-1-2027, toàn bộ xe buýt nội tỉnh sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng thân thiện môi trường. Đến ngày 1-1-2029, 100% xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh hoạt động trên địa bàn TPHCM sẽ là xe buýt điện.

Đầu tư hạ tầng bến bãi

Song song với nâng cao chất lượng phương tiện, thành phố tiếp tục đầu tư hạ tầng phục vụ xe buýt. Hiện hệ thống có 37 bến bãi, hơn 6.200 điểm dừng và 1.030 nhà chờ. Trung tâm đã rà soát toàn bộ mạng lưới, khôi phục vạch sơn tại hơn 1.500 vị trí, đồng thời hoàn thiện các mẫu nhà chờ và trụ dừng mới theo hướng hiện đại, tăng khả năng nhận diện và phù hợp mỹ quan đô thị.

Bến xe buýt Sài Gòn vừa được cải tạo, chỉnh trang - Ảnh: Trung tâm quản lý giao thông công cộng

Nhiều vị trí kết nối giữa xe buýt và Metro số 1 cũng đang được nghiên cứu cải thiện bằng việc bổ sung mái che, tăng cường lối đi bộ tại các khu vực như ga Bến Thành, Văn Thánh, An Phú và Đại học Quốc gia. Bến xe buýt Sài Gòn đã được chỉnh trang theo hướng hiện đại, thông minh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Phối cảnh nhà giữ xe thông minh và nhà giữ xe cao tầng tại các bến xe buýt lớn - Ảnh: Trung tâm quản lý giao thông công cộng

Trong thời gian tới, TPHCM sẽ đầu tư bốn nhà giữ xe cao tầng tại các bến xe buýt lớn, nghiên cứu xây dựng thêm từ 6 đến 8 nhà giữ xe thông minh gần các ga metro và khu vực có nhu cầu cao. Thành phố cũng tiếp tục nghiên cứu mở các tuyến kết nối sân bay Long Thành, các tuyến hoạt động ban đêm và mô hình vận tải theo nhu cầu để tăng khả năng tiếp cận giao thông công cộng.

Nhiều tạm xe buýt đã được sơn phản quang nhận diện bằng màu xanh - Ảnh: Trung tâm quản lý giao thông công cộng

Về chuyển đổi số, hệ thống vé điện tử đã được triển khai trên 135 tuyến xe buýt nội tỉnh với gần 2.000 phương tiện được lắp đặt thiết bị đọc thẻ và kết nối với 14 ga Metro số 1. Hành khách có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân, ứng dụng VNeID hoặc mã QR.

Ứng dụng MultiGo cũng đã được đưa vào khai thác, hỗ trợ tra cứu lộ trình, theo dõi thời gian xe đến trạm, thanh toán không dùng tiền mặt và phản ánh chất lượng dịch vụ. Đến nay, ứng dụng đã hỗ trợ định danh cho hơn 17.500 sinh viên.