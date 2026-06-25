Số tiền hơn 2.000 tỷ đồng liên quan đến Trấn Thành

Điện ảnh Việt Nam đã chứng kiến một cột mốc đặc biệt khi Trấn Thành trở thành đạo diễn đầu tiên cán mốc 2.234 tỷ đồng doanh thu phòng vé với 5 tác phẩm điện ảnh gồm Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ và mới nhất là Thỏ ơi. Đây không chỉ là một con số kỷ lục, mà còn là minh chứng cho sức hút hiếm có của một nhà làm phim đối với khán giả Việt Nam.

Điều đáng nói là thành công của Trấn Thành không đến từ một bộ phim duy nhất. Nếu một tác phẩm thắng lớn có thể được xem là may mắn, thì việc liên tiếp tạo ra những hiện tượng phòng vé suốt 5 mùa phim Tết lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Trấn Thành trong phim Thỏ ơi

Mới đây nhất, bộ phim Thỏ ơi khép lại với thành tích xấp xỉ 450 tỷ đồng - xếp hạng 3 trong các phim của Trấn Thành. Trong danh sách phim Việt doanh thu cao nhất lịch sử, Thỏ ơi đang chiếm giữ vị trí top 5.

Bên cạnh Thỏ ơi, các dự án điện ảnh trước đó của Trấn Thành đều thắng lớn, dù chất lượng một số dự án vẫn còn gây tranh luận. Phim ăn khách nhất của đạo diễn họ Huỳnh là Mai (2024), với doanh thu 551 tỷ đồng . Đây cũng là tác phẩm được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao nhất về chất lượng trong số 5 phim mà Trấn Thành đạo diễn.

Xếp vị trí thứ 2 là Nhà bà Nữ , với thành tích 475 tỷ đồng . Mặc dù gây sốt phòng vé dịp Tết Nguyên Đán 2023, tác phẩm lại vướng phải nhiều tranh cãi liên quan tới kịch bản, diễn xuất.

Hai phim còn lại của Trấn Thành lần lượt là Bố già ( 427 tỷ đồng ) và Bộ tứ báo thủ ( 332 tỷ đồng ).

Như vậy, 5 dự án điện ảnh do Trấn Thành cầm trịch mang về tổng cộng 2.235 tỷ đồng tại phòng vé - thành tích đưa anh trở thành nhà làm phim ăn khách nhất Việt Nam.

Mai là bộ phim ăn khách nhất của Trấn Thành với doanh thu 551 tỷ đồng

Điểm chung dễ nhận thấy trong các tác phẩm của Trấn Thành là sự tập trung vào những câu chuyện gần gũi với đời sống người Việt, đặc biệt là chủ đề gia đình, tình thân và tình yêu. Từ những mâu thuẫn giữa các thế hệ, áp lực của người trẻ trong cuộc sống hiện đại cho đến những góc khuất trong các mối quan hệ, các bộ phim của anh thường khai thác những cảm xúc quen thuộc mà nhiều khán giả có thể nhìn thấy chính mình trong đó.

Chính cách kể chuyện giàu cảm xúc này giúp các tác phẩm của Trấn Thành tạo được sự đồng cảm rộng rãi. Dù nhiều lần bị nhận xét là thiên về bi kịch, lấy nước mắt khán giả hoặc còn tồn tại những hạn chế trong kịch bản, các bộ phim của anh vẫn chứng minh được khả năng chạm đến tâm lý số đông - yếu tố quan trọng tạo nên thành công phòng vé.

Các tác phẩm của Trấn Thành đều tập trung vào những câu chuyện gần gũi với đời sống người Việt, đặc biệt là chủ đề gia đình, tình thân và tình yêu

Ở góc độ tích cực, thành công của Trấn Thành còn mang ý nghĩa lớn đối với thị trường điện ảnh Việt Nam. Những cột mốc doanh thu liên tiếp được thiết lập không chỉ cho thấy sức mua ngày càng lớn của khán giả trong nước mà còn góp phần tạo động lực để các nhà sản xuất mạnh dạn đầu tư hơn cho những dự án điện ảnh quy mô. Việc các bộ phim Việt liên tục vượt ngưỡng 400 tỷ, 500 tỷ đồng - điều từng rất khó hình dung cách đây vài năm - đã cho thấy sự phát triển rõ rệt của thị trường.

Từ một nghệ sĩ đa năng lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn và sản xuất phim, Trấn Thành đã xây dựng được dấu ấn riêng bằng khả năng nắm bắt tâm lý khán giả cùng sự kiên trì theo đuổi những câu chuyện giàu cảm xúc. Dù yêu hay ghét, đồng tình hay tranh cãi, khán giả vẫn luôn dành sự chú ý đặc biệt cho mỗi dự án mà anh thực hiện. Và nếu tiếp tục duy trì được khả năng kết nối với công chúng cùng sự đổi mới trong cách kể chuyện, Trấn Thành hoàn toàn có thể tiếp tục tạo nên những dấu mốc mới cho điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới.