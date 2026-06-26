Khởi công dự án hơn 4.500 tỉ đồng nâng cấp Quốc lộ 14D ở Đà Nẵng

Sáng 26-6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D - công trình giao thông trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 4.518 tỉ đồng, kỳ vọng mở rộng không gian phát triển về phía Tây, tăng cường kết nối với Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Dự lễ khởi công có Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và đông đảo người dân địa phương.

Các phương tiện được huy động chuẩn bị lễ khởi công dự án

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.

Theo thiết kế, tuyến đường có chiều dài 65,37 km, bắt đầu từ nút giao đường Hồ Chí Minh tại xã Bến Giằng và kết thúc tại khu vực cửa khẩu Nam Giang thuộc xã La Dêê (TP Đà Nẵng). Tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV miền núi, mặt đường rộng 8 m trên nền đường 9 m.

Dự án bao gồm nhiều hạng mục quy mô lớn như xây dựng hệ thống mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng, 293 cống thoát nước, 29 cây cầu (trong đó xây mới 26 cầu), hệ thống an toàn giao thông đồng bộ và hệ thống chiếu sáng tại các khu dân cư dọc tuyến. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết đây không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn là dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển về phía Tây thành phố.

Ông nhấn mạnh Quốc lộ 14D sau khi được nâng cấp sẽ góp phần kết nối hiệu quả với nước bạn Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan thông qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang; đồng thời tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực logistics, thúc đẩy thương mại biên giới và tạo động lực phát triển kinh tế khu vực miền núi.

Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao tặng kinh phí cho 3 xã nằm trên tuyến Quốc lộ 14D để hỗ trợ người dân khó khăn

Theo ông Trần Chí Cường, đây là dự án được Trung ương đặc biệt quan tâm khi bố trí nguồn vốn từ khoản tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách Trung ương. "Khi nguồn lực đã được giao, trách nhiệm tổ chức thực hiện thuộc về thành phố. Chúng ta phải sử dụng hiệu quả từng đồng vốn đầu tư, biến nguồn lực thành năng lực hạ tầng mới và biến quyết tâm chính trị thành kết quả phát triển thực chất" - ông nói.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án phát huy vai trò đầu mối, thường xuyên bám sát công trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh; các sở, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo tiến độ.

Chủ đầu tư cùng đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng và 3 địa phương ký cam kết trong công tác giải phóng mặt bằng

Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là yếu tố quyết định thành công của dự án. Ông Trần Chí Cường yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng các địa phương tập trung đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

Đối với các đơn vị thi công, lãnh đạo thành phố yêu cầu quán triệt tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã thực hiện là phải có kết quả", chủ động khắc phục khó khăn trong điều kiện thi công trên địa bàn miền núi, vừa thi công vừa đảm bảo giao thông, nhằm hoàn thành công trình đúng tiến độ và chất lượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án

Theo ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, đến nay, thành phố đã hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai các bước chuẩn bị thi công.

Công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai tại các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê với việc thành lập hội đồng bồi thường, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và kiểm đếm hiện trường để thực hiện đền bù cho người dân.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông khu vực phía Tây TP Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giao thương quốc tế qua cửa khẩu Nam Giang, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.



