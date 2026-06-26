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Đề xuất người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, Bộ Nội vụ đề xuất người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15.

Theo Bộ Nội vụ, để bảo đảm mối quan hệ giữa tầng 1 và tầng 2 của hệ thống bảo hiểm xã hội, dự thảo Luật, cần quy định trường hợp người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo đó, dự thảo Luật bổ sung nội dung này tại điểm a khoản 4 và điểm a khoản 7 của Điều 2 của Luật BHXH năm 2024.

Đề xuất cho phép cá nhân được trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện mà không bắt buộc phải thông qua người sử dụng lao động

Cũng theo Bộ Nội vụ, trên cơ sở tình hình triển khai xây dựng chính sách và đánh giá tình hình vận hành hệ thống quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, trong bối cảnh cần tăng cường huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế, việc thu hút đa dạng đối tượng có nhu cầu tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, bao gồm các cá nhân có thu nhập cao nhưng không có hợp đồng lao động với người sử dụng lao động (bao gồm cả trường hợp đang tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung tại doanh nghiệp nghỉ việc), là cần thiết nhằm đóng góp vào nguồn vốn dài hạn tham gia vào thị trường vốn thông qua hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Vì vậy, đề xuất sửa đổi quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật BHXH năm 2024 theo hướng cho phép cá nhân được trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện mà không bắt buộc phải thông qua người sử dụng lao động (như quy định trước đây tại Luật BHXH năm 2014).

Thông báo quan trọng từ cơ quan thuế

Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
BHXh

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