Kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm, tính thuế thế nào?

Theo bà Hạnh tìm hiểu, Thông tư số 100/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 40/2021/TT-BTC quy định, đối với cá nhân, hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong năm, việc xác định ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng để làm căn cứ tính thuế được thực hiện trên doanh thu thực tế phát sinh trong năm dương lịch.

Tuy nhiên, cơ quan thuế địa phương vẫn yêu cầu bà nộp thuế cho năm 2025 mặc dù doanh thu thực tế trong năm chỉ khoảng 40 triệu đồng.

Bà Hạnh hỏi, trường hợp nêu trên, cá nhân/hộ kinh doanh có thuộc đối tượng phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không? Căn cứ pháp lý áp dụng đối với trường hợp này là quy định nào?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 1 thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 7 như sau:

"3. Hộ khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp từ đầu năm thì hộ khoán thực hiện nộp thuế theo thông báo. Trường hợp hộ khoán đã được thông báo số thuế từ đầu năm nhưng trong năm ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh số thuế phải nộp theo hướng dẫn tại điểm b,4, điểm b.5 khoản 4 Điều 13 Thông tư này. Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm (kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) thì hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế GTGT, phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng; hoặc thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống".

Căn cứ các quy định trên và công văn trình bày của bà Vũ Thị Hạnh. Thuế cơ sở 1 thành phố Hà Nội hướng dẫn theo nguyên tắc sau:

Trường hợp bà Vũ Thị Hạnh mới ra kinh doanh trong năm 2025 (kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) thì hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế GTGT, phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng; hoặc thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính.

Đề nghị bà Vũ Thị Hạnh căn cứ vào tình hình thực tế của cá nhân, hộ kinh doanh để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. Nếu có vướng mắc, đề nghị bà Vũ Thị Hạnh liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp hướng dẫn.

Thuế cơ sở 1 thành phố Hà Nội trả lời để bà Vũ Thị Hạnh biết và thực hiện.