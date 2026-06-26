Hà Nội thu hồi đất thực hiện nhà hát Thành phố tại Công viên Võ Thị Sáu
Dự án phía Tây Bắc Công viên Võ Thị Sáu theo quy hoạch sẽ xây dựng Nhà hát Thành phố. Khu đất này trước đây được giao để xây dựng Trung tâm văn hóa Thể dục thể thao quận Hai Bà Trưng với diện tích khoảng 9.249m2.
26-06-2026
26-06-2026
26-06-2026
Công viên Võ Thị Sáu nằm trên địa bàn phường Bạch Mai (Hà Nội) đang được tiến hành GPMB để đầu tư xây dựng Nhà hát Thành phố theo quy hoạch
Vị trí Nhà hát Thành phố nằm tại ngã tư sầm uất, đông đúc giữa đường Trần Khát Chân và Võ Thị Sáu
Thông tin với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Bạch Mai cho biết, hiện chính quyền địa phương đang tích cực triển khai GPMB trong công viên Võ Thị Sáu để triển khai các hạng mục theo quy hoạch.
Trong đó, dự án phía Tây Bắc Công viên Võ Thị Sáu dự kiến theo quy hoạch sẽ là Nhà hát Thành phố. Khu đất này trước đây được giao để xây dựng Trung tâm văn hóa Thể dục thể thao quận Hai Bà Trưng với diện tích khoảng 9.249m2.
UBND quận Hai Bà Trưng trước đây đã thực hiện công tác GPMB đối với dự án này từ năm 2010 đến năm 2022
Cụ thể trong giai đoạn này, UBND quận Hai Bà Trưng đã thực hiện GPMB đối với 122 hộ dân, tổ chức.
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Hồi tháng 3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Trong danh mục nhóm công trình trọng điểm, Hà Nội sẽ xây dựng nhà hát thành phố trên đường Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai). Nhà hát rộng khoảng 9.000 m2, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng; dự kiến 2.000 - 2.500 chỗ
Theo Trần Hoàng
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
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