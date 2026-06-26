Hà Nội thu hồi đất thực hiện nhà hát Thành phố tại Công viên Võ Thị Sáu

Trong đó, dự án phía Tây Bắc Công viên Võ Thị Sáu dự kiến theo quy hoạch sẽ là Nhà hát Thành phố. Khu đất này trước đây được giao để xây dựng Trung tâm văn hóa Thể dục thể thao quận Hai Bà Trưng với diện tích khoảng 9.249m2.