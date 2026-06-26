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Cơ quan thuế gửi thông báo quan trọng đến người đang cho thuê nhà, cho thuê bất động sản

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan thuế gửi thông báo quan trọng đến người đang cho thuê nhà, cho thuê bất động sản

Trường hợp chủ sở hữu bất động sản ủy quyền cho người khác quản lý, ký hợp đồng cho thuê và nhận tiền thuê, nghĩa vụ kê khai, nộp thuế được xác định như thế nào?

Thông qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, một công dân đã gửi câu hỏi liên quan đến việc khai và nộp thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân.

Theo nội dung phản ánh, chị của người hỏi là chủ sở hữu hợp pháp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Việt Nam nhưng đang định cư ở nước ngoài. Người này đã lập văn bản ủy quyền cho mẹ quản lý, sử dụng tài sản, trong đó cho phép mẹ thay mặt chủ sở hữu thực hiện việc cho thuê tài sản, trực tiếp ký hợp đồng với bên thuê và được hưởng toàn bộ khoản thu nhập phát sinh từ việc cho thuê.

Từ đó, người dân đặt ra hai vấn đề cần được hướng dẫn. Thứ nhất, ai là người có nghĩa vụ khai và nộp các loại thuế phát sinh từ hoạt động cho thuê tài sản, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân: chủ sở hữu tài sản hay người được ủy quyền. Thứ hai, nếu hợp đồng cho thuê được ký giữa người mẹ và bên thuê, đồng thời tiền thuê được chuyển trực tiếp vào tài khoản của người mẹ thì việc xác định người nộp thuế được thực hiện như thế nào.

Trả lời vấn đề này, Thuế thành phố Huế cho biết, căn cứ Điều 138 và Điều 139 Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân có thể ủy quyền cho cá nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Các giao dịch do người đại diện xác lập trong phạm vi được ủy quyền sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với người được đại diện.

Bên cạnh đó, Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định đối với cá nhân cho thuê bất động sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì hồ sơ khai thuế gồm Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản theo Mẫu số 01/BĐS và Phụ lục Bảng kê chi tiết bất động sản theo Mẫu số 01/BK-BĐS ban hành kèm theo Thông tư này.

Đồng thời, Tiết b Khoản 3 Điều 12 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy định tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp khai thay, nộp thay thuế theo quy định của pháp luật phải thực hiện khai thay, nộp thay cho người nộp thuế.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Thuế thành phố Huế khẳng định: "Theo trình bày tại văn bản hỏi, người chị là chủ sở hữu hợp pháp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; việc người chị lập văn bản ủy quyền cho mẹ quản lý tài sản, ký hợp đồng cho thuê và nhận tiền thuê là quan hệ đại diện theo ủy quyền. Do đó, các giao dịch cho thuê tài sản được xác lập trong phạm vi ủy quyền vẫn làm phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với người chị là chủ sở hữu tài sản."

Cơ quan thuế cho biết, căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp người chị là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản cho thuê thì người chị là cá nhân có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đối với doanh thu phát sinh từ hoạt động cho thuê tài sản.

Đối với trường hợp hợp đồng thuê được ký giữa người mẹ (là người đại diện theo ủy quyền) và bên thuê, đồng thời tiền thuê được chuyển vào tài khoản của người mẹ theo nội dung ủy quyền, người mẹ có thể thực hiện khai thay và nộp thuế thay cho chủ sở hữu tài sản cho thuê theo quy định của pháp luật.

Thuế thành phố Huế đề nghị người nộp thuế căn cứ tình hình thực tế và các quy định của pháp luật để thực hiện đúng quy định về khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản.

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Khánh Huy

An ninh tiền tệ

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