Cách "nướng tiền" chẳng giống ai của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk khiến nhiều người trăn trở: Tiền có mua được sức khỏe không?

Elon Musk vốn nổi tiếng với những phát ngôn ngông cuồng, lịch trình làm việc "điên rồ" 120 tiếng mỗi tuần và một lối sống chưa bao giờ được các bác sĩ đồng tình. Ông từng thừa nhận mình ăn uống theo sở thích , nghiện Diet Coke đến mức có thể uống 8 lon mỗi ngày và thường xuyên thức xuyên đêm để quản lý một lúc 5-6 tập đoàn công nghệ khổng lồ.

Elon Musk có những tư duy về công việc và cả sức khỏe khiến nhiều người bất ngờ (Ảnh: BBC)

Thế nhưng, đằng sau cái mác "kẻ điên" bất cần đời đó, người đàn ông giàu nhất thế giới thực chất lại là một trong những người ám ảnh nhất về việc tối ưu hóa hiệu suất và bảo vệ cỗ máy sinh học của chính mình.

Chỉ có điều, cách Elon Musk "nướng tiền" vào sức khỏe không giống bất kỳ một vị đại gia Silicon Valley nào khác. Ông không ăn kiêng khắt khe, không sở hữu một danh mục hàng trăm viên thuốc thực phẩm chức năng mỗi sáng, mà chọn cách đầu tư vào những giải pháp công nghệ mang tính vĩ mô, thực dụng và can thiệp sâu sắc nhất vào hệ sinh học của con người.

Từ chối sự "khổ hạnh" nhưng sẵn sàng chi tiền cho những liều thuốc đắt đỏ

Nếu như người bạn cũ Peter Thiel ám ảnh với việc tiêm máu người trẻ để cải lão hoàn đồng, hay triệu phú công nghệ Bryan Johnson chi tới 2 triệu USD mỗi năm cho dự án Blueprint để có lại cơ thể của một thanh niên 18 tuổi bằng một chế độ ăn uống khắc nghiệt như thầy tu, thì Elon Musk hoàn toàn ngược lại. Ông từng tuyên bố một câu "xanh rờn" thể hiện rõ cái tôi phóng khoáng của mình: "Tôi thà ăn đồ ăn ngon và sống ngắn hơn một chút còn hơn."

Từ khi còn trẻ, Elon Musk đã có quan điểm khác biệt về sức khỏe, ông không kiêng khem khổ sở chỉ để giữ cho mình khỏe (Ảnh: Businessinsider)

Nhưng điều đó không có nghĩa là Musk phó mặc cơ thể cho thời gian hay sự tàn phá của tuổi tác. Khi nhận ra cân nặng của mình vượt quá mức kiểm soát, chạm ngưỡng báo động và bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm về hệ chuyển hóa, Musk không chọn cách tập luyện khổ cực hay hành xác trong phòng gym. Thay vào đó, ông tìm đến những thành tựu y khoa đắt đỏ và tiên tiến nhất hiện có trên thế giới.

Musk là một trong những người tiên phong công khai việc sử dụng Wegovy. Đây là loại "thần dược" giảm cân có giá hàng ngàn USD mỗi tháng vốn chỉ dành cho giới siêu giàu tại Mỹ. Đến cuối năm 2024, ông tiếp tục gây bão khi chia sẻ những hình ảnh săn chắc và khẳng định sức mạnh của các dòng thuốc công nghệ cao thuộc nhóm GLP-1 trong việc thiết lập lại cấu trúc thể trạng.

Thay vì ép bản thân vào những chế độ ăn kiêng kham khổ làm suy giảm năng lượng làm việc, Musk chọn cách dùng công nghệ y tế đỉnh cao để kiểm soát cơ thể. Ông giữ cho bộ não luôn ở trạng thái tỉnh táo cao độ để đưa ra những quyết định nghìn tỷ. Đó là tư duy rất thực dụng của một kỹ sư tối tân: tối ưu hóa kết quả bằng công cụ hiện đại nhất, chứ không bằng sự chịu đựng thuần túy của ý chí.

Elon Musk ứng dụng y tế hiện đại để giảm cân khi cơ thể đối mặt với các vấn đề rối loạn chuyển hóa (Ảnh: USA Today)

Chú trọng "bảo hiểm" đắt giá cho bộ não và tư duy phục hồi giấc ngủ

Với một người vận hành khối lượng công việc khổng lồ, đối mặt với những áp lực có thể bóp nghẹt bất kỳ bộ óc bình thường nào, hai thứ quý giá nhất cần được bảo vệ chính là bộ não và giấc ngủ. Musk từng thừa nhận việc thiếu ngủ liên tục khiến ông phải đối mặt với những cơn đau đầu dữ dội và hiệu suất tư duy bị đe dọa nghiêm trọng.

Để giải quyết tận gốc rễ rủi ro này, Musk không tiếc tiền biến phòng ngủ của mình thành một phòng thí nghiệm sinh học thu nhỏ đầy tính viễn tưởng. Ông đầu tư vào các hệ thống giường thông minh có khả năng tự động cảm biến và điều chỉnh nhiệt độ theo chu kỳ sinh học của cơ thể, kết hợp với các liệu pháp ánh sáng chuyên sâu và hệ thống lọc không khí chuẩn y tế. Tất cả chỉ để đảm bảo một mục tiêu duy nhất: dù lịch trình khắc nghiệt chỉ cho phép ông ngủ 4-5 tiếng một đêm, thì đó phải là những giờ phút ngủ sâu tuyệt đối, giúp não bộ tái tạo tế bào và phục hồi năng lượng với tốc độ nhanh nhất.

Công ty công nghệ thần kinh của Elon Musk có tên Neuralink đang tiếp tục thử nghiệm cấy ghép chip vào não người để phục hồi các chức năng cơ thể (Ảnh: BBC)

Xa hơn thế, tầm nhìn của Musk về sức khỏe không dừng lại ở việc uống thuốc hay ngủ ngon. Dự án Neuralink, chip cấy ghép não người chính là đỉnh cao của việc "nướng tiền" vào sức khỏe theo kiểu Musk. Ông không muốn chỉ đi sau giải quyết hậu quả khi bệnh tật đã phát tác, ông muốn kết hợp cơ thể sinh học với công nghệ máy tính để sửa chữa các tổn thương thần kinh, chống lại sự thoái hóa của não bộ do tuổi tác và thậm chí là làm chủ những giới hạn sinh học của con người từ tận gốc rễ tế bào. Đó là cách một vị tỷ phú dùng tiền để mua chiếc vé bảo hiểm cho tương lai của chính mình và nhân loại.

Sức khỏe là quản trị rủi ro, đừng cố tỏ ra mình vẫn ổn!

Nhìn vào cách Elon Musk đối xử với cơ thể, có thể thấy một triết lý rất rõ ràng: Không có chỗ cho sự mơ hồ, đại khái hay tư duy "nước đến chân mới nhảy". Một người đã quen làm việc với những dữ liệu chính xác của tên lửa SpaceX hay hệ thống tự lái Tesla sẽ luôn nhìn nhận cơ thể con người như một cỗ máy sinh học cần được quản trị bằng những thông số thực tế.

Điểm khác biệt lớn nhất của Musk là ông không bao giờ giả vờ rằng cơ thể mình vẫn ổn khi nó đang gửi đi những tín hiệu bất ổn. Khi nhận thấy cân nặng vượt quá tầm kiểm soát và lịch trình làm việc 120 tiếng mỗi tuần bắt đầu bào mòn thể trạng, ông không trốn tránh, không tự an ủi bằng những lời hứa hẹn mơ hồ rằng "để qua đợt bận rộn này rồi tính". Ông đối diện trực tiếp với dữ liệu cảnh báo và hành động ngay lập tức.

Cách hành động của Musk cũng mang đậm tư duy thực tế: Ông không chạy theo những trào lưu phức tạp hay những chế độ ăn kiêng cực đoan không có cơ sở khoa học để tự hành xác mình. Thay vào đó, ông lựa chọn nững giải pháp rất rõ ràng, có bằng chứng xác thực và được các tổ chức y tế công nhận. Sức khỏe, dưới góc nhìn của người giàu nhất thế giới, không phải là một bài toán để thử nghiệm bằng niềm tin, mà là việc quản trị rủi ro bằng những công cụ phù hợp và hiệu quả nhất hiện có. Nếu chưa có thì mình thúc đẩy để tạo ra, để nâng cấp hơn nữa.

Mặc dù không có lối sống lành mạnh kiểu mẫu, nhưng nam giới có thể học được nhiều điều từ cách đối mặt với vấn đề sức khỏe của Elon Musk (Ảnh: New York Post)

Nhìn cách Musk "nướng tiền" vào sức khỏe, nhiều người nhận ra sức mạnh nam tính không nằm ở sự chịu đựng. Trong khi đa số đàn ông thường sở hữu một niềm tin rất nguyên thủy và sai lầm về khái niệm "bản lĩnh". Người ta thường coi việc im lặng chịu đựng mọi cơn mệt mỏi, phớt lờ những tiếng cầu cứu từ bên trong, hay việc thức trắng đêm này qua đêm khác để cày cuốc là biểu hiện của sự dũng cảm và sức mạnh nam tính. Nhiều người tự hào vì mình "vẫn sống tốt" mà không cần đến bác sĩ hay thuốc thang, biến sự vô tâm với chính mình thành một chiếc huy chương của sự kiên cường.

Nhưng Elon Musk, một người vận hành cuộc sống ở cường độ khốc liệt nhất hành tinh, lại chứng minh điều ngược lại. Sức mạnh thực sự không nằm ở việc bạn cố chấp chịu đựng cỗ máy của mình đang rệu rã, mà nằm ở việc bạn biết rõ giới hạn của nó, thừa nhận khi hệ thống có vấn đề và biết khi nào cần sử dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Chúng ta có thể không có tài khoản ngân hàng tỷ đô như Elon Musk để sở hữu một đội ngũ bác sĩ riêng, cũng chẳng cần những liều thuốc đắt đỏ hay chiếc giường thông minh đắt giá. Nhưng bất kỳ người đàn ông hiện đại nào cũng có thể học theo ông ở một tư duy tối thượng: Hãy bớt một chút ngạo nghễ với sức trẻ, biết lắng nghe và chủ động quản trị chiếc "máy sưởi" sinh học duy nhất mà mình có.

Thực tế, việc làm chủ sức khỏe của đàn ông hiện đại ngày nay vô cùng phong phú và chủ động, không hề gò bó trong những khuôn mẫu cũ kỹ. Bạn không cần "nướng tiền" vào công nghệ viễn tưởng, mà hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống bảo vệ cơ thể thông minh và toàn diện dựa trên phong cách sống với một vài gợi ý:

- Chủ động làm chủ dữ liệu cơ thể bằng tầm soát thông minh: Thay vì chờ có bệnh mới đi chữa, đàn ông hiện đại coi việc tầm soát định kỳ, kiểm tra các chỉ số tim mạch, chức năng gan thận, hay bản đồ gene như một buổi "kiểm toán" định kỳ cho sự nghiệp. Biết rõ thông số của mình giúp chúng ta nắm đằng chuôi trong mọi kế hoạch dài hạn.

- Tối ưu hóa năng lượng bằng dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung thế hệ mới: Không còn là những chế độ ăn kiêng kham khổ, việc hiểu rõ cơ thể cần gì giúp nam giới tối ưu hóa năng lượng thông qua các mô hình ăn uống khoa học như Clean Eating, nhịn ăn gián đoạn phù hợp, hoặc bổ sung các vi chất chuyên sâu để tăng cường hiệu suất não bộ và sức bền.

Ăn uống cân bằng, lành mạnh là cách đơn giản nhưng hiệu quả để nam giới chi tiền cho sức khỏe bên cạnh liệu pháp y tế (Ảnh: Eating Well)

- Quản trị giấc ngủ và tái tạo năng lượng ở cấp độ cao: Học cách nâng niu giấc ngủ bằng việc tối ưu hóa không gian sống, sử dụng các ứng dụng theo dõi chu kỳ ngủ deep sleep, hoặc áp dụng các bài tập thở, thiền định ngắn để giải phóng áp lực hệ thần kinh sau những giờ làm việc căng thẳng.

- Nâng cấp thể chất bằng các bộ môn chuyển động linh hoạt: Không nhất thiết phải giam mình trong phòng gym với những khối tạ nặng nề. Xu hướng hiện đại hướng đàn ông đến các bộ môn tối ưu sự dẻo dai, linh hoạt và sức bền như chạy bộ địa hình, bơi lội, yoga hoặc các bài tập Calisthenics nhằm giữ cho phom dáng luôn ở trạng thái lý tưởng nhất.

Cuộc đời của mỗi người đàn ông là một hành trình dài hạn, nơi áp lực, sự nghiệp và trách nhiệm gia đình sẽ ngày một nặng hơn theo thời gian. Bạn có thể là một chiến binh mạnh mẽ trên thương trường, một người trụ cột vững chãi, nhưng tất cả những điều đó sẽ vô nghĩa nếu cơ thể bạn dừng lại. Trong cuộc đua đường trường với thời gian, người chiến thắng cuối cùng không phải là người liều mạng chạy nhanh nhất, mà là người biết nhìn nhận giới hạn của mình để đi được xa nhất.