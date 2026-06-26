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Hà Nội thu hồi đất thực hiện nhà hát Thành phố tại Công viên Võ Thị Sáu

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án phía Tây Bắc Công viên Võ Thị Sáu theo quy hoạch sẽ xây dựng Nhà hát Thành phố. Khu đất này trước đây được giao để xây dựng Trung tâm văn hóa Thể dục thể thao quận Hai Bà Trưng với diện tích khoảng 9.249m2.

Hà Nội thu hồi đất thực hiện nhà hát Thành phố tại Công viên Võ Thị Sáu- Ảnh 1.

Công viên Võ Thị Sáu nằm trên địa bàn phường Bạch Mai (Hà Nội) đang được tiến hành GPMB để đầu tư xây dựng Nhà hát Thành phố theo quy hoạch

Hà Nội thu hồi đất thực hiện nhà hát Thành phố tại Công viên Võ Thị Sáu- Ảnh 2.

Vị trí Nhà hát Thành phố nằm tại ngã tư sầm uất, đông đúc giữa đường Trần Khát Chân và Võ Thị Sáu

Hà Nội thu hồi đất thực hiện nhà hát Thành phố tại Công viên Võ Thị Sáu- Ảnh 3.

Thông tin với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Bạch Mai cho biết, hiện chính quyền địa phương đang tích cực triển khai GPMB trong công viên Võ Thị Sáu để triển khai các hạng mục theo quy hoạch.

Hà Nội thu hồi đất thực hiện nhà hát Thành phố tại Công viên Võ Thị Sáu- Ảnh 4.

Trong đó, dự án phía Tây Bắc Công viên Võ Thị Sáu dự kiến theo quy hoạch sẽ là Nhà hát Thành phố. Khu đất này trước đây được giao để xây dựng Trung tâm văn hóa Thể dục thể thao quận Hai Bà Trưng với diện tích khoảng 9.249m2.

Hà Nội thu hồi đất thực hiện nhà hát Thành phố tại Công viên Võ Thị Sáu- Ảnh 5.

UBND quận Hai Bà Trưng trước đây đã thực hiện công tác GPMB đối với dự án này từ năm 2010 đến năm 2022

Hà Nội thu hồi đất thực hiện nhà hát Thành phố tại Công viên Võ Thị Sáu- Ảnh 6.

Cụ thể trong giai đoạn này, UBND quận Hai Bà Trưng đã thực hiện GPMB đối với 122 hộ dân, tổ chức.

Hà Nội thu hồi đất thực hiện nhà hát Thành phố tại Công viên Võ Thị Sáu- Ảnh 7.

Trong đó có nhiều ô đất do HTX Nông nghiệp Đồng Thanh quản lý đang bị lấn chiếm để làm nhà hàng, quán ăn, gara ô tô

Hà Nội thu hồi đất thực hiện nhà hát Thành phố tại Công viên Võ Thị Sáu- Ảnh 8.

Khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu đã hoàn thành tại Công viên Võ Thị Sáu

Hà Nội thu hồi đất thực hiện nhà hát Thành phố tại Công viên Võ Thị Sáu- Ảnh 9.

Hồi tháng 3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Hà Nội thu hồi đất thực hiện nhà hát Thành phố tại Công viên Võ Thị Sáu- Ảnh 10.

Trong danh mục nhóm công trình trọng điểm, Hà Nội sẽ xây dựng nhà hát thành phố trên đường Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai). Nhà hát rộng khoảng 9.000 m2, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng; dự kiến 2.000 - 2.500 chỗ

Thông báo quan trọng từ cơ quan thuế

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

Từ Khóa:
thu hồi đất

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