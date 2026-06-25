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Thông báo quan trọng từ cơ quan thuế

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Thuế tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quý.

Ngày 23/6, Thuế tỉnh Lạng Sơn ban hành Thông báo số 2931/TB-LSO hướng dẫn việc kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quý. Thông báo áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chi trả thu nhập và người nộp thuế.

Thông báo quan trọng từ cơ quan thuế- Ảnh 1.
Thông báo quan trọng từ cơ quan thuế- Ảnh 2.

Thông báo về việc thực hiện kê khai thuế TNCN theo quý. (Ảnh; Thuế tỉnh Lạng Sơn)

Theo nội dung thông báo, việc kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4021/CT-NVT ngày 16/6/2026 của Cục Thuế. Đây là một trong những nội dung triển khai Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ kỳ tính thuế quý II/2026, người nộp thuế thực hiện kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo quý đối với mẫu số 02/KK-TNCN và mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với trường hợp đã nộp tờ khai thuế TNCN tháng 4/2026 và được cơ quan thuế chấp nhận hồ sơ khai thuế, khi lập hồ sơ khai thuế quý II/2026, người nộp thuế chỉ tổng hợp số liệu phát sinh của tháng 5 và tháng 6/2026. Như vậy, số liệu của tháng 4/2026 không phải kê khai lại trong hồ sơ khai thuế quý.

Bên cạnh đó, các trường hợp đã thực hiện kê khai thuế tháng 4/2026 cũng không phải lập riêng nghĩa vụ kê khai và nộp thuế cho tháng này khi chuyển sang hình thức kê khai theo quý.

Trường hợp phát hiện sai sót trên tờ khai thuế tháng 4/2026 đã nộp, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung đối với tờ khai tháng 4/2026 theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thuế tỉnh Lạng Sơn lưu ý, người nộp thuế phải hoàn thành việc nộp hồ sơ khai thuế quý II/2026 và nộp số thuế còn phải nộp, bao gồm cả số thuế phát sinh của tháng 4/2026 (nếu có), chậm nhất vào ngày 31/7/2026.

Để tránh ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cần chủ động rà soát việc kê khai của mình, bảo đảm thực hiện đúng quy định và thời hạn theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp phát sinh vướng mắc, người nộp thuế có thể liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ kịp thời.


Thư Lương

An ninh tiền tệ

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