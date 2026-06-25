Danh tính cô gái đi xem World Cup 2026 đẹp siêu thực, phải quay clip chứng minh mình là người thật

Đẹp như búp bê đăng ảnh đi xem World Cup thì viral, tưởng là sản phẩm của AI

Cứ mỗi kỳ World Cup, bên cạnh những bàn thắng đẹp hay các trận cầu kịch tính, khán đài lại trở thành nơi sản sinh ra những hiện tượng mạng xã hội mới. World Cup 2026 cũng không ngoại lệ.

Mới đây, loạt ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp diện chiếc áo truyền thống của đội tuyển Paraguay (Albirroja) ngồi trên khán đài trận đấu giữa Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2026, nhanh chóng viral. Tất cả đổ dồn ánh nhìn vào vẻ ngoài xinh đẹp, không góc chết của nữ cổ động viên trẻ. Đẹp đến mức nhiều người còn nghi ngờ đây là sản phẩm của AI, không có thật ngoài đời.

Cô gái xinh đẹp đi xem World Cup 2026 bất ngờ nổi tiếng.

“Tưởng búp bê”, “Xinh dữ dội, mặt như tạc tượng luôn ấy”, “Nữ cổ động viên xinh nhất World Cup năm nay đã lộ diện ư”, “Chắc lại là sản phẩm của AI chứ ngoài đời có ai đẹp vậy” “Cần tìm info của bạn này, xinh dữ vậy” ,... là những bình luận của cư dân mạng.

Nhanh chóng, cư dân mạng tìm ra danh tính cô gái xinh đẹp nêu trên. Hóa ra không phải sản phẩm của AI. Loạt ảnh do chính chủ đăng tải trên TikTok đã thu về 1 triệu lượt xem.

Hình ảnh do chính chủ đăng tải trên TikTok thu về 1 triệu lượt xem.

Đó là Naiel Aguilera (tên đầy đủ Daniela Naiel Aguilera Fischer, SN 2006 đến từ Paraguay)!

Trong loạt hình ảnh cổ vũ đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026, Naiel gây chú ý với gương mặt có đường nét gần như hoàn hảo cùng thần thái cuốn hút.

Visual như tạc tượng từ gương mặt cho tới nhan sắc của Naiel Aguilera.

Theo truyền thông Paraguay, không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Naiel còn có thành tích đáng chú ý trong các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng đăng quang Miss Teen Paraguay 2022, sau đó đại diện quốc gia tham dự Miss Teen Mundial.

Hiện tại, Naiel hoạt động với vai trò người mẫu, influencer và đồng thời là sinh viên ngành Tâm lý học.

Trên Douyin (nền tảng tương tự TikTok tại Việt Nam), Instagram và TikTok, Naiel thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh thời trang, cuộc sống thường ngày cũng như các khoảnh khắc theo dõi đội tuyển Paraguay thi đấu.

Phải lên clip chứng minh là người thật, đang “choáng ngợp” vì nổi tiếng quá nhanh

Sau khi viral tại World Cup, tài khoản Instagram của cô nhanh chóng cán mốc hơn 300 nghìn người theo dõi, tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Cônhanh chóng trở thành gương mặt được truyền thông Paraguay và nhiều quốc gia khác săn đón.

Không chỉ được cư dân mạng gọi bằng những biệt danh như "La Musa del Mundial" (Nàng thơ World Cup) hay "Novia del Mundial" (Bạn gái World Cup), cô còn liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình để chia sẻ về trải nghiệm bất ngờ này.

Trong chương trình ArribaPy của đài SNT, Naiel cho biết cô hoàn toàn không nghĩ việc đến sân cổ vũ đội tuyển Paraguay lại khiến mình nổi tiếng đến vậy. Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là việc nhiều người khẳng định mình chỉ là một nhân vật được tạo bằng AI.

Nhan sắc cap vội trên sóng truyền hình mà cỡ này.

"Rất nhiều người nói tôi là AI vì ngoại hình quá hoàn hảo. Thế nên tôi đã quay một đoạn video, nháy mắt, hất tóc rồi nói: 'Tôi là người thật' để chứng minh điều đó", cô kể. Video ngắn này được đăng tải trên kênh Instagram cá nhân của cô bạn. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, giúp xóa tan những nghi ngờ trước đó.

Naiel tự quay clip chứng minh là người thật.

Cô cho biết bản thân cảm thấy "rất may mắn và hạnh phúc" khi nhận được nhiều tình cảm từ khán giả trên khắp thế giới, dù đi kèm với đó vẫn có không ít ý kiến trái chiều.

Naiel khẳng định mình chỉ là một cổ động viên bình thường, đến sân để cổ vũ đội tuyển Albirroja chứ chưa từng nghĩ sẽ trở thành tâm điểm của World Cup. "Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến giờ tôi vẫn thấy rất khó tin", cô chia sẻ.

Qua những cuộc phỏng vấn sau đó với truyền thông Paraguay, Naiel cũng hé lộ thêm về bản thân. Cô hiện là sinh viên năm hai ngành Tâm lý học Lâm sàng, từng có thời gian sinh sống tại Đức và có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ như tiếng Tây Ban Nha, Guaraní, tiếng Anh và tiếng Đức.

Cô nàng từng thi hoa hậu.

Hiện đang làm mẫu ảnh.

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 2006 còn tiết lộ ước mơ được đại diện Paraguay tại Miss Universe và xa hơn là trở thành một "thiên thần" của Victoria's Secret.

Đối với Naiel, sự nổi tiếng bất ngờ không chỉ mang đến nhiều cơ hội mới mà còn là động lực để cô cố gắng hơn trong tương lai. Cô hy vọng sẽ tận dụng sức ảnh hưởng của mình theo hướng tích cực, đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Paraguay đến với nhiều người hơn trên thế giới.

Một số khoảnh khắc gần đây của cô nàng.

Ảnh: IGNV.