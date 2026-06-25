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Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tất cả sinh viên vừa ra trường chú ý

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sinh viên ra trường cần lưu ý những điểm dưới đây để không gián đoạn thẻ Bảo hiểm y tế.

Sau khi kết thúc khóa học, thẻ Bảo hiểm y tế của sinh viên sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng kết thúc khóa học. 

Nếu thẻ Bảo hiểm y tế bị gián đoạn quá 03 tháng, thời gian tham gia liên tục sẽ được tính lại từ đầu theo quy định.

Để bảo vệ quyền lợi khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế và quyền lợi Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, nếu chưa đi làm, các trường hợp trên cần tiếp tục tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình kịp thời.

Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tất cả sinh viên vừa ra trường chú ý- Ảnh 1.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
BHXh, BHXH VN

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