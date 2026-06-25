Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tất cả sinh viên vừa ra trường chú ý

Sau khi kết thúc khóa học, thẻ Bảo hiểm y tế của sinh viên sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng kết thúc khóa học.

Nếu thẻ Bảo hiểm y tế bị gián đoạn quá 03 tháng, thời gian tham gia liên tục sẽ được tính lại từ đầu theo quy định.

Để bảo vệ quyền lợi khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế và quyền lợi Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, nếu chưa đi làm, các trường hợp trên cần tiếp tục tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình kịp thời.